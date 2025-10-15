РУС
Уничтожено 86 вражеских дронов из 113. Есть попадания в 11 локациях, - Воздушные силы

ПВО работает по шахедам

В ночь на 15 октября 2025 года войска РФ атаковали 113 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 50 из них -"шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 86 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

"Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - добавили в Воздушных силах.

Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о массированной атаке дронов на Днепропетровскую область. Там ранен 19-летний парень. В Павлограде и Каменском пожары, есть разрушения на предприятиях.

ПВО (3194) Воздушные силы (2738) Шахед (1553)
Як щодо атак дронів на ерефію цієї ночі?
15.10.2025 09:06 Ответить
@ (в перекладі):
"На фотографії зображено захисну сітку на одному з українських енергетичних об'єктів після удару трьох шахів.
Об'єкт вижив."

15.10.2025 09:07 Ответить
Нам кажуть що занадто багато об'єктів, ми не можемо на все сітки поставити
15.10.2025 09:10 Ответить
 
 