Знешкоджено 86 ворожих дронів із 113. Є влучання на 11 локаціях, - Повітряні сили

ппо працює по шахедах

У ніч на 15 жовтня 2025 року війська РФ атакували 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 50 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил. 

Як зазначається, повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

 За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

"Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - додали у Повітряних силах.

Також читайте: Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про масовану атаку дронів на Дніпропетровщину. Там поранено 19-річного хлопця. У Павлограді і Кам’янському пожежі, є руйнування на підприємствах.

Автор: 

Як щодо атак дронів на ерефію цієї ночі?
15.10.2025 09:06 Відповісти
@ (в перекладі):
"На фотографії зображено захисну сітку на одному з українських енергетичних об'єктів після удару трьох шахів.
Об'єкт вижив."

15.10.2025 09:07 Відповісти
Нам кажуть що занадто багато об'єктів, ми не можемо на все сітки поставити
15.10.2025 09:10 Відповісти
 
 