РУС
342 1

В Киевском метро опровергли слухи об исчезновении света

Киевское метро работает без перебоев, несмотря на слухи об отключении света.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что освещение, в частности на станции метро "Арсенальной" и "Крещатик", не исчезало.

"Информация, которая распространяется в соцсетях, является недостоверной", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 14 октября, в соцсетях сообщили о том, что на станциях столичной подземки "Крещатик" и "Арсенальная" пропал ток, из-за этого на платформах образовались очереди.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вечером 14 октября в нескольких областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. Как сообщила компания "Укрэнерго", аварийные отключения применили в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях.

В Запорожской области, по данным компании, отключают только промышленные предприятия, а на Черниговщине действуют три очереди почасовых отключений.

Автор: 

"Інформація, що шириться у ЯКИХ соцмережах є недостовірною"? ХТО САМЕ поширює інформацію, що є недостовірною?
показать весь комментарий
14.10.2025 19:47 Ответить
 
 