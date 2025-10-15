РУС
Пентагон уже разработал планы продажи или передачи Украине ракет Tomahawk, - NYT

Министерство обороны США разработало планы продажи или передачи дальнобойных крылатых ракет Tomahawk на случай, если американский президент Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ.

Об этом пишет издание The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Так, после завершения переговоров по мирному соглашению, призванному положить конец войне в Газе, Трамп 14 октября высказал предположение, что может разрешить продажу Украине американских ракет "Томагавк", что даст Киеву возможность бить вглубь территории России.

Российский диктатор Владимир Путин на фоне этих обсуждений заявил, что такая продажа будет означать "качественно новый этап эскалации".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина имеет право поражать ракетами Tomahawk объекты в РФ. Это законные цели, - министр обороны Латвии Спрудс

Угрозы Трампа предоставить ракеты Украине - независимо от того, выполнит он их или нет - являются признаком его растущего разочарования Путиным, который отказывается уступать или идти на компромисс, несмотря на громкие попытки лидера США в дипломатии, отмечает издание.

"Министерство обороны разработало планы продажи или передачи "Томагавков" на случай, если Трамп даст соответствующий приказ. Но предоставление оружия будет связано с огромными проблемами, не в последнюю очередь из-за того, что Украина не имеет морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска ракет", - говорится в статье.

Для запуска "Томагавков" Украине понадобится пусковая установка армии США под названием Typhon, что, по мнению военных чиновников, приблизит США к прямой конфронтации с Россией. Неясно, сколько "Томагавков" смогут предоставить США, как Украина сможет их безопасно хранить и какое влияние окажет ограниченное количество ракет.

Существуют также реальные опасения относительно эскалации напряженности в отношениях с Россией, что подчеркивается недавними предостережениями Кремля в адрес Вашингтона не предоставлять Украине оружие большой дальности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанишина о ракетах Tomahawk: Возможная способность Украины использовать это оружие - важный козырь в переговорах с РФ

+1
"США поставили ультиматум перед путіним: настав час зупинити війну - або ми готові відповісти так, як може зробити тільки Америка", - міністр війни США Піт Гегсет.
15.10.2025 18:00 Ответить
+1
В потім відмінить коли припікати стане. Китай потрібний США.
15.10.2025 18:00 Ответить
+1
Помітили, як всі забули про фламінги і блекаут для маскви?
Томагавки, трухи, безуглі, стефанішині...
15.10.2025 18:02 Ответить
Це як поводив салом....
але давати чи ні Велике Питання
15.10.2025 17:51 Ответить
навіть шатдаун не став перешкодою
це просто перфектно
***** довийобувався
15.10.2025 17:52 Ответить
Всі дороги ведуть до Трампа
15.10.2025 17:53 Ответить
Міністерство оборони США розробило плани продажу або передачі далекобійних крилатих ракет Tomahawk Джерело: https://censor.net/ua/n3579876
Краще продажу.
15.10.2025 17:54 Ответить
❗️Україна отримає Tomahawk - за даними NYT, Пентагон вже має готові плани передачі ракет
15.10.2025 17:55 Ответить
❗️Україна отримає Tomahawk - за даними NYT, Пентагон вже має готові плани продажу ракет
15.10.2025 17:58 Ответить
❗️Україна отримає Tomahawk - за даними NYT, Пентагон вже має готові плани продажу ракет
15.10.2025 18:02 Ответить
Крига Скресла !
15.10.2025 17:54 Ответить
don`t push the horses
15.10.2025 17:59 Ответить
я би лаврову пінка дав під зад
15.10.2025 18:11 Ответить
жорстоко
шклянки нікотину буде доста
15.10.2025 18:14 Ответить
❗️Трамп готується ввести рекордні 500% мита проти Китаю за закупівлю російської нафти, - міністр фінансів США Бессент

Його у цьому питанні підтримують 85 зі 100 сенаторів.
15.10.2025 17:58 Ответить
В потім відмінить коли припікати стане. Китай потрібний США.
15.10.2025 18:00 Ответить
"США поставили ультиматум перед путіним: настав час зупинити війну - або ми готові відповісти так, як може зробити тільки Америка", - міністр війни США Піт Гегсет.
15.10.2025 18:00 Ответить
Помітили, як всі забули про фламінги і блекаут для маскви?
Томагавки, трухи, безуглі, стефанішині...
15.10.2025 18:02 Ответить
"Томагавки, трухи, безуглі, стефанішині..."
Це спец. вкидання для ідіотів. Думаючих людей ця дурниця не відволікає.
15.10.2025 18:08 Ответить
а можна так - Томагавки вранці ,а гроші ввечері ?
15.10.2025 18:09 Ответить
Томагавком снимем плешивый скальп с головы *****...
15.10.2025 18:11 Ответить
АГА! Пентагон вже розробив плани продажу чи передачі Україні ракет Tomahawk, - NYT
15.10.2025 18:15 Ответить
это будет черный день для местных сусликов зрадойобов,даже соловьев не так расстроиться)))
15.10.2025 18:42 Ответить
Сподiваюсь, там в боеголовках щось мiцьнiше за тротiл буде)))
15.10.2025 18:44 Ответить
 
 