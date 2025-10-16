РУС
Украина настаивает на использовании замороженных российских активов для восстановления, - Свириденко

Свириденко призвала G7 сохранять поддержку Украины

Россия не намерена останавливать агрессию, поэтому международная поддержка Украины должна оставаться стабильной и эффективной, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграме по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков стран G7 в Вашингтоне.

Свириденко рассказала, что на встрече обсуждали российские удары по энергетической инфраструктуре и обстрелы гражданских объектов, которые она назвала "последовательным террором". Также премьер акцентировала и на российские провокации на просторах стран НАТО.

В Бюджете Украины на 2026 год главными приоритетами остаются оборона и поддержка экономической стабильности населения. Свириденко сообщила, что новая программа поддержки от МВФ должна предусмотреть эти расходы.

На встрече также обсуждали использование замороженных российских активов. Украина настаивает, чтобы эти средства шли на восстановление страны и возмещение убытков, и надеется на решение Евросоюза по механизму Reparations Loan. Она подчеркнула, что деньги должны покрывать как военные расходы, так и бюджетный дефицит.

О том, что Евросоюз работает над репарационным кредитом для Украины ранее сообщала Верховная представительница ЕС Кая Каллас.

Что такое репарационный кредит?

Репарационный кредит или заем - это новый финансовый инструмент, который сейчас активно обсуждают в ЕС и странах G7 как механизм для помощи Украине путем использования замороженных российских активов.

Главный источник средств - это около 300 млрд долларов российских государственных активов, замороженных в мире (примерно 200 млрд из них - в ЕС).

ЕС рассматривает вариант, когда доходы от этих активов (около 3-5 млрд евро ежегодно) будут идти на обслуживание долга (то есть выплату процентов и частично тела займа).

бюджет (4869) Свириденко Юлия (253) замороженные активы (365) война в Украине (6530)
+8
Только разрешить их тратить исключительно следующим выбранным властям и только под неусыпным надзором Запада. Все другое превратится в сегодняшний бесконечный пи@динг.
16.10.2025 23:04 Ответить
+8
Зачетно лизнул. И только ради этого пришлось свеже зарегиться? Нравитесь вы мне, одноразовые. Ни разу не палитесь.
16.10.2025 23:16 Ответить
+6
про це вона https://t.me/svyrydenkoy/718 написала у Телеграм

Тобто, це висер виключно на в
внутрішню недолугу аудиторію.

Хотів би я подивитися, як стюардеса Єрмака "наполягає" у Брюселі чи Вашингтоні.
17.10.2025 00:17 Ответить
А если МВФ пошлёт вас лесом?
16.10.2025 23:03 Ответить
всмысле пошлёт ? они же кредит дают, им одна выгода, только если Украина не исчезнет и не будет дефолта
16.10.2025 23:05 Ответить
Возможно. Но кто знает, что там у них в головах, у большого бизнеса свои расчёты, нам не понятные.
16.10.2025 23:09 Ответить
Так вигода...
Але тут така ситуація - держборг під 200 мільярдів баків , промисьовість розбита, фламіндіч пилить з усіх потоків.... хто при пам'яті дасть іще іще до безкінечності???? Хто цей добряк ,??
Для Заходу ми виглядаємо, як структура позбавлена інстинкту самозбереження
16.10.2025 23:11 Ответить
у нас долг меньше чем у Чехии притом что по площади в 8 раз больше и население в 4 раза больше чем у нас и у нас война 11 лет и захватили 19,05 территорий, везде ищи плюсы ))
16.10.2025 23:19 Ответить
Только разрешить их тратить исключительно следующим выбранным властям и только под неусыпным надзором Запада. Все другое превратится в сегодняшний бесконечный пи@динг.
16.10.2025 23:04 Ответить
Ще не факт, що режим зебіла так просто віддасть владу.
16.10.2025 23:42 Ответить
Якщо ***** з Тампоном домовляться про перемир'я то скоріш за все рашистські активи розморозять і віддадуть *****. На які він підготує армію до нового наступу. А Україні пришлють морожених окорочків і секонд хенд як допомогу. Бо ніхто не буде допомагаті країні яка капітулювала
16.10.2025 23:05 Ответить
Факти реч вперта! Ніхто ніхто.
Тим більше вони складуть 2 + 2 , на фоні шашликів і шатлів тощо тощо.. і скажуть , та вони безнадійні, ще втретій-вчетвертий раз все пройобу́ть...
16.10.2025 23:09 Ответить
Ідійоткі!!
Спочатку треба зброя для захисту , щоб було що відбудовувати !!!!

Мразота ЗЕлена
16.10.2025 23:07 Ответить
Юлия Володимирівна була найкращою прем'єр-міністеркою. Сподіваюсь, що і Юлія Анатоліївна теж буде найкращою прем'єр-міністеркою.
16.10.2025 23:07 Ответить
Зачетно лизнул. И только ради этого пришлось свеже зарегиться? Нравитесь вы мне, одноразовые. Ни разу не палитесь.
16.10.2025 23:16 Ответить
Це ти тут кілька років лижеш, лизун багаторазового користування.
16.10.2025 23:23 Ответить
Ну-ну, резвись пока админы не оправили отдохнуть
16.10.2025 23:24 Ответить
16.10.2025 23:22 Ответить
+5 шекелів
16.10.2025 23:45 Ответить
Боже вбережи від цих кончених люль, стара і млада обидві мерзоти
17.10.2025 00:01 Ответить
Ці юлі щось від нас скривають. В тому числі і свої справжні імена. Мають однакові справжні тільки не це.
17.10.2025 00:26 Ответить
На чому базуються сподівання. Влада вже не міняеться 7 років. Хоч одне рішення чи проста дія від гниди для їба....го народу добра була. І яка саме.
17.10.2025 00:43 Ответить
Це все добре, але не ви будете керувати цими коштами. Думаю, найкращим і найлогічнішим варіантом буде призначення пані Наталі Яресько.
16.10.2025 23:14 Ответить
😁
16.10.2025 23:24 Ответить
Може ще й в крипті, для зручності відновлення?
17.10.2025 00:09 Ответить
про це вона https://t.me/svyrydenkoy/718 написала у Телеграм

Тобто, це висер виключно на в
внутрішню недолугу аудиторію.

Хотів би я подивитися, як стюардеса Єрмака "наполягає" у Брюселі чи Вашингтоні.
17.10.2025 00:17 Ответить
 
 