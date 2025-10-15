США покладуть край війні в Україні під непохитним керівництвом Трампа, - Гегсет на "Рамштайні"

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що якщо російсько-українська війна не завершиться, то Вашингтон та його союзники вживуть необхідних кроків, аби Росія за це заплатила.

Про це він заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн), інформує Цензор.НЕТ.

"Під непохитним керівництвом президента Трампа, і зокрема, разом з нашими європейськими союзниками, ми покладемо край війні в Україні. Війна має закінчитися. Як ми бачили, як він робив у Газі та на Близькому Сході, президент Трамп знає, як кувати мир, створювати можливості в ситуаціях і сценаріях, де мир здається далеким. Він і тільки він має здатність це зробити. Ця війна не розпочалася за часів президента Трампа, але вона закінчиться за його правління. Тож скористаймося цим моментом, рішуче куватимемо мир в Україні та принесемо мир силою", - наголосив Гегсет.

Він сказав, що Росії надсилають чіткий сигнал — час припинити війну.

"Якщо ця війна не закінчиться, якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, то США разом із нашими союзниками зроблять кроки, необхідні для того, щоб накласти на Росію ціну за її триваючу агресію. Якщо нам доведеться піти на цей крок, військове відомство США готове зробити свій внесок так, як можуть зробити тільки Сполучені Штати", - зауважив голова Пентагону.

Гегсет додав, що США бачать найефективнішими стримуючими факторами російської агресії смертоносні, боєздатні та очолювані Європою сили НАТО, а також українську армію, яка буде здатна захистити себе.

