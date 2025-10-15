Экстренные отключения света применяются в 4 областях, - ДТЭК (обновлено)
С утра 15 октября 2025 года экстренные отключения света применяются на Днепропетровщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
"Днепропетровщина: экстренные отключения. По команде Укрэнерго в Днепропетровской области применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.
В случае изменений ДТЭК обещает оперативно вас информировать жителей области.
Как сообщалось, ночью Днепропетровщина находилась под массированной атакой. Там ранен 19-летний парень. В Павлограде и Каменском пожары, есть разрушения на предприятиях.
Обновленная информация
Позже стало известно, что по команде НЭК "Укрэнерго" 15 октября с 07:35 по Черкасской области частично применены графики аварийных отключений (ГАО).
По данным АТ "Полтаваоблэнерго", 15 октября 2025 с 7:34 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО).
"Причина введения мер – последствия российских атак на объекты энергетики. Услуга по распределению электрической энергии будет возобновлена после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от НЭК "УКРЭНЕРГО", – пояснили в компании.
Также по данным АТ "Кировоградоблэнерго", в области также применяются графики аварийных отключений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль