США покладуть край війні в Україні під непохитним керівництвом Трампа, - Гегсет на "Рамштайні"

Гегсет закликав Росію завершити війну в Україні

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що якщо російсько-українська війна не завершиться, то Вашингтон та його союзники вживуть необхідних кроків, аби Росія за це заплатила.

Про це він заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн), інформує Цензор.НЕТ.

"Під непохитним керівництвом президента Трампа, і зокрема, разом з нашими європейськими союзниками, ми покладемо край війні в Україні. Війна має закінчитися. Як ми бачили, як він робив у Газі та на Близькому Сході, президент Трамп знає, як кувати мир, створювати можливості в ситуаціях і сценаріях, де мир здається далеким. Він і тільки він має здатність це зробити. Ця війна не розпочалася за часів президента Трампа, але вона закінчиться за його правління. Тож скористаймося цим моментом, рішуче куватимемо мир в Україні та принесемо мир силою", - наголосив Гегсет. 

Він сказав, що Росії надсилають чіткий сигнал — час припинити війну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зобов’язання союзників стануть спроможностями, PURL для України є частиною цього, - Гегсет

"Якщо ця війна не закінчиться, якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, то США разом із нашими союзниками зроблять кроки, необхідні для того, щоб накласти на Росію ціну за її триваючу агресію. Якщо нам доведеться піти на цей крок, військове відомство США готове зробити свій внесок так, як можуть зробити тільки Сполучені Штати", - зауважив голова Пентагону. 

Гегсет додав, що США бачать найефективнішими стримуючими факторами російської агресії смертоносні, боєздатні та очолювані Європою сили НАТО, а також українську армію, яка буде здатна захистити себе.

Читайте також: Трамп оптимістично налаштований щодо можливості досягнення миру в Україні, - Politico

росія (68438) США (24518) Трамп Дональд (7348) війна в Україні (6567) Гегсет Піт (96)
+5
такі класичні герої українських казок, як Вирвидуб, Валигора, Перервиведмідь, та інші, зустріли свого американського побратима Непохиткеруна ))
показати весь коментар
15.10.2025 17:25 Відповісти
+4
Пакистан видвинув Тампона на шнобелівську премію миру і у*бав сьогодні по центру Кабула бомбами. Даже тижня не пройшло
показати весь коментар
15.10.2025 17:22 Відповісти
+4
Або зе!-потужнонезламний зустрів трампа-непохитнорішучого..

Капець..
показати весь коментар
15.10.2025 17:27 Відповісти
❗️Україна отримає Tomahawk - за даними NYT, Пентагон вже має готові плани передачі ракет
показати весь коментар
15.10.2025 17:20 Відповісти
вже завантажують
показати весь коментар
15.10.2025 17:21 Відповісти
угу - навіть приблизна кількість вже відома - АЖ від 20 до 50 одиниць ...
показати весь коментар
15.10.2025 17:58 Відповісти
вже страшно
показати весь коментар
15.10.2025 17:21 Відповісти
Ой,щоб ти з'їв щоб не.......
показати весь коментар
15.10.2025 17:29 Відповісти
Боїшся закінчення війни?
показати весь коментар
15.10.2025 17:33 Відповісти
🌍В Україні протягом року можуть зʼявитися власні супутники для роботи майбутніх Космічних сил, - нардеп Веніславський
показати весь коментар
15.10.2025 17:22 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2025 17:28 Відповісти
Купимо в притули?
показати весь коментар
15.10.2025 17:30 Відповісти
З мису Казантіп запусктимуть ракети. На місці колишнього "щолковського" реактора збудують launch pad для ракет-носіїв. Інфа 💯%.
показати весь коментар
15.10.2025 17:30 Відповісти
Створити то ми зможемо, запустити ні.
показати весь коментар
15.10.2025 17:47 Відповісти
Та ми вже чули і про два мільйони дронів і про лазерну зброю
показати весь коментар
15.10.2025 17:59 Відповісти
Веніславський вже неодноразово удостоєний титула "балабол".
показати весь коментар
15.10.2025 18:03 Відповісти
от при Байдені,такого не було
показати весь коментар
15.10.2025 18:01 Відповісти
Трамп дасть рашці просратися
показати весь коментар
15.10.2025 17:23 Відповісти
а де ж загубився Незламнопотужнік ?
показати весь коментар
15.10.2025 17:36 Відповісти
Щеневтікун досіверховнічає.
показати весь коментар
15.10.2025 18:04 Відповісти
Одним балабольством війну аж ніяк не виграєш. А балабола нарциса гегсета всі знають як слабака
показати весь коментар
15.10.2025 17:25 Відповісти
А шо ти зроби крім......
показати весь коментар
15.10.2025 17:30 Відповісти
Та й шеф його теж балабол ще той.
показати весь коментар
15.10.2025 17:30 Відповісти
США покладуть краї війні в Україні під непохитним керівництвом Трампа

Раніше було під непохитним керівництвом партії. А так одне к одному
показати весь коментар
15.10.2025 17:30 Відповісти
Партія партієй, але "таваріщь лєнін-троцкій-сталін-хрущов-брєжнєв лічьно" було завжди.
показати весь коментар
15.10.2025 18:26 Відповісти
>> Ця війна не розпочалася за часів президента Трампа...

