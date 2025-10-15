Пентагон уже разработал планы продажи или передачи Украине ракет Tomahawk, - NYT

Министерство обороны США разработало планы продажи или передачи дальнобойных крылатых ракет Tomahawk на случай, если американский президент Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ.

Так, после завершения переговоров по мирному соглашению, призванному положить конец войне в Газе, Трамп 14 октября высказал предположение, что может разрешить продажу Украине американских ракет "Томагавк", что даст Киеву возможность бить вглубь территории России.

Российский диктатор Владимир Путин на фоне этих обсуждений заявил, что такая продажа будет означать "качественно новый этап эскалации".

Угрозы Трампа предоставить ракеты Украине - независимо от того, выполнит он их или нет - являются признаком его растущего разочарования Путиным, который отказывается уступать или идти на компромисс, несмотря на громкие попытки лидера США в дипломатии, отмечает издание.

"Министерство обороны разработало планы продажи или передачи "Томагавков" на случай, если Трамп даст соответствующий приказ. Но предоставление оружия будет связано с огромными проблемами, не в последнюю очередь из-за того, что Украина не имеет морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска ракет", - говорится в статье.

Для запуска "Томагавков" Украине понадобится пусковая установка армии США под названием Typhon, что, по мнению военных чиновников, приблизит США к прямой конфронтации с Россией. Неясно, сколько "Томагавков" смогут предоставить США, как Украина сможет их безопасно хранить и какое влияние окажет ограниченное количество ракет.

Существуют также реальные опасения относительно эскалации напряженности в отношениях с Россией, что подчеркивается недавними предостережениями Кремля в адрес Вашингтона не предоставлять Украине оружие большой дальности.

