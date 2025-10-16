Одеський ексвійськком Борисов втретє госпіталізувався. Через це знову зірвалося судове засідання щодо запобіжного заходу, - ЗМІ

В Одесі 14 жовтня знову не відбулося судове засідання, на якому прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону просили відправити колишнього ексвійськкома Одеської області Євгена Борисова під варту. Сам обвинувачений та його адвокати на засідання не з’явилися.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

14 жовтня одна з адвокаток обвинуваченого не направила до суду повідомлення про те, що її не буде на засіданні. Проте у Верховному суді у той день мали розглядати її клопотання про перенесення справи з Одеси в Київ. Інші ж були відсутні з поважних причин та завчасно повідомили про це суд.

Один із захисників Борисова письмово поінформував суд, що той нібито госпіталізований до іншої лікарні — це вже третій медзаклад, який він змінив. Прокурори заявили, що не мають підтверджень цієї інформації.

За їхніми даними, 13 жовтня ввечері Борисова виписали з приватної клініки, а офіційних відомостей про повторну госпіталізацію не надходило.

Прокуратура звернулася до медзакладу, де він нібито перебував 14 жовтня, і отримала відповідь, що Борисов був там лише з 13:15 до 14:30, після чого його виписали.

У Центрі екстреної меддопомоги підтвердили, що медики "швидкої" оглядали його того дня, але госпіталізація не знадобилась.

Журналісти розповіли, що поліція, яка відстежує електронний браслет Борисова, повідомила, що після відвідин лікарні він перебував у Києві — за адресою, яка збігається з місцем розташування Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

У цей день також розглядалася інша справа щодо ексвійськкома — за обвинуваченням в організації легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 209 ККУ). У ній Борисова раніше відпустили під заставу у розмірі 36 млн грн.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони доповіли суду, що надіслали запит до медзакладу, де вчора перебував обвинувачений, та отримали відповідь, що Борисов перебував там з 13:15 по 14:30 14 жовтня, потім його виписали. На лікуванні він не перебуває.

Прокурори також отримали відповідь від Центру екстреної медичної допомоги. За їхніми даними, 14 жовтня за викликом Борисова його оглянули медики швидкої. До медзакладів його не госпіталізовували.

Враховуючи цю інформацію і те, що Борисов не зможе вчасно повернутись до Одеси, суддя запропонувала перенести засідання на 16 жовтня. Прокурор підтримав це та попросив попередити сторони про перенесення.

Справа Євгена Борисова

Нагадаємо, раніше одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру - в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

У 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову.

Також, за даними ДБР, одеський ексвійськком Борисов замість служби відпочивав на Сейшелах та в Іспанії.

