Еврокомиссия планирует привлечь 25 млрд евро с частных счетов россиян для "репарационного займа", - Politico

Европейская комиссия обсуждает идею расширения так называемого "репарационного займа" Украине. Кроме 140 млрд евро замороженных российских активов в финансовом репозитории Euroclear в Бельгии, предлагается привлечь еще 25 млрд евро из частных счетов подсанкционных россиян в разных странах ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico со ссылкой на документ, который есть в распоряжении редакции.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Издание предполагает, что Еврокомиссия направила этот проект столицам перед встречей послов 17 октября. В документе отмечается, что юридические аспекты использования дополнительных замороженных активов еще требуют детальной оценки, но их важно рассмотреть перед началом реализации инициативы.

Также в документе изложены общие принципы репарационного займа для Украины, которые планируется обсудить на саммите ЕС в Брюсселе на следующей неделе. Ожидается, что лидеры стран Евросоюза детально рассмотрят предложение и поручат Еврокомиссии подготовить соответствующую законодательную инициативу.

Напомним, оборонная дорожная карта Европы содержит обещание предоставить Украине репарационный заем до конца 2025 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина настаивает на использовании замороженных российских активов для восстановления, - Свириденко