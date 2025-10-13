Я отправил Уиткоффа на встречу с Путиным. Он не имел ни малейшего представления об РФ или политике, - Трамп
Президент США Дональд Трамп рассказал, как удивился пятичасовой встрече между своим специальным посланником Стивом Уиткоффом и российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Уиткофф почти ничего не знал о главе Кремля.
Об этом он сказал во время встречи в парламенте Кнессете в Израиле, передает Цензор.НЕТ.
Американский лидер похвалил Уиткоффа, которого назвал "хорошим парнем", которого "все любят".
По словам Трамп, когда он отправлял спецпосланника на встречу в Россию, он ожидал, что его встреча продлится 15-20 минут, поскольку "Стив не имел никакого представления о России, [не знал] слишком много о Путине и о политике".
Но, когда он звонил через час после начала разговора Уиткоффа с Путиным, чтобы узнать, тот уже освободился, ему сказали, что он до сих пор - с российским президентом. То же самое случилось и когда он звонил через два и три часа.
"И через пять часов он вышел [от Путина]. Я сказал: "О чем, черт возьми, вы говорили в течение пяти часов", - рассказывает лидер США.
Трамп также прокомментировал изменение названия Министерства обороны США на Министерство войны:
"Это также означает изменение названия и наше отношение, что мы не собираемся вступать в войну. Но если вступим, то выиграем ее так, как никто никогда раньше не выигрывал. Мы не будем политкорректными. Но нас там не будет, и я думаю, как вы уже говорили, мир через силу - вот в чем суть".
Напомним, ранее СМИ писали, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 6 августа в Москве, неправильно передал позицию РФ о территориальных уступках.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Передати ******* поцілунок у дупу губами вітькофа ?
Про печенігів, австрійський генштаб, територіальні подарунки члєніна, неправильний вихід України с срср, вісім літ дамблєнія бамбаса і генія трампа. Коротше кажучи, прошивка вітька відбулася дуже успішно.
Краткий курс ВКП(б)історії Росії у власній інтерпретації .
"І через п'ять годин він вийшов [від Путіна]. Я сказав: "Про що, чорт забирай, ви говорили протягом п'яти годин"", - розповідає лідер США. (Чорт куйло ,має про що говорити із своїми американськими слугами з рашистського пекла /)))
Но близкого друга Трамп мог послать только для одного
Чтобы заполучить досье ТРАМПА из КГБ
Виткоффу его не дали
Поэтому - встреча на Аляске
И танцы с бубнами
Ровно также было с фрау Меркель
Она как цирковая собачка - выполняла все приказы путина
Только чтобы получить на руки свое досье
А там много всего интересного
В 16 лет стать агенткой Штази
А студенткой - агенткой КГБ
Мало у кого получилось
И как только Меркель получила свое досье
Она больше не стала баллотироваться в канцлеры
Ушла на покой
Бывших агентов не бывает
В Германии сейчас тема продажности немецких политиков
Актуальна как никогда
Но одно дело - написать статью про Меркель
И совсем другое - иметь на руках документы ,подтверждающие вербовку
Фрау Меркель
А их больше нет
Поэтому фрау чувствует себя уверенно
Книжки пишет
Интервью дает....
Помните,что он снял фильм про операцию АВЕНЮ?
Которую мы по - простому называем Вагнергейтом
Так где этот фильм?
Очень хочется посмотреть
Снять такое кино - безумно трудно
Почему Грозев согласился на то,чтобы не показывать его?
Кто убедил Грозева - не делать этого ?
И что такого страшного в этом фильме
Что его НЕ ПОКАЗАЛИ?
И почему украинцы утерлись
И не потребовали показа этого фильма??????
Вопросов больше ,чем ответов
Ця цитата президента США ще ввійде в історію,як влучний вислів міжнародного політика, наряду з висловами Т.Рузвельта чи У.Черчілля.