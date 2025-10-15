РУС
Массированная атака дронов на Днепропетровскую область: ранен 19-летний парень. В Павлограде и Каменском пожары, есть разрушения на предприятиях. ФОТО

Дніпропетровщина після обстрілу

Ночью 15 октября 2025 года российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. По информации воздушного командования, защитники неба сбили 37 из них. Были и попадания.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Павлограде, Каменском и Славгородской громаде Синельниковского района возникли пожары. Повреждена энергетическая инфраструктура. Кроме того, разрушения есть на территории транспортного и промышленного предприятий.

"Пострадал 19-летний парень. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Дніпропетровщина після обстрілу
Дніпропетровщина після обстрілу
Дніпропетровщина після обстрілу

По данным ОВА, продолжались удары по Никопольщине - райцентру, Покровской и Марганецкой громадах. Агрессор применял FPV-дроны и РСЗО "Град".

Также читайте: Обстрелы Днепропетровщины: погибла женщина, повреждены дома и инфраструктура. ФОТОрепортаж

По Межевской громаде, что на Синельниковщине, противник попал FPV-дроном. Загорелся частный дом.

По уточненной информации, вчера днем из-за атаки КАБами в Покровской громаде разбита инфраструктура.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Днепропетровщина находилась под атакой дронов - взрывы раздавались в Павлограде и Каменском.

