Я отправил Уиткоффа на встречу с Путиным. Он не имел ни малейшего представления об РФ или политике, - Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал, как удивился пятичасовой встрече между своим специальным посланником Стивом Уиткоффом и российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Уиткофф почти ничего не знал о главе Кремля.

Об этом он сказал во время встречи в парламенте Кнессете в Израиле, передает Цензор.НЕТ.

Американский лидер похвалил Уиткоффа, которого назвал "хорошим парнем", которого "все любят".

По словам Трамп, когда он отправлял спецпосланника на встречу в Россию, он ожидал, что его встреча продлится 15-20 минут, поскольку "Стив не имел никакого представления о России, [не знал] слишком много о Путине и о политике".

Но, когда он звонил через час после начала разговора Уиткоффа с Путиным, чтобы узнать, тот уже освободился, ему сказали, что он до сих пор - с российским президентом. То же самое случилось и когда он звонил через два и три часа.

"И через пять часов он вышел [от Путина]. Я сказал: "О чем, черт возьми, вы говорили в течение пяти часов", - рассказывает лидер США.

Трамп также прокомментировал изменение названия Министерства обороны США на Министерство войны:

"Это также означает изменение названия и наше отношение, что мы не собираемся вступать в войну. Но если вступим, то выиграем ее так, как никто никогда раньше не выигрывал. Мы не будем политкорректными. Но нас там не будет, и я думаю, как вы уже говорили, мир через силу - вот в чем суть".

Напомним, ранее СМИ писали, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 6 августа в Москве, неправильно передал позицию РФ о территориальных уступках.