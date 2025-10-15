Рада готовится продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней, - Железняк

Верховная Рада Украины готовится 21 октября снова продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, парламент планирует 17-й раз продлить действие военного положения и мобилизации еще на 90 дней - с 5 ноября 2025 года до февраля 2026-го.

Железняк уточнил, что уже 20 октября в Верховную Раду поступят законопроекты для утверждения соответствующих указов президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Рада отсрочила проведение местных выборов до завершения военного положения.

