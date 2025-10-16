Одесский экс-военком Борисов в третий раз госпитализирован. Из-за этого снова сорвалось судебное заседание относительно меры пресечения, - СМИ

В Одессе 14 октября снова не состоялось судебное заседание, на котором прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона просили отправить бывшего экс-военкома Одесской области Евгения Борисова под стражу. Сам обвиняемый и его адвокаты на заседание не явились.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".

14 октября одна из адвокатов обвиняемого не направила в суд сообщение о том, что ее не будет на заседании. Однако в Верховном суде в тот день должны были рассматривать ее ходатайство о переносе дела из Одессы в Киев. Другие же отсутствовали по уважительным причинам и заблаговременно сообщили об этом суду.

Один из защитников Борисова письменно проинформировал суд, что тот, якобы, госпитализирован в другую больницу - это уже третье медучреждение, которое он сменил. Прокуроры заявили, что не имеют подтверждений этой информации.

По их данным, 13 октября вечером Борисова выписали из частной клиники, а официальных сведений о повторной госпитализации не поступало.

Прокуратура обратилась в медучреждение, где он, якобы, находился 14 октября, и получила ответ, что Борисов был там только с 13:15 до 14:30, после чего его выписали.

В Центре экстренной медпомощи подтвердили, что медики "скорой" осматривали его в тот день, но госпитализация не понадобилась.

Журналисты рассказали, что полиция, которая отслеживает электронный браслет Борисова, сообщила, что после посещения больницы он находился в Киеве - по адресу, совпадающему с местом расположения Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

В этот день также рассматривалось другое дело в отношении экс-военкома - по обвинению в организации легализации доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 209 УКУ). По нему Борисова ранее отпустили под залог в размере 36 млн грн.

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны доложили суду, что направили запрос в медучреждение, где вчера находился обвиняемый, и получили ответ, что Борисов находился там с 13:15 по 14:30 14 октября, затем его выписали. На лечении он не находится.

Прокуроры также получили ответ от Центра экстренной медицинской помощи. По их данным, 14 октября по вызову Борисова его осмотрели медики скорой. В медучреждения его не госпитализировали.

Учитывая эту информацию и то, что Борисов не сможет вовремя вернуться в Одессу, судья предложила перенести заседание на 16 октября. Прокурор поддержал это и попросил предупредить стороны о переносе.

Дело Евгения Борисова

Напомним, ранее одесского экс-военкома Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО. Ему сообщено о новом подозрении - в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

В 2023 году Борисова задержали и поместили под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал информацию об имущественном состоянии семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Впоследствии СМИ показали дом и офис семьи одесского военкома Борисова.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.

Также, по данным ГБР, одесский экс-военком Борисов вместо службы отдыхал на Сейшелах и в Испании.

