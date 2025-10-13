Я відправив Віткоффа на зустріч з Путіним. Він не мав жодного уявлення про РФ чи політику, - Трамп
Президент США Дональд Трамп розповів, як здивувався п'ятигодинній зустрічі між своїм спеціальним посланцем Стівом Віткоффом і російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Віткофф майже нічого не знав про очільника Кремля.
Про це він сказав під час зустрічі в парламенті Кнесеті в Ізраїлі, передає Цензор.НЕТ.
Американський лідер похвалив Віткоффа, якого назвав "хорошим хлопцем", якого "всі люблять".
За словами Трамп, коли він відправляв спецпосланця на зустріч у Росію, він очікував, що його зустріч триватиме 15-20 хвилин, адже "Стів не мав жодного уявлення про Росію, [не знав] надто багато про Путіна і про політику".
Але, коли він телефонував за годину після початку розмови Віткоффа з Путіним, щоб дізнатися, чи той уже звільнився, йому сказали, що він досі з російським президентом. Те саме трапилося і коли він телефонував через дві й три години.
"І через п’ять годин він вийшов [від Путіна]. Я сказав: "Про що, чорт забирай, ви говорили протягом п’яти годин"", - розповідає лідер США.
Трамп також прокоментував зміну назви Міністерства оборони США на Міністерство війни:
"Це також означає зміну назви та наше ставлення, що ми не збираємося вступати у війну. Але якщо вступимо, то виграємо її так, як ніхто ніколи раніше не вигравав. Ми не будемо політкоректними. Але нас там не буде, і я думаю, як ви вже казали, мир через силу — ось у чому суть".
Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася 6 серпня в Москві, неправильно передав позицію РФ про територіальні поступки.
Про печенігів, австрійський генштаб, територіальні подарунки члєніна, неправильний вихід України с срср, вісім літ дамблєнія бамбаса і генія трампа.
Краткий курс ВКП(б)історії Росії у власній інтерпретації .
