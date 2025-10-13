РУС
Я отправил Уиткоффа на встречу с Путиным. Он не имел ни малейшего представления об РФ или политике, - Трамп

Трамп прокомментировал длительную встречу Виткоффа с Путиным в РФ

Президент США Дональд Трамп рассказал, как удивился пятичасовой встрече между своим специальным посланником Стивом Уиткоффом и российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Уиткофф почти ничего не знал о главе Кремля.

Об этом он сказал во время встречи в парламенте Кнессете в Израиле, передает Цензор.НЕТ.

Американский лидер похвалил Уиткоффа, которого назвал "хорошим парнем", которого "все любят".

По словам Трамп, когда он отправлял спецпосланника на встречу в Россию, он ожидал, что его встреча продлится 15-20 минут, поскольку "Стив не имел никакого представления о России, [не знал] слишком много о Путине и о политике".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп после достижения мира в Газе планирует сосредоточиться на завершении войны в Украине

Но, когда он звонил через час после начала разговора Уиткоффа с Путиным, чтобы узнать, тот уже освободился, ему сказали, что он до сих пор - с российским президентом. То же самое случилось и когда он звонил через два и три часа.

"И через пять часов он вышел [от Путина]. Я сказал: "О чем, черт возьми, вы говорили в течение пяти часов", - рассказывает лидер США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уиткофф помог определить основные вопросы для мира между РФ и Украиной, - Вэнс

Трамп также прокомментировал изменение названия Министерства обороны США на Министерство войны:

"Это также означает изменение названия и наше отношение, что мы не собираемся вступать в войну. Но если вступим, то выиграем ее так, как никто никогда раньше не выигрывал. Мы не будем политкорректными. Но нас там не будет, и я думаю, как вы уже говорили, мир через силу - вот в чем суть".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Напомним, ранее СМИ писали, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 6 августа в Москве, неправильно передал позицию РФ о территориальных уступках.

Топ комментарии
+11
"І через п'ять годин він вийшов [від Путіна]. Я сказав: "Про що, чорт забирай, ви говорили протягом п'яти годин"", - розповідає лідер США.

Про печенігів, австрійський генштаб, територіальні подарунки члєніна, неправильний вихід України с срср, вісім літ дамблєнія бамбаса і генія трампа. Коротше кажучи, прошивка вітька відбулася дуже успішно.
13.10.2025 15:09
+7
Тоді чого ти його відправляв ?
Передати ******* поцілунок у дупу губами вітькофа ?
13.10.2025 15:07
+6
послал туда, не знаю куда, затем - незнамо зачем... як можна таке робити а потім зізнатись на весь світ, що вони керують світом не маючи жодного розуміння про то шо вони роблять, це дніще, зупиніть планету я зійду...
13.10.2025 15:11
Комментировать
Тоді чого ти його відправляв ?
Передати ******* поцілунок у дупу губами вітькофа ?
13.10.2025 15:07
Ревнувати почав. Він з Спірідоновим говорив 2 години, а якийсь клерк аж 5.
13.10.2025 15:08
Інструктаж агента затягнувся!
13.10.2025 15:09
так дебіл не посильний, а посилаючий
13.10.2025 15:09
"І через п'ять годин він вийшов [від Путіна]. Я сказав: "Про що, чорт забирай, ви говорили протягом п'яти годин"", - розповідає лідер США.

Про печенігів, австрійський генштаб, територіальні подарунки члєніна, неправильний вихід України с срср, вісім літ дамблєнія бамбаса і генія трампа. Коротше кажучи, прошивка вітька відбулася дуже успішно.
13.10.2025 15:09
Це називається - вербовка
13.10.2025 15:14
Якого біса він їхав? Передати ,,гарячий привет,,?
13.10.2025 15:10
послал туда, не знаю куда, затем - незнамо зачем... як можна таке робити а потім зізнатись на весь світ, що вони керують світом не маючи жодного розуміння про то шо вони роблять, це дніще, зупиніть планету я зійду...
13.10.2025 15:11
А ви в гольф вмієте грати ...?
13.10.2025 15:16
Да раскрой правду до конца: послал хз кого, хз за чем. Трамп^^.
13.10.2025 15:13
Пуйло виклав Віткоффу "Краткий курс ВКП(б) історії Росії у власній інтерпретації .
13.10.2025 15:15
Даремно закреслили. Саме й є "краткий курс истории вкпб" та офіційна срасійська (та, на жаль, українська) версії історії - співпадають. Як фундамент та надбудова.
13.10.2025 15:39
Набір слів - в нього кругом хороші хлопці - яким потрібно виписати люлєй
13.10.2025 15:16
Воно було й помітно..
13.10.2025 15:17
Те саме трапилося і коли він телефонував через дві й три години.(чорт куйло, і його слуга при трампоні вітков.коли почули телефонні дзвінки від "трамбона" післали його накуй мбез відповіді"

