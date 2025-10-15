Массированная атака дронов на Днепропетровскую область: ранен 19-летний парень. В Павлограде и Каменском пожары, есть разрушения на предприятиях. ФОТО

Ночью 15 октября 2025 года российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. По информации воздушного командования, защитники неба сбили 37 из них. Были и попадания.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Павлограде, Каменском и Славгородской громаде Синельниковского района возникли пожары. Повреждена энергетическая инфраструктура. Кроме того, разрушения есть на территории транспортного и промышленного предприятий.

"Пострадал 19-летний парень. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.







По данным ОВА, продолжались удары по Никопольщине - райцентру, Покровской и Марганецкой громадах. Агрессор применял FPV-дроны и РСЗО "Град".

Также читайте: Обстрелы Днепропетровщины: погибла женщина, повреждены дома и инфраструктура. ФОТОрепортаж

По Межевской громаде, что на Синельниковщине, противник попал FPV-дроном. Загорелся частный дом.

По уточненной информации, вчера днем из-за атаки КАБами в Покровской громаде разбита инфраструктура.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Днепропетровщина находилась под атакой дронов - взрывы раздавались в Павлограде и Каменском.

