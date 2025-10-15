Пентагон вже розробив плани продажу чи передачі Україні ракет Tomahawk, - NYT

Міністерство оборони США розробило плани продажу або передачі далекобійних крилатих ракет Tomahawk на випадок, якщо американський президент Дональд Трамп віддасть відповідний наказ.

Про це пише видання The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Так, після завершення переговорів щодо мирної угоди, покликаної покласти край війні в Газі, Трамп 14 жовтня висловив припущення, що може дозволити продаж Україні американських ракет "Томагавк", що дасть Києву можливість бити углиб території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін на тлі цих обговорень заявив, що такий продаж означатиме "якісно новий етап ескалації".

Погрози Трампа надати ракети Україні — незалежно від того, чи виконає він їх, чи ні — є ознакою його зростаючого розчарування Путіним, який відмовляється поступатися чи йти на компроміс, попри гучні спроби лідера США в дипломатії, зазначає видання.

"Міністерство оборони розробило плани продажу або передачі "Томагавків" на випадок, якщо Трамп дасть відповідний наказ. Але надання зброї буде пов'язане з величезними проблемами, не в останню чергу через те, що Україна не має морських або наземних пускових установок, необхідних для запуску ракет", - йдеться у статті.

Для запуску "Томагавків" Україні знадобиться пускова установка армії США під назвою Typhon, що, на думку військових чиновників, наблизить США до прямої конфронтації з Росією. Неясно, скільки "Томагавків" зможуть надати США, як Україна зможе їх безпечно зберігати і який вплив матиме обмежена кількість ракет.

Існують також реальні побоювання щодо ескалації напруженості у відносинах з Росією, що підкреслюється нещодавніми застереженнями Кремля на адресу Вашингтона не надавати Україні зброю великої дальності.

