Ворог 59 разів атакував на Покровському напрямку, знешкоджено 153 окупанти, - Генштаб

Станом на 22:00 14 жовтня на фронті відбулося 154 бойові зіткнення.

Сьогодні ворог завдав одного ракетного та 62 авіаційних ударів, застосувала одну ракету та скинула 129 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 3 535 дронів-камікадзе та здійснили 2 929 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав чотири авіаудари, скинув 12 керованих бомб, здійснив 131 обстріл, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

Сьогодні ворог 16 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська, Кам’янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки.

Сім разів агресор намагався просунутися на наші позиції на Куп’янському напрямку в районі населеного пункту Піщане та в напрямку Петропавлівки й Новоплатонівки. Одна ворожа атака триває дотепер.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку українські захисники сьогодні відбили сім російських атак. Ворог наступав у напрямку Дробишевого та поблизу населених пунктів Середнє й Колодязі.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося два бойові зіткнення з противником у районах Ступочок та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку наші війська сьогодні відбили десять ворожих атак у напрямку Костянтинівки, Берестка та поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 59 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Дачне, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія та в напрямку Покровська і Новопавлівки.

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 153 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки та п’ять безпілотних літальних апаратів; уразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами та чотири гармати.

Бойові дії на півдні

На Олександрівському напрямку наші оборонці вже відбили 17 ворожих атак поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Вороне, Вербове, Маліївка, Ялта, Січневе, Соснівка, Новомиколаївка, Полтавка та в напрямку Красногірського. Ще шість бойових зіткнень досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог сьогодні не проводив жодних наступальних дій.

На Оріхівському напрямку противник п’ять разів наступав поблизу Степового, Плавнів та Степногірська. Авіаційного удару зазнав населений пункт Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку авіація загарбника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Ольгівці.

