Рашисты утром нанесли удар по Херсону и ранили мужчину. За сутки в результате атак РФ в области трое погибших и 14 раненых

Ориентировочно в 07:00 15 октября российские военные атаковали с дрона мужчину в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, в результате вражеского удара 36-летний херсонец получил контузию, ранение ноги, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

Пострадавшего доставили в больницу в среднем состоянии тяжести.

По данным ОВА, за прошедшие сутки, 14 октября, враг интенсивно обстреливал Херсонщину. под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Херсон, Антоновка, Зеленовка, Зимовник, Приднепровское, Садовое, Инженерное, Белозерка, Ромашково, Янтарное, Томина Балка, Днепровское, Разлив, Кизомыс, Новая Заря, Новодмитровка, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Понятовка, Никольское, Берислав, Дудчаны, Качкаровка, Суханово, Новокаиры, Костырка, Михайловка, Осокоровка, Нововоронцовка, Николаевка, Одрадокаменка, Ольговка, Веселое и Казацкое.

"Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 8 многоквартирных и 29 частных домов. Также оккупанты побили админздания, медучреждение, гаражи, трактор, частные легковые и грузовые автомобили", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 14 - получили ранения, среди них один ребенок.

