Рада готується продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів, - Железняк

В Україні планують продовжити воєнний стан і мобілізацію 21 жовтня

Верховна Рада України готується 21 жовтня знову продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

За його словами, парламент планує 17-й раз подовжити дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів - із 5 листопада 2025 року до лютого 2026-го.

Також читайте: Чоловіка, який самотужки доглядав важкохворого батька, мобілізували на Львівщині: прокуратура домоглася його звільнення із війська. ФОТО

Железняк уточнив, що вже 20 жовтня до Верховної Ради надійдуть законопроєкти для затвердження відповідних указів президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше Рада відтермінувала проведення місцевих виборів до завершення воєнного стану.

Краще б посилили мобілізацію. На фронті воює лише близько 200 тисяч воїнів, й вже 4й рік очікують заміни, тоді як решта 99% українських чоловіків (ухилянтів, СЗЧшників, дезертирів, заброньованих, тиловиків, інвалідів, багатодітних тощо) в тилу й розважаються
15.10.2025 23:37 Відповісти
Закон мобілізації чітко вказує що першими підлягають мобілізації держ службовці( поліція,прокурори,охоронні органи і тп) цівільні в мобілізації стоять в останній черзі.У вас є велика можливість піти до поліції,прокуратури, і сказати їм що вони ухилянти,плюнути їммв пику. Про тиловиків насмішили,ви гадаєте що склади з б/к будуть самі себе охороняти, сух пай сам буде себе збирати,завантажувати,розвантажуват и 24/7, як і снаряди,патрони, зломана,пошкоджена техніка буде сама себе ремонтувати теж 24/7 і тд і тп??? Чому припинили призов на строкову службу з 18 років? Вони могли замінити як ви кажете " тиловіків". У вас всі винні,окрім найпотужнішогоицарька та його шапіто.
15.10.2025 23:59 Відповісти
І от таких як ви, баб туди в бусік. Дуже швидко лікує від синдрому нафронтниці.
16.10.2025 00:16 Відповісти
Mariana Kvitka Вгодовані навчені молоді поліціянти заброньовані, військові та поліцейські пенсіонери, які ще можуть служити, бо їм ще немає 60 років, до війська не призиваються, проте залюбки працюють в охоронних компаніях, держслужбовців ніхто не чіпає, вони заброньовані, квартальні підари, підари з дізель шоу та підарня з різних скетч-шоу, та інші "браття по сцені" найвеличнішого блазня, не лише заброньовані, а й вже нагороджені державними нагородами, як квартальний "лисий" підор... Про друзів-кумів-родичів ЗЕленопідара взагалі не йдеться, бо у них по 2-3 паспорти (не дарма ж слуга кремля пропхав подвійне громадянство, яке суперечить Конституції)... Тож дійсно треба посилити мобілізацію бо воювати є кому, але вся ця блатна піздота заброньована та лиже тухєс ЗЕпокидьку, поки прості громадяне захищають державу, яку розкрадає та мародерить ЗЕпідарня.
16.10.2025 00:20 Відповісти
Не хочеш обрушитись "з праведним гнівом" на синочків вашої "еліти" , що переховується за кордоном ?
16.10.2025 00:24 Відповісти
 
 