Экстренные отключения света применяются в 4 областях, - ДТЭК (обновлено)

С утра 15 октября 2025 года экстренные отключения света применяются на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"Днепропетровщина: экстренные отключения. По команде Укрэнерго в Днепропетровской области применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.

В случае изменений ДТЭК обещает оперативно вас информировать жителей области.

Как сообщалось, ночью Днепропетровщина находилась под массированной атакой. Там ранен 19-летний парень. В Павлограде и Каменском пожары, есть разрушения на предприятиях.

Обновленная информация

Позже стало известно, что по команде НЭК "Укрэнерго" 15 октября с 07:35 по Черкасской области частично применены графики аварийных отключений (ГАО).

По данным АТ "Полтаваоблэнерго", 15 октября 2025 с 7:34 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО).

"Причина введения мер – последствия российских атак на объекты энергетики. Услуга по распределению электрической энергии будет возобновлена ​​после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от НЭК "УКРЭНЕРГО", – пояснили в компании.

Также по данным АТ "Кировоградоблэнерго", в области также применяются графики аварийных отключений.