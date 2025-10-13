УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9695 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Віткоффа з Путіним Заяви Трампа
3 682 34

Я відправив Віткоффа на зустріч з Путіним. Він не мав жодного уявлення про РФ чи політику, - Трамп

Трамп прокоментував тривалу зустріч Віткоффа з Путіним у РФ

Президент США Дональд Трамп розповів, як здивувався п'ятигодинній зустрічі між своїм спеціальним посланцем Стівом Віткоффом і російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Віткофф майже нічого не знав про очільника Кремля.

Про це він сказав під час зустрічі в парламенті Кнесеті в Ізраїлі, передає Цензор.НЕТ.

Американський лідер похвалив Віткоффа, якого назвав "хорошим хлопцем", якого "всі люблять".

За словами Трамп, коли він відправляв спецпосланця на зустріч у Росію, він очікував, що його зустріч триватиме 15-20 хвилин, адже "Стів не мав жодного уявлення про Росію, [не знав] надто багато про Путіна і про політику".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп після досягнення миру в Газі планує зосередитись на завершенні війни в Україні

Але, коли він телефонував за годину після початку розмови Віткоффа з Путіним, щоб дізнатися, чи той уже звільнився, йому сказали, що він досі з російським президентом. Те саме трапилося і коли він телефонував через дві й три години.

"І через п’ять годин він вийшов [від Путіна]. Я сказав: "Про що, чорт забирай, ви говорили протягом п’яти годин"", - розповідає лідер США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віткофф допоміг визначити основні питання для миру між РФ та Україною, - Венс

Трамп також прокоментував зміну назви Міністерства оборони США на Міністерство війни:

"Це також означає зміну назви та наше ставлення, що ми не збираємося вступати у війну. Але якщо вступимо, то виграємо її так, як ніхто ніколи раніше не вигравав. Ми не будемо політкоректними. Але нас там не буде, і я думаю, як ви вже казали, мир через силу — ось у чому суть".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася 6 серпня в Москві, неправильно передав позицію РФ про територіальні поступки.

Автор: 

путін володимир (24912) росія (68383) Трамп Дональд (7325) Віткофф Стів (149)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
"І через п'ять годин він вийшов [від Путіна]. Я сказав: "Про що, чорт забирай, ви говорили протягом п'яти годин"", - розповідає лідер США.

Про печенігів, австрійський генштаб, територіальні подарунки члєніна, неправильний вихід України с срср, вісім літ дамблєнія бамбаса і генія трампа. Коротше кажучи, прошивка вітька відбулася дуже успішно.
показати весь коментар
13.10.2025 15:09 Відповісти
+7
Тоді чого ти його відправляв ?
Передати ******* поцілунок у дупу губами вітькофа ?
показати весь коментар
13.10.2025 15:07 Відповісти
+6
послал туда, не знаю куда, затем - незнамо зачем... як можна таке робити а потім зізнатись на весь світ, що вони керують світом не маючи жодного розуміння про то шо вони роблять, це дніще, зупиніть планету я зійду...
показати весь коментар
13.10.2025 15:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тоді чого ти його відправляв ?
Передати ******* поцілунок у дупу губами вітькофа ?
показати весь коментар
13.10.2025 15:07 Відповісти
Ревнувати почав. Він з Спірідоновим говорив 2 години, а якийсь клерк аж 5.
показати весь коментар
13.10.2025 15:08 Відповісти
Інструктаж агента затягнувся!
показати весь коментар
13.10.2025 15:09 Відповісти
так дебіл не посильний, а посилаючий
показати весь коментар
13.10.2025 15:09 Відповісти
"І через п'ять годин він вийшов [від Путіна]. Я сказав: "Про що, чорт забирай, ви говорили протягом п'яти годин"", - розповідає лідер США.

Про печенігів, австрійський генштаб, територіальні подарунки члєніна, неправильний вихід України с срср, вісім літ дамблєнія бамбаса і генія трампа. Коротше кажучи, прошивка вітька відбулася дуже успішно.
показати весь коментар
13.10.2025 15:09 Відповісти
Це називається - вербовка
показати весь коментар
13.10.2025 15:14 Відповісти
Якого біса він їхав? Передати ,,гарячий привет,,?
показати весь коментар
13.10.2025 15:10 Відповісти
послал туда, не знаю куда, затем - незнамо зачем... як можна таке робити а потім зізнатись на весь світ, що вони керують світом не маючи жодного розуміння про то шо вони роблять, це дніще, зупиніть планету я зійду...
показати весь коментар
13.10.2025 15:11 Відповісти
А ви в гольф вмієте грати ...?
показати весь коментар
13.10.2025 15:16 Відповісти
Да раскрой правду до конца: послал хз кого, хз за чем. Трамп^^.
показати весь коментар
13.10.2025 15:13 Відповісти
Пуйло виклав Віткоффу "Краткий курс ВКП(б) історії Росії у власній інтерпретації .
показати весь коментар
13.10.2025 15:15 Відповісти
Даремно закреслили. Саме й є "краткий курс истории вкпб" та офіційна срасійська (та, на жаль, українська) версії історії - співпадають. Як фундамент та надбудова.
показати весь коментар
13.10.2025 15:39 Відповісти
Набір слів - в нього кругом хороші хлопці - яким потрібно виписати люлєй
показати весь коментар
13.10.2025 15:16 Відповісти
Воно було й помітно..
показати весь коментар
13.10.2025 15:17 Відповісти
Те саме трапилося і коли він телефонував через дві й три години.(чорт куйло, і його слуга при трампоні вітков.коли почули телефонні дзвінки від "трамбона" післали його накуй мбез відповіді"

"І через п'ять годин він вийшов [від Путіна]. Я сказав: "Про що, чорт забирай, ви говорили протягом п'яти годин"", - розповідає лідер США. (Чорт куйло ,має про що говорити із своїми американськими слугами з рашистського пекла /)))
показати весь коментар
13.10.2025 15:17 Відповісти
прям як наш зеля. не понімає де він знаходиться і шо робить
показати весь коментар
13.10.2025 15:19 Відповісти
А тут 90% не розуміють, хто вони і де вони.
показати весь коментар
13.10.2025 15:34 Відповісти
Тобто - він визнав , що відправив , на переговори , абсолютно некомпетентну людину ... а навіщо ? Риторичне запитання ...
показати весь коментар
13.10.2025 15:20 Відповісти
П'ять годин слухати ********** маячню про разгул печенезького нацизму... Це якийсь триндець...
показати весь коментар
13.10.2025 15:20 Відповісти
Понимаю вашу иронию
Но близкого друга Трамп мог послать только для одного
Чтобы заполучить досье ТРАМПА из КГБ
Виткоффу его не дали
Поэтому - встреча на Аляске
И танцы с бубнами
Ровно также было с фрау Меркель
Она как цирковая собачка - выполняла все приказы путина
Только чтобы получить на руки свое досье
А там много всего интересного
В 16 лет стать агенткой Штази
А студенткой - агенткой КГБ
Мало у кого получилось
И как только Меркель получила свое досье
Она больше не стала баллотироваться в канцлеры
Ушла на покой
показати весь коментар
13.10.2025 15:36 Відповісти
Ага, пішла. Судячи по останнім заявам, вона й досі працює на кремль.
показати весь коментар
13.10.2025 15:39 Відповісти
Ясное дело
Бывших агентов не бывает
В Германии сейчас тема продажности немецких политиков
Актуальна как никогда
Но одно дело - написать статью про Меркель
И совсем другое - иметь на руках документы ,подтверждающие вербовку
Фрау Меркель
А их больше нет
Поэтому фрау чувствует себя уверенно
Книжки пишет
Интервью дает....
показати весь коментар
13.10.2025 15:52 Відповісти
Помните такого расследователя Христо Грозева?
Помните,что он снял фильм про операцию АВЕНЮ?
Которую мы по - простому называем Вагнергейтом
Так где этот фильм?
Очень хочется посмотреть
Снять такое кино - безумно трудно
Почему Грозев согласился на то,чтобы не показывать его?
Кто убедил Грозева - не делать этого ?
И что такого страшного в этом фильме
Что его НЕ ПОКАЗАЛИ?
И почему украинцы утерлись
И не потребовали показа этого фильма??????
Вопросов больше ,чем ответов
показати весь коментар
13.10.2025 15:58 Відповісти
А в американському аналогу "кварталу" він не грав?
показати весь коментар
13.10.2025 15:21 Відповісти
Знайшов стрілочника в своєму фіаско
показати весь коментар
13.10.2025 15:24 Відповісти
людина, яка перейменувала міністерство оборони на міністерство війни, образилось що не отримало премію миру..
показати весь коментар
13.10.2025 15:28 Відповісти
Для трампа тепер започаткують премію війни.
показати весь коментар
13.10.2025 15:36 Відповісти
"Він не мав жодного уявлення про РФ чи політику" - Трамп вже не розуміє що він меле. Там все дуже сумно
показати весь коментар
13.10.2025 15:28 Відповісти
"...я обісравсь, як я і планував..."
показати весь коментар
13.10.2025 15:40 Відповісти
Віткофа ***** трахнув спочатку, потім зробив фото для компромату, потім 5 годин промивали мізки і насрали в голову. Меркельша колись теж від ***** виходила і сама не своя, як розповідали свідки
показати весь коментар
13.10.2025 15:41 Відповісти
Накуя було відправляти людину, яка гетть нічого не знає? Щоб їх розповіли кацапську версію і вона її сприйняла як істину?
показати весь коментар
13.10.2025 15:43 Відповісти
"Але нас там не буде" - це натяк на майбутніх іхтамнетів в Венесуелі?
показати весь коментар
13.10.2025 15:57 Відповісти
 
 