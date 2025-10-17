УКР
Єврокомісія планує залучити 25 млрд євро з приватних рахунків росіян для "репараційної позики", - Politico

Єврокомісія хоче залучити для "репараційної позики" додаткові €25 млрд росактивів

Європейська комісія обговорює ідею розширення так званої "репараційної позики" Україні. Крім 140 млрд євро заморожених російських активів у фінансовому репозиторії Euroclear у Бельгії, пропонується залучити ще 25 млрд євро з приватних рахунків підсанкційних росіян у різних країнах ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico із посиланням на документ, який є у розпорядженні редакції.

Видання припускає,  що Єврокомісія надіслала цей проєкт столицям перед зустріччю послів 17 жовтня. У документі зазначається, що юридичні аспекти використання додаткових заморожених активів ще потребують детальної оцінки, але їх важливо розглянути перед початком реалізації ініціативи.

Також у документі викладені загальні принципи репараційної позики для України, які планується обговорити на саміті ЄС у Брюсселі наступного тижня. Очікується, що лідери країн Євросоюзу детально розглянуть пропозицію і доручать Єврокомісії підготувати відповідну законодавчу ініціативу.

Нагадаємо, оборонна дорожня карта Європи містить обіцянку надати Україні репараційну позику до кінця 2025 року.

Тут не позика повинна бути, а конфіскація.
17.10.2025 10:03
Державні гроші це одне, але красти гроші з приватних рахунків це занадто навіть для Європи.
17.10.2025 10:07
в 3,14дерації все приватна власність сцаря-куйла .
17.10.2025 10:14
"красти гроші з приватних рахунків"

"з приватних рахунків підсанкційних росіян"
17.10.2025 11:06
Ох, уж ці західні демократи. Взяти чужі гроші й позичити їх під проценти. При цьому бити себе у груди й волати, як вони допомагають Україні. Гірші за жидів.
17.10.2025 10:15
 
 