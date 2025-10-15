Рашисти зранку вдарили по Херсону й поранили чоловіка. За добу через атаки РФ в області троє загиблих та 14 поранених

Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олександра Прокудіна

Орієнтовно о 07:00 15 жовтня російські військові атакували з дрона чоловіка у Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, внаслідок ворожого удару 36-річний херсонець дістав контузію, поранення ноги, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.

Постраждалого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.

За даними ОВА, минулої доби, 14 жовтня, ворог інтенсивно обстрілював Херсонщину. під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Придніпровське, Садове, Інженерне, Білозерка, Ромашкове, Янтарне, Томина Балка, Дніпровське, Розлив, Кізомис, Нова Зоря, Новодмитрівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Понятівка, Микільське, Берислав, Дудчани, Качкарівка, Суханове, Новокаїри, Костирка, Михайлівка, Осокорівка, Нововоронцовка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Веселе та Козацьке.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоквартирних та 29 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, медзаклад, гаражі, трактор, приватні легкові та вантажні автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Через російську агресію 3 людей загинули, ще 14 - дістали поранення, серед них одна дитина.

