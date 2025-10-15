Знешкоджено 86 ворожих дронів із 113. Є влучання на 11 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 15 жовтня 2025 року війська РФ атакували 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 50 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

"Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - додали у Повітряних силах.

