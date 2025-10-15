РУС
1 405 35

США положат конец войне в Украине под непоколебимым руководством Трампа, - Хегсет на "Рамштайне"

Гегсет призвал Россию завершить войну в Украине

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что если российско-украинская война не завершится, то Вашингтон и его союзники предпримут необходимые шаги, чтобы Россия за это заплатила.

Об этом он заявил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), информирует Цензор.НЕТ.

"Под непоколебимым руководством президента Трампа, и, в частности, вместе с нашими европейскими союзниками, мы положим конец войне в Украине. Война должна закончиться. Как мы видели, как он делал в Газе и на Ближнем Востоке, президент Трамп знает, как ковать мир, создавать возможности в ситуациях и сценариях, где мир кажется далеким. Он и только он обладает способностью это сделать. Эта война не началась во времена президента Трампа, но она закончится при его правлении. Поэтому воспользуемся этим моментом, решительно будем ковать мир в Украине и принесем мир силой", - подчеркнул Хегсет.

Он сказал, что России посылают четкий сигнал - время прекратить войну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обязательства союзников станут возможностями, PURL для Украины является частью этого, - Хегсет

"Если эта война не закончится, если не будет пути к миру в краткосрочной перспективе, то США вместе с нашими союзниками предпримут шаги, необходимые для того, чтобы наложить на Россию цену за ее продолжающуюся агрессию. Если нам придется пойти на этот шаг, военное ведомство США готово сделать свой вклад так, как могут сделать только Соединенные Штаты", - отметил глава Пентагона.

Хегсет добавил, что США видят самыми эффективными сдерживающими факторами российской агрессии смертоносные, боеспособные и возглавляемые Европой силы НАТО, а также украинскую армию, которая будет способна защитить себя.

Читайте также: Трамп оптимистично настроен относительно возможности достижения мира в Украине, - Politico

россия США Трамп Дональд война в Украине Хегсет Пит
Топ комментарии
+4
такі класичні герої українських казок, як Вирвидуб, Валигора, Перервиведмідь, та інші, зустріли свого американського побратима Непохиткеруна ))
15.10.2025 17:25 Ответить
+3
Або зе!-потужнонезламний зустрів трампа-непохитнорішучого..

Капець..
15.10.2025 17:27 Ответить
+2
Пакистан видвинув Тампона на шнобелівську премію миру і у*бав сьогодні по центру Кабула бомбами. Даже тижня не пройшло
15.10.2025 17:22 Ответить
❗️Україна отримає Tomahawk - за даними NYT, Пентагон вже має готові плани передачі ракет
15.10.2025 17:20 Ответить
вже завантажують
15.10.2025 17:21 Ответить
если офиц. обьявят то думаю они уже туточки на територии юкрейны,или местные тушканчики до сих пор не поняли алгоритмов ,если офиц. говорят то оружие уже здесь.
15.10.2025 17:43 Ответить
угу - навіть приблизна кількість вже відома - АЖ від 20 до 50 одиниць ...
15.10.2025 17:58 Ответить
вже страшно
15.10.2025 17:21 Ответить
Ой,щоб ти з'їв щоб не.......
15.10.2025 17:29 Ответить
Боїшся закінчення війни?
15.10.2025 17:33 Ответить
🌍В Україні протягом року можуть зʼявитися власні супутники для роботи майбутніх Космічних сил, - нардеп Веніславський
15.10.2025 17:22 Ответить
15.10.2025 17:28 Ответить
Купимо в притули?
15.10.2025 17:30 Ответить
З мису Казантіп запусктимуть ракети. На місці колишнього "щолковського" реактора збудують launch pad для ракет-носіїв. Інфа 💯%.
15.10.2025 17:30 Ответить
Створити то ми зможемо, запустити ні.
15.10.2025 17:47 Ответить
Та ми вже чули і про два мільйони дронів і про лазерну зброю
15.10.2025 17:59 Ответить
Веніславський вже неодноразово удостоєний титула "балабол".
15.10.2025 18:03 Ответить
Пакистан видвинув Тампона на шнобелівську премію миру і у*бав сьогодні по центру Кабула бомбами. Даже тижня не пройшло
15.10.2025 17:22 Ответить
от при Байдені,такого не було
15.10.2025 18:01 Ответить
Трамп дасть рашці просратися
15.10.2025 17:23 Ответить
такі класичні герої українських казок, як Вирвидуб, Валигора, Перервиведмідь, та інші, зустріли свого американського побратима Непохиткеруна ))
15.10.2025 17:25 Ответить
Або зе!-потужнонезламний зустрів трампа-непохитнорішучого..

Капець..
15.10.2025 17:27 Ответить
а де ж загубився Незламнопотужнік ?
15.10.2025 17:36 Ответить
Щеневтікун досіверховнічає.
15.10.2025 18:04 Ответить
Одним балабольством війну аж ніяк не виграєш. А балабола нарциса гегсета всі знають як слабака
15.10.2025 17:25 Ответить
А шо ти зроби крім......
15.10.2025 17:30 Ответить
Та й шеф його теж балабол ще той.
15.10.2025 17:30 Ответить
США покладуть краї війні в Україні під непохитним керівництвом Трампа

Раніше було під непохитним керівництвом партії. А так одне к одному
15.10.2025 17:30 Ответить
>> Ця війна не розпочалася за часів президента Трампа...

Цей дебіл хоч знає, що трамп відсидів свого часу повний строк і ні**я не зробив, щоб раша забралася геть з українських Донбасу і Криму??
15.10.2025 17:33 Ответить
Коли почалася війна? Коли Трамп став президентом?
Навчіться спершу думати, а потім писати комент.
15.10.2025 17:36 Ответить
США покладуть край, а не краї...
15.10.2025 17:34 Ответить
Ну успіхів. Сподіваюся, що зможуть зламати двох владімірів і їх свиту.
15.10.2025 17:34 Ответить
Всі переконались- просте балабольство і локшина на вуха.
15.10.2025 17:36 Ответить
В п"ятницю Трамп має перейти Рубікон - або не перейти
15.10.2025 17:37 Ответить
Головне щоб не знову "за два тижні".
15.10.2025 18:06 Ответить
Вже поклав. За 24 години.
Чого ж він не порішав питання поки відбував перший термін
15.10.2025 17:40 Ответить
Один кучерявий також обіцяв "закінчитиАТОзаліченідні..." - щоправда , потім , він вибачався за свою брехню ...))
15.10.2025 18:03 Ответить
Трамп уже положил конец войне на Ближнем Востоке, только во время подписания бумажек в Египте, не было евреев с палестинцами, а так всё круто, Доня феерический миротворец.
15.10.2025 17:45 Ответить
 
 