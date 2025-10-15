УКР
Екстрені відключення світла застосовуються у 5 областях, - ДТЕК (оновлено)

відключення світла на Дніпропетровщині

Зранку 15 жовтня 2025 року екстрені відключення світла застосовуються на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Дніпропетровщина: екстрені відключення. За командою Укренерго у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.

В разі змін ДТЕК обіцяє оперативно вас інформувати мешканців області.

Як повідомлялося, вночі Дніпропетровщина перебувала під масованою атакою. Там поранено 19-річного хлопця. У Павлограді і Кам’янському пожежі, є руйнування на підприємствах.

Оновлена інформація

Згодом стало відомо, що за командою НЕК "Укренерго" 15 жовтня з 07:35 по Черкаській області частково застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ).

За даними АТ "Полтаваобленерго", 15 жовтня 2025 року з 7:34 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ).

"Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики. Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК "УКРЕНЕРГО", - пояснили в компанії.

Також за даними АТ "Кіровоградобленерго", в області також застосовуються графіки аварійних відключень.

Також у Сумській ОВА зазначили, що за вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1, 2 та 3 черг споживачів.

