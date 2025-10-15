УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10312 відвідувачів онлайн
Новини Ракети Tomahawk для України
1 839 21

Пентагон вже розробив плани продажу чи передачі Україні ракет Tomahawk, - NYT

томагавк

Міністерство оборони США розробило плани продажу або передачі далекобійних крилатих ракет Tomahawk на випадок, якщо американський президент Дональд Трамп віддасть відповідний наказ.

Про це пише видання The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Так, після завершення переговорів щодо мирної угоди, покликаної покласти край війні в Газі, Трамп 14 жовтня висловив припущення, що може дозволити продаж Україні американських ракет "Томагавк", що дасть Києву можливість бити углиб території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін на тлі цих обговорень заявив, що такий продаж означатиме "якісно новий етап ескалації".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має право вражати ракетами Tomahawk об’єкти у РФ. Це законні цілі, - міністр оборони Латвії Спрудс

Погрози Трампа надати ракети Україні — незалежно від того, чи виконає він їх, чи ні — є ознакою його зростаючого розчарування Путіним, який відмовляється поступатися чи йти на компроміс, попри гучні спроби лідера США в дипломатії, зазначає видання.

"Міністерство оборони розробило плани продажу або передачі "Томагавків" на випадок, якщо Трамп дасть відповідний наказ. Але надання зброї буде пов'язане з величезними проблемами, не в останню чергу через те, що Україна не має морських або наземних пускових установок, необхідних для запуску ракет", - йдеться у статті.

Для запуску "Томагавків" Україні знадобиться пускова установка армії США під назвою Typhon, що, на думку військових чиновників, наблизить США до прямої конфронтації з Росією. Неясно, скільки "Томагавків" зможуть надати США, як Україна зможе їх безпечно зберігати і який вплив матиме обмежена кількість ракет.

Існують також реальні побоювання щодо ескалації напруженості у відносинах з Росією, що підкреслюється нещодавніми застереженнями Кремля на адресу Вашингтона не надавати Україні зброю великої дальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанішина про ракети Tomahawk: Можлива здатність України використовувати цю зброю - важливий козир у переговорах з РФ

Автор: 

Пентагон (1473) США (24518) Трамп Дональд (7348) Томагавк (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
"США поставили ультиматум перед путіним: настав час зупинити війну - або ми готові відповісти так, як може зробити тільки Америка", - міністр війни США Піт Гегсет.
показати весь коментар
15.10.2025 18:00 Відповісти
+1
В потім відмінить коли припікати стане. Китай потрібний США.
показати весь коментар
15.10.2025 18:00 Відповісти
+1
Помітили, як всі забули про фламінги і блекаут для маскви?
Томагавки, трухи, безуглі, стефанішині...
показати весь коментар
15.10.2025 18:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це як поводив салом....
але давати чи ні Велике Питання
показати весь коментар
15.10.2025 17:51 Відповісти
навіть шатдаун не став перешкодою
це просто перфектно
***** довийобувався
показати весь коментар
15.10.2025 17:52 Відповісти
Всі дороги ведуть до Трампа
показати весь коментар
15.10.2025 17:53 Відповісти
Міністерство оборони США розробило плани продажу або передачі далекобійних крилатих ракет Tomahawk Джерело: https://censor.net/ua/n3579876
Краще продажу.
показати весь коментар
15.10.2025 17:54 Відповісти
❗️Україна отримає Tomahawk - за даними NYT, Пентагон вже має готові плани передачі ракет
показати весь коментар
15.10.2025 17:55 Відповісти
❗️Україна отримає Tomahawk - за даними NYT, Пентагон вже має готові плани продажу ракет
показати весь коментар
15.10.2025 17:58 Відповісти
❗️Україна отримає Tomahawk - за даними NYT, Пентагон вже має готові плани продажу ракет
показати весь коментар
15.10.2025 18:02 Відповісти
Крига Скресла !
показати весь коментар
15.10.2025 17:54 Відповісти
don`t push the horses
показати весь коментар
15.10.2025 17:59 Відповісти
я би лаврову пінка дав під зад
показати весь коментар
15.10.2025 18:11 Відповісти
жорстоко
шклянки нікотину буде доста
показати весь коментар
15.10.2025 18:14 Відповісти
❗️Трамп готується ввести рекордні 500% мита проти Китаю за закупівлю російської нафти, - міністр фінансів США Бессент

Його у цьому питанні підтримують 85 зі 100 сенаторів.
показати весь коментар
15.10.2025 17:58 Відповісти
В потім відмінить коли припікати стане. Китай потрібний США.
показати весь коментар
15.10.2025 18:00 Відповісти
"США поставили ультиматум перед путіним: настав час зупинити війну - або ми готові відповісти так, як може зробити тільки Америка", - міністр війни США Піт Гегсет.
показати весь коментар
15.10.2025 18:00 Відповісти
Помітили, як всі забули про фламінги і блекаут для маскви?
Томагавки, трухи, безуглі, стефанішині...
показати весь коментар
15.10.2025 18:02 Відповісти
"Томагавки, трухи, безуглі, стефанішині..."
Це спец. вкидання для ідіотів. Думаючих людей ця дурниця не відволікає.
показати весь коментар
15.10.2025 18:08 Відповісти
а можна так - Томагавки вранці ,а гроші ввечері ?
показати весь коментар
15.10.2025 18:09 Відповісти
Томагавком снимем плешивый скальп с головы *****...
показати весь коментар
15.10.2025 18:11 Відповісти
АГА! Пентагон вже розробив плани продажу чи передачі Україні ракет Tomahawk, - NYT
показати весь коментар
15.10.2025 18:15 Відповісти
Сподiваюсь, там в боеголовках щось мiцьнiше за тротiл буде)))
показати весь коментар
15.10.2025 18:44 Відповісти
 
 