"І через п'ять годин він вийшов [від Путіна]. Я сказав: "Про що, чорт забирай, ви говорили протягом п'яти годин"", - розповідає лідер США. (Чорт куйло ,має про що говорити із своїми американськими слугами з рашистського пекла /)))
13.10.2025 15:17
прям як наш зеля. не понімає де він знаходиться і шо робить
13.10.2025 15:19
А тут 90% не розуміють, хто вони і де вони.
13.10.2025 15:34
Тобто - він визнав , що відправив , на переговори , абсолютно некомпетентну людину ... а навіщо ? Риторичне запитання ...
13.10.2025 15:20
П'ять годин слухати ********** маячню про разгул печенезького нацизму... Це якийсь триндець...
13.10.2025 15:20
Понимаю вашу иронию
Но близкого друга Трамп мог послать только для одного
Чтобы заполучить досье ТРАМПА из КГБ
Виткоффу его не дали
Поэтому - встреча на Аляске
И танцы с бубнами
Ровно также было с фрау Меркель
Она как цирковая собачка - выполняла все приказы путина
Только чтобы получить на руки свое досье
А там много всего интересного
В 16 лет стать агенткой Штази
А студенткой - агенткой КГБ
Мало у кого получилось
И как только Меркель получила свое досье
Она больше не стала баллотироваться в канцлеры
Ушла на покой
13.10.2025 15:36
Ага, пішла. Судячи по останнім заявам, вона й досі працює на кремль.
13.10.2025 15:39
Ясное дело
Бывших агентов не бывает
В Германии сейчас тема продажности немецких политиков
Актуальна как никогда
Но одно дело - написать статью про Меркель
И совсем другое - иметь на руках документы ,подтверждающие вербовку
Фрау Меркель
А их больше нет
Поэтому фрау чувствует себя уверенно
Книжки пишет
Интервью дает....
13.10.2025 15:52
Помните такого расследователя Христо Грозева?
Помните,что он снял фильм про операцию АВЕНЮ?
Которую мы по - простому называем Вагнергейтом
Так где этот фильм?
Очень хочется посмотреть
Снять такое кино - безумно трудно
Почему Грозев согласился на то,чтобы не показывать его?
Кто убедил Грозева - не делать этого ?
И что такого страшного в этом фильме
Что его НЕ ПОКАЗАЛИ?
И почему украинцы утерлись
И не потребовали показа этого фильма??????
Вопросов больше ,чем ответов
13.10.2025 15:58
А в американському аналогу "кварталу" він не грав?
13.10.2025 15:21
Знайшов стрілочника в своєму фіаско
13.10.2025 15:24
людина, яка перейменувала міністерство оборони на міністерство війни, образилось що не отримало премію миру..
13.10.2025 15:28
Для трампа тепер започаткують премію війни.
13.10.2025 15:36
"Він не мав жодного уявлення про РФ чи політику" - Трамп вже не розуміє що він меле. Там все дуже сумно
13.10.2025 15:28
"...я обісравсь, як я і планував..."
13.10.2025 15:40
Віткофа ***** трахнув спочатку, потім зробив фото для компромату, потім 5 годин промивали мізки і насрали в голову. Меркельша колись теж від ***** виходила і сама не своя, як розповідали свідки
13.10.2025 15:41
Накуя було відправляти людину, яка гетть нічого не знає? Щоб їх розповіли кацапську версію і вона її сприйняла як істину?
13.10.2025 15:43
"Але нас там не буде" - це натяк на майбутніх іхтамнетів в Венесуелі?
13.10.2025 15:57
"Ми не збираємося вступати у війну.Але якщо вступимо, то виграємо її так, як ніхто ніколи раніше не вигравав. Ми не будемо політкоректними"-Д.Трамп.
Ця цитата президента США ще ввійде в історію,як влучний вислів міжнародного політика, наряду з висловами Т.Рузвельта чи У.Черчілля.
13.10.2025 16:16
 
 