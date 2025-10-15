УКР
Масована атака дронів на Дніпропетровщину: поранено 19-річного хлопця. У Павлограді і Кам’янському пожежі, є руйнування на підприємствах. ФОТО

Дніпропетровщина після обстрілу

Вночі 15 жовтня 2025 року російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. За інформацією повітряного командування, оборонці неба збили 37 з них. Були і влучання.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Павлограді, Кам'янському та Славгородській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Пошкоджена енергетична інфраструктура. Крім того, руйнування є на території транспортного і промислового підприємств.

"Постраждав 19-річний хлопець. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Дніпропетровщина після обстрілу

За даними ОВА, продовжувалися удари по Нікопольщині – райцентру, Покровській і Марганецькій громадах. Агресор застосовував FPV-дрони та РСЗВ "Град".

Також читайте: Обстріли Дніпропетровщини: загинула жінка, пошкоджено будинки та інфраструктуру. ФОТОрепортаж

По Межівській громаді, що на Синельниківщині, противник поцілив FPV-дроном. Зайнявся приватний будинок.

За уточненою інформацією, вчора вдень через атаку КАБами у Покровській громаді потрощена інфраструктура.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Дніпропетровщина перебувала під атакою дронів - вибухи лунали у Павлограді та Кам’янському.

обстріл (31367) Павлоград (155) Кам’янське (32) Шахед (1561) Дніпропетровська область (4363) Павлоградський район (70)
