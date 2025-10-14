Враг 59 раз атаковал на Покровском направлении, уничтожены 153 оккупанта, - Генштаб

По состоянию на 22:00 14 октября на фронте произошло 154 боевых столкновения.

Сегодня враг нанес один ракетный и 62 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 129 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 3 535 дронов-камикадзе и осуществили 2 929 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений с российскими захватчиками. Враг нанес четыре авиаудара, сбросил 12 управляемых бомб, совершил 131 обстрел, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг 16 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска, Каменки, Западного и Кутьковки, а также в направлении Колодязного и Бологовки.

Семь раз агрессор пытался продвинуться на наши позиции на Купянском направлении в районе населенного пункта Песчаное и в направлении Петропавловки и Новоплатоновки. Одна вражеская атака продолжается до сих пор.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении украинские защитники сегодня отразили семь российских атак. Враг наступал в направлении Дробышево и вблизи населенных пунктов Среднее и Колодязи.

На Славянском направлении украинские воины отразили четыре вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения с противником в районах Ступочек и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении наши войска сегодня отразили десять вражеских атак в направлении Константиновки, Берестка и вблизи Щербиновки, Плещеевки, Русина Яра и Полтавки.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 59 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Дачное, Михайловка, Новоэкономическое, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Мирноград, Удачное, Молодецкое, Орехово, Новоукраинка, Филия и в направлении Покровска и Новопавловки.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 153 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники и пять беспилотных летательных аппаратов; поразили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и четыре орудия.

Боевые действия на юге

На Александровском направлении наши защитники уже отразили 17 вражеских атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Вороное, Вербовое, Малиевка, Ялта, Сичневое, Сосновка, Новониколаевка, Полтавка и в направлении Красногорского. Еще шесть боевых столкновений до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг сегодня не проводил никаких наступательных действий.

На Ореховском направлении противник пять раз наступал вблизи Степного, Плавней и Степногорска. Авиационному удару подвергся населенный пункт Новоандреевка.

На Приднепровском направлении авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по Ольговке.

