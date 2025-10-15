УКР
Дніпропетровщина під атакою дронів - вибухи у Павлограді та Кам’янському

Дніпропетровщина під масованою атакою російських безпілотників. У ніч проти середи, 15 жовтня, окупанти запустили десятки дронів по Павлограду та Кам’янському.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у містах лунали потужні вибухи, після чого спалахнули пожежі.

Місцеві жителі розповідають, що дрони атакували хвилями. У Павлограді зафіксовано перебої зі світлом.

За даними Повітряних сил ЗСУ, на місто рухалися групи ударних безпілотників — їх було кілька десятків.

У Кам’янському під час атаки дронами зникло світло та вода.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Раніше ми повідомляли, що Росія у ніч на 15 жовтня атакує Україну ударними безпілотниками. 

Читайте: Наслідки ударів українських дронів: Росія не зможе відновити нафтопереробку раніше середини 2026 року, – МЕА

безпілотник (5036) Павлоград (153) атака (639) Шахед (1557) Дніпропетровська область (4363) Нікопольський район (480) Павлоградський район (70) Кам’янське (1)