Цей дебіл хоч знає, що трамп відсидів свого часу повний строк і ні**я не зробив, щоб раша забралася геть з українських Донбасу і Криму??
показати весь коментар
15.10.2025 17:33 Відповісти
Коли почалася війна? Коли Трамп став президентом?
Навчіться спершу думати, а потім писати комент.
показати весь коментар
15.10.2025 17:36 Відповісти
США покладуть край, а не краї...
показати весь коментар
15.10.2025 17:34 Відповісти
Ну успіхів. Сподіваюся, що зможуть зламати двох владімірів і їх свиту.
показати весь коментар
15.10.2025 17:34 Відповісти
Всі переконались- просте балабольство і локшина на вуха.
показати весь коментар
15.10.2025 17:36 Відповісти
В п"ятницю Трамп має перейти Рубікон - або не перейти
показати весь коментар
15.10.2025 17:37 Відповісти
Головне щоб не знову "за два тижні".
показати весь коментар
15.10.2025 18:06 Відповісти
Або через сім п'ятниць...
показати весь коментар
15.10.2025 18:28 Відповісти
Вже поклав. За 24 години.
Чого ж він не порішав питання поки відбував перший термін
показати весь коментар
15.10.2025 17:40 Відповісти
Один кучерявий також обіцяв "закінчитиАТОзаліченідні..." - щоправда , потім , він вибачався за свою брехню ...))
показати весь коментар
15.10.2025 18:03 Відповісти
Звідки "одному кучерявому" було знати, що у ху#ла остаточно з'їде кукуха і він введе в Україну регулярну армію. Тут йому дорікати не варто, я так вважаю
Він хоч вибачився, а от вибачень від голобородька за шість+ років я ще не чув
показати весь коментар
15.10.2025 18:09 Відповісти
було знати, що у ху#ла остаточно з'їде кукуха і він введе в Україну регулярну армію.
Тобто ? А хіба , ще в лютому - березні 2014 , в Криму , "зелені чоловічки" це була не регулярна кацапська армія ?! Назви цих військових підрозділів цілком відомі
показати весь коментар
15.10.2025 18:23 Відповісти
АТО і закінчилось. За лічені дні. Якщо ти не зрозумів що почалась війна то це твої проблеми.
Ви не ставились до того серйозно. Говорили що кацапи теж люди і мирних українців вони не вбиватимуть. Аж до такої дурки дійшло, що почали роззброюватись на п'ятому році війни.
Хіба на стадіоні вам не говорили звідки полетять ракети ? Ну збулось же.
показати весь коментар
15.10.2025 18:13 Відповісти
Бо йому заважали Байдени - і Джо, і Гантер. Із спальні.
показати весь коментар
15.10.2025 18:31 Відповісти
Трамп уже положил конец войне на Ближнем Востоке, только во время подписания бумажек в Египте, не было евреев с палестинцами, а так всё круто, Доня феерический миротворец.
показати весь коментар
15.10.2025 17:45 Відповісти
Причому євреїв не було через позицію одного з "членів" НАТИ, де Трамп ніби як головний керманич...
показати весь коментар
15.10.2025 18:34 Відповісти
Що знову, - два-три тижні, 50 днів? А потім непохитний завалиться чи похитнеться?
показати весь коментар
15.10.2025 18:11 Відповісти
Щоб закінчити війну потрібно ліквідувати путлера або прибрати скомороха.
Можна призначити прем'єром Порошенка або того з ким кацапи будуть говорити. Але від такого фігляра відразу інфаркт візьме.
Тому і надалі кластиме людей в безнадійній війні в надії що хтось там щось порішає, він типу непричому.
показати весь коментар
15.10.2025 18:19 Відповісти
Який же цей Хегсет холуй - "...під непохитним керівництвом... ", "Він і тільки він...". Всі оці трампівські придворні (достатньо почитати про їхні погляди в Wikipedia на анломовних сторінках) схоже ненавидять не лише політичних противників-демократів, а демократію як таку, називають її "лівацтвом" і складається враження, що мріють про однопартійну систему, як у трампівських друзів.
показати весь коментар
15.10.2025 18:45 Відповісти
И все это чтобы получить идиотскую премию от кучки старых шведов.
показати весь коментар
15.10.2025 18:54 Відповісти
 
 