Уничтожено 86 вражеских дронов из 113. Есть попадания в 11 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 15 октября 2025 года войска РФ атаковали 113 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 50 из них -"шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 86 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

"Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - добавили в Воздушных силах.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о массированной атаке дронов на Днепропетровскую область. Там ранен 19-летний парень. В Павлограде и Каменском пожары, есть разрушения на предприятиях.