Рада готовится продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней, - Железняк
Верховная Рада Украины готовится 21 октября снова продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
По его словам, парламент планирует 17-й раз продлить действие военного положения и мобилизации еще на 90 дней - с 5 ноября 2025 года до февраля 2026-го.
Железняк уточнил, что уже 20 октября в Верховную Раду поступят законопроекты для утверждения соответствующих указов президента Владимира Зеленского.
Напомним, ранее Рада отсрочила проведение местных выборов до завершения военного положения.
Mariana Kvitka
Andrei Andreev #495049
Чермандер
