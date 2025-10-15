Рада готується продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів, - Железняк
Верховна Рада України готується 21 жовтня знову продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
За його словами, парламент планує 17-й раз подовжити дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів - із 5 листопада 2025 року до лютого 2026-го.
Железняк уточнив, що вже 20 жовтня до Верховної Ради надійдуть законопроєкти для затвердження відповідних указів президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, раніше Рада відтермінувала проведення місцевих виборів до завершення воєнного стану.
