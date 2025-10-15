Уничтожено 86 вражеских дронов из 113. Есть попадания в 11 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 15 октября 2025 года войска РФ атаковали 113 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 50 из них -"шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 86 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
"Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - добавили в Воздушных силах.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о массированной атаке дронов на Днепропетровскую область. Там ранен 19-летний парень. В Павлограде и Каменском пожары, есть разрушения на предприятиях.
"На фотографії зображено захисну сітку на одному з українських енергетичних об'єктів після удару трьох шахів.
Об'єкт вижив."