Дніпропетровщина під атакою дронів - вибухи у Павлограді та Кам’янському
Дніпропетровщина під масованою атакою російських безпілотників. У ніч проти середи, 15 жовтня, окупанти запустили десятки дронів по Павлограду та Кам’янському.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у містах лунали потужні вибухи, після чого спалахнули пожежі.
Місцеві жителі розповідають, що дрони атакували хвилями. У Павлограді зафіксовано перебої зі світлом.
За даними Повітряних сил ЗСУ, на місто рухалися групи ударних безпілотників — їх було кілька десятків.
У Кам’янському під час атаки дронами зникло світло та вода.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Раніше ми повідомляли, що Росія у ніч на 15 жовтня атакує Україну ударними безпілотниками.
