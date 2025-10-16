УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7422 відвідувача онлайн
Новини Передача Україні заморожених російських активів Використання заморожених активів РФ
482 23

Україна наполягає на використанні заморожених російських активів для відновлення, - Свириденко

Свириденко закликала G7 зберігати підтримку України

Росія не має наміру зупиняти агресію, тому міжнародна підтримка України має залишатися стабільною та ефективною, заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у Телеграмі за підсумками зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн G7 у Вашингтоні.

Свириденко розповіла, що на зустрічі обговорювали російські удари по енергетичній інфраструктурі та обстріли цивільних об’єктів, які вона назвала "послідовним терором". Також прем'єрка акцентувала і на російські провокації на просторах країн НАТО.  

Читайте: Дорожня карта ЄС містить обіцянку надати Україні репараційну позику до кінця року, - Кубілюс

У Бюджеті України на 2026 рік головними пріоритетами залишаються оборона та підтримка економічної стабільності населення. Свириденко повідомила, що нова програма підтримки від МВФ має передбачити ці видатки.

На зустрічі також обговорювали використання заморожених російських активів. Україна наполягає, щоб ці кошти йшли на відновлення країни та відшкодування збитків, і сподівається на рішення Євросоюзу щодо механізму Reparations Loan. Вона підкреслила, що гроші повинні покривати як військові витрати, так і бюджетний дефіцит.

Читайте також: У США делегація України обговорюватиме енергетику, санкцій проти РФ та питання співпраці, - Свириденко

Про те, що Євросоюз працює над репараційним кредитом для України раніше повідомляла Верховна представниця ЄС Кая Каллас. 

Що таке репараційний кредит?

Репараційний кредит або позика - це новий фінансовий інструмент, який зараз активно обговорюють у ЄС та країнах G7 як механізм для допомоги Україні шляхом використання заморожених російських активів.

Головне джерело коштів - це близько 300 млрд доларів російських державних активів, заморожених у світі (приблизно 200 млрд з них - у ЄС).

ЄС розглядає варіант, коли прибутки від цих активів (близько 3–5 млрд євро щорічно) йтимуть на обслуговування боргу (тобто виплату відсотків та частково тіла позики).

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

бюджет (3140) Свириденко Юлія (532) заморожені активи (673) війна в Україні (6580)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Только разрешить их тратить исключительно следующим выбранным властям и только под неусыпным надзором Запада. Все другое превратится в сегодняшний бесконечный пи@динг.
показати весь коментар
16.10.2025 23:04 Відповісти
+6
Зачетно лизнул. И только ради этого пришлось свеже зарегиться? Нравитесь вы мне, одноразовые. Ни разу не палитесь.
показати весь коментар
16.10.2025 23:16 Відповісти
+4
Ідійоткі!!
Спочатку треба зброя для захисту , щоб було що відбудовувати !!!!

Мразота ЗЕлена
показати весь коментар
16.10.2025 23:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А если МВФ пошлёт вас лесом?
показати весь коментар
16.10.2025 23:03 Відповісти
всмысле пошлёт ? они же кредит дают, им одна выгода, только если Украина не исчезнет и не будет дефолта
показати весь коментар
16.10.2025 23:05 Відповісти
Возможно. Но кто знает, что там у них в головах, у большого бизнеса свои расчёты, нам не понятные.
показати весь коментар
16.10.2025 23:09 Відповісти
Так вигода...
Але тут така ситуація - держборг під 200 мільярдів баків , промисьовість розбита, фламіндіч пилить з усіх потоків.... хто при пам'яті дасть іще іще до безкінечності???? Хто цей добряк ,??
Для Заходу ми виглядаємо, як структура позбавлена інстинкту самозбереження
показати весь коментар
16.10.2025 23:11 Відповісти
у нас долг меньше чем у Чехии притом что по площади в 8 раз больше и население в 4 раза больше чем у нас и у нас война 11 лет и захватили 19,05 территорий, везде ищи плюсы ))
показати весь коментар
16.10.2025 23:19 Відповісти
Только разрешить их тратить исключительно следующим выбранным властям и только под неусыпным надзором Запада. Все другое превратится в сегодняшний бесконечный пи@динг.
показати весь коментар
16.10.2025 23:04 Відповісти
Ще не факт, що режим зебіла так просто віддасть владу.
показати весь коментар
16.10.2025 23:42 Відповісти
Якщо ***** з Тампоном домовляться про перемир'я то скоріш за все рашистські активи розморозять і віддадуть *****. На які він підготує армію до нового наступу. А Україні пришлють морожених окорочків і секонд хенд як допомогу. Бо ніхто не буде допомагаті країні яка капітулювала
показати весь коментар
16.10.2025 23:05 Відповісти
Факти реч вперта! Ніхто ніхто.
Тим більше вони складуть 2 + 2 , на фоні шашликів і шатлів тощо тощо.. і скажуть , та вони безнадійні, ще втретій-вчетвертий раз все пройобу́ть...
показати весь коментар
16.10.2025 23:09 Відповісти
Ідійоткі!!
Спочатку треба зброя для захисту , щоб було що відбудовувати !!!!

Мразота ЗЕлена
показати весь коментар
16.10.2025 23:07 Відповісти
Юлия Володимирівна була найкращою прем'єр-міністеркою. Сподіваюсь, що і Юлія Анатоліївна теж буде найкращою прем'єр-міністеркою.
показати весь коментар
16.10.2025 23:07 Відповісти
Зачетно лизнул. И только ради этого пришлось свеже зарегиться? Нравитесь вы мне, одноразовые. Ни разу не палитесь.
показати весь коментар
16.10.2025 23:16 Відповісти
Це ти тут кілька років лижеш, лизун багаторазового користування.
показати весь коментар
16.10.2025 23:23 Відповісти
Ну-ну, резвись пока админы не оправили отдохнуть
показати весь коментар
16.10.2025 23:24 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2025 23:22 Відповісти
+5 шекелів
показати весь коментар
16.10.2025 23:45 Відповісти
Боже вбережи від цих кончених люль, стара і млада обидві мерзоти
показати весь коментар
17.10.2025 00:01 Відповісти
Ці юлі щось від нас скривають. В тому числі і свої справжні імена. Мають однакові справжні тільки не це.
показати весь коментар
17.10.2025 00:26 Відповісти
Це все добре, але не ви будете керувати цими коштами. Думаю, найкращим і найлогічнішим варіантом буде призначення пані Наталі Яресько.
показати весь коментар
16.10.2025 23:14 Відповісти
😁
показати весь коментар
16.10.2025 23:24 Відповісти
Може ще й в крипті, для зручності відновлення?
показати весь коментар
17.10.2025 00:09 Відповісти
про це вона https://t.me/svyrydenkoy/718 написала у Телеграм

Тобто, це висер виключно на в
внутрішню недолугу аудиторію.

Хотів би я подивитися, як стюардеса Єрмака "наполягає" у Брюселі чи Вашингтоні.
показати весь коментар
17.10.2025 00:17 Відповісти
 
 