Днепропетровская область под атакой дронов – взрывы в Павлограде и Каменском
Днепропетровщина под массированной атакой российских беспилотников. В ночь на среду, 15 октября, оккупанты запустили десятки дронов по Павлограду и Каменскому.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в городах раздавались мощные взрывы, после чего вспыхнули пожары.
Местные жители рассказывают, что дроны атаковали волнами. В Павлограде зафиксированы перебои со светом.
По данным Воздушных сил ВСУ, на город двигались группы ударных беспилотников - их было несколько десятков.
В Каменском во время атаки дронами исчез свет и вода.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее мы сообщали, что Россия в ночь на 15 октября атакует Украину ударными беспилотниками.
