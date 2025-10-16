Украина настаивает на использовании замороженных российских активов для восстановления, - Свириденко

Россия не намерена останавливать агрессию, поэтому международная поддержка Украины должна оставаться стабильной и эффективной, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграме по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков стран G7 в Вашингтоне.

Свириденко рассказала, что на встрече обсуждали российские удары по энергетической инфраструктуре и обстрелы гражданских объектов, которые она назвала "последовательным террором". Также премьер акцентировала и на российские провокации на просторах стран НАТО.

В Бюджете Украины на 2026 год главными приоритетами остаются оборона и поддержка экономической стабильности населения. Свириденко сообщила, что новая программа поддержки от МВФ должна предусмотреть эти расходы.

На встрече также обсуждали использование замороженных российских активов. Украина настаивает, чтобы эти средства шли на восстановление страны и возмещение убытков, и надеется на решение Евросоюза по механизму Reparations Loan. Она подчеркнула, что деньги должны покрывать как военные расходы, так и бюджетный дефицит.

О том, что Евросоюз работает над репарационным кредитом для Украины ранее сообщала Верховная представительница ЕС Кая Каллас.

Что такое репарационный кредит?

Репарационный кредит или заем - это новый финансовый инструмент, который сейчас активно обсуждают в ЕС и странах G7 как механизм для помощи Украине путем использования замороженных российских активов.

Главный источник средств - это около 300 млрд долларов российских государственных активов, замороженных в мире (примерно 200 млрд из них - в ЕС).

ЕС рассматривает вариант, когда доходы от этих активов (около 3-5 млрд евро ежегодно) будут идти на обслуживание долга (то есть выплату процентов и частично тела займа).

