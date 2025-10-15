США положат конец войне в Украине под непоколебимым руководством Трампа, - Хегсет на "Рамштайне"

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что если российско-украинская война не завершится, то Вашингтон и его союзники предпримут необходимые шаги, чтобы Россия за это заплатила.

Об этом он заявил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), информирует Цензор.НЕТ.

"Под непоколебимым руководством президента Трампа, и, в частности, вместе с нашими европейскими союзниками, мы положим конец войне в Украине. Война должна закончиться. Как мы видели, как он делал в Газе и на Ближнем Востоке, президент Трамп знает, как ковать мир, создавать возможности в ситуациях и сценариях, где мир кажется далеким. Он и только он обладает способностью это сделать. Эта война не началась во времена президента Трампа, но она закончится при его правлении. Поэтому воспользуемся этим моментом, решительно будем ковать мир в Украине и принесем мир силой", - подчеркнул Хегсет.

Он сказал, что России посылают четкий сигнал - время прекратить войну.

"Если эта война не закончится, если не будет пути к миру в краткосрочной перспективе, то США вместе с нашими союзниками предпримут шаги, необходимые для того, чтобы наложить на Россию цену за ее продолжающуюся агрессию. Если нам придется пойти на этот шаг, военное ведомство США готово сделать свой вклад так, как могут сделать только Соединенные Штаты", - отметил глава Пентагона.

Хегсет добавил, что США видят самыми эффективными сдерживающими факторами российской агрессии смертоносные, боеспособные и возглавляемые Европой силы НАТО, а также украинскую армию, которая будет способна защитить себя.

