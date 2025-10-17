Єврокомісія планує залучити 25 млрд євро з приватних рахунків росіян для "репараційної позики", - Politico

Європейська комісія обговорює ідею розширення так званої "репараційної позики" Україні. Крім 140 млрд євро заморожених російських активів у фінансовому репозиторії Euroclear у Бельгії, пропонується залучити ще 25 млрд євро з приватних рахунків підсанкційних росіян у різних країнах ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico із посиланням на документ, який є у розпорядженні редакції.

Видання припускає, що Єврокомісія надіслала цей проєкт столицям перед зустріччю послів 17 жовтня. У документі зазначається, що юридичні аспекти використання додаткових заморожених активів ще потребують детальної оцінки, але їх важливо розглянути перед початком реалізації ініціативи.

Також у документі викладені загальні принципи репараційної позики для України, які планується обговорити на саміті ЄС у Брюсселі наступного тижня. Очікується, що лідери країн Євросоюзу детально розглянуть пропозицію і доручать Єврокомісії підготувати відповідну законодавчу ініціативу.

Нагадаємо, оборонна дорожня карта Європи містить обіцянку надати Україні репараційну позику до кінця 2025 року.

