Україна наполягає на використанні заморожених російських активів для відновлення, - Свириденко

Росія не має наміру зупиняти агресію, тому міжнародна підтримка України має залишатися стабільною та ефективною, заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у Телеграмі за підсумками зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн G7 у Вашингтоні.

Свириденко розповіла, що на зустрічі обговорювали російські удари по енергетичній інфраструктурі та обстріли цивільних об’єктів, які вона назвала "послідовним терором". Також прем'єрка акцентувала і на російські провокації на просторах країн НАТО.

У Бюджеті України на 2026 рік головними пріоритетами залишаються оборона та підтримка економічної стабільності населення. Свириденко повідомила, що нова програма підтримки від МВФ має передбачити ці видатки.

На зустрічі також обговорювали використання заморожених російських активів. Україна наполягає, щоб ці кошти йшли на відновлення країни та відшкодування збитків, і сподівається на рішення Євросоюзу щодо механізму Reparations Loan. Вона підкреслила, що гроші повинні покривати як військові витрати, так і бюджетний дефіцит.

Про те, що Євросоюз працює над репараційним кредитом для України раніше повідомляла Верховна представниця ЄС Кая Каллас.

Що таке репараційний кредит?

Репараційний кредит або позика - це новий фінансовий інструмент, який зараз активно обговорюють у ЄС та країнах G7 як механізм для допомоги Україні шляхом використання заморожених російських активів.

Головне джерело коштів - це близько 300 млрд доларів російських державних активів, заморожених у світі (приблизно 200 млрд з них - у ЄС).

ЄС розглядає варіант, коли прибутки від цих активів (близько 3–5 млрд євро щорічно) йтимуть на обслуговування боргу (тобто виплату відсотків та частково тіла позики).

