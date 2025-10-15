Дніпропетровщина під атакою дронів — вибухи у Павлограді та Кам’янському

Дніпропетровщина під масованою атакою російських безпілотників. У ніч проти середи, 15 жовтня, окупанти запустили десятки дронів по Павлограду та Кам’янському.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у містах лунали потужні вибухи, після чого спалахнули пожежі.

Місцеві жителі розповідають, що дрони атакували хвилями. У Павлограді зафіксовано перебої зі світлом.

За даними Повітряних сил ЗСУ, на місто рухалися групи ударних безпілотників — їх було кілька десятків.

У Кам’янському під час атаки дронами зникло світло та вода.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Раніше ми повідомляли, що Росія у ніч на 15 жовтня атакує Україну ударними безпілотниками.

