У Київському метро спростували чутки про зникнення світла

У Київському метро спростували чутки про зникнення світла

Київське метро працює без перебоїв, попри чутки про відключення світла.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що освітлення, зокрема на станції метро "Арсенальній" і "Хрещатик", не зникало.

"Інформація, що шириться у соцмережах є недостовірною", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 14 жовтня, у соцмережах повідомили про те, що на станціях столичної підземки "Хрещатик" та "Арсенальна" зник струм, через це на платформах утворилися черги. 

Увечері 14 жовтня в кількох областях України запровадили екстрені відключення електроенергії. Як повідомила компанія "Укренерго", аварійні відключення застосували у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях.

У Запорізькій області, за даними компанії, відключають лише промислові підприємства, а на Чернігівщині діють три черги погодинних відключень.

"Інформація, що шириться у ЯКИХ соцмережах є недостовірною"? ХТО САМЕ поширює інформацію, що є недостовірною?
14.10.2025 19:47 Відповісти
 
 