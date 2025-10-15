Массированная атака дронов на Днепропетровскую область: ранен 19-летний парень. В Павлограде и Каменском пожары, есть разрушения на предприятиях. ФОТО
Ночью 15 октября 2025 года российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. По информации воздушного командования, защитники неба сбили 37 из них. Были и попадания.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Павлограде, Каменском и Славгородской громаде Синельниковского района возникли пожары. Повреждена энергетическая инфраструктура. Кроме того, разрушения есть на территории транспортного и промышленного предприятий.
"Пострадал 19-летний парень. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, продолжались удары по Никопольщине - райцентру, Покровской и Марганецкой громадах. Агрессор применял FPV-дроны и РСЗО "Град".
По Межевской громаде, что на Синельниковщине, противник попал FPV-дроном. Загорелся частный дом.
По уточненной информации, вчера днем из-за атаки КАБами в Покровской громаде разбита инфраструктура.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Днепропетровщина находилась под атакой дронов - взрывы раздавались в Павлограде и Каменском.
