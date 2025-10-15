РУС
Новости Продолжение военного положения и мобилизации
489 3

Рада готовится продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней, - Железняк

В Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию 21 октября

Верховная Рада Украины готовится 21 октября снова продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, парламент планирует 17-й раз продлить действие военного положения и мобилизации еще на 90 дней - с 5 ноября 2025 года до февраля 2026-го.

Также читайте: Мужчину, который самостоятельно ухаживал за тяжелобольным отцом, мобилизовали на Львовщине: прокуратура добилась его освобождения из армии. ФОТО

Железняк уточнил, что уже 20 октября в Верховную Раду поступят законопроекты для утверждения соответствующих указов президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Рада отсрочила проведение местных выборов до завершения военного положения.

ВР (29444) мобилизация (2920) военное положение (520)
Краще б посилили мобілізацію. На фронті воює лише близько 200 тисяч воїнів, й вже 4й рік очікують заміни, тоді як решта 99% українських чоловіків (ухилянтів, СЗЧшників, дезертирів, заброньованих, тиловиків, інвалідів, багатодітних тощо) в тилу й розважаються
15.10.2025 23:37 Ответить
Закон мобілізації чітко вказує що першими підлягають мобілізації держ службовці( поліція,прокурори,охоронні органи і тп) цівільні в мобілізації стоять в останній черзі.У вас є велика можливість піти до поліції,прокуратури, і сказати їм що вони ухилянти,плюнути їммв пику. Про тиловиків насмішили,ви гадаєте що склади з б/к будуть самі себе охороняти, сух пай сам буде себе збирати,завантажувати,розвантажуват и 24/7, як і снаряди,патрони, зломана,пошкоджена техніка буде сама себе ремонтувати теж 24/7 і тд і тп??? Чому припинили призов на строкову службу з 18 років? Вони могли замінити як ви кажете " тиловіків". У вас всі винні,окрім найпотужнішогоицарька та його шапіто.
15.10.2025 23:59 Ответить
І от таких як ви, баб туди в бусік. Дуже швидко лікує від синдрому нафронтниці.
16.10.2025 00:16 Ответить
 
 