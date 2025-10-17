РУС
Новости Использование замороженных активов РФ
Еврокомиссия планирует привлечь 25 млрд евро с частных счетов россиян для "репарационного займа", - Politico

Еврокомиссия хочет привлечь для "репарационного займа" дополнительные €25 млрд росактивов

Европейская комиссия обсуждает идею расширения так называемого "репарационного займа" Украине. Кроме 140 млрд евро замороженных российских активов в финансовом репозитории Euroclear в Бельгии, предлагается привлечь еще 25 млрд евро из частных счетов подсанкционных россиян в разных странах ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico со ссылкой на документ, который есть в распоряжении редакции.

Издание предполагает, что Еврокомиссия направила этот проект столицам перед встречей послов 17 октября. В документе отмечается, что юридические аспекты использования дополнительных замороженных активов еще требуют детальной оценки, но их важно рассмотреть перед началом реализации инициативы.

Также в документе изложены общие принципы репарационного займа для Украины, которые планируется обсудить на саммите ЕС в Брюсселе на следующей неделе. Ожидается, что лидеры стран Евросоюза детально рассмотрят предложение и поручат Еврокомиссии подготовить соответствующую законодательную инициативу.

Напомним, оборонная дорожная карта Европы содержит обещание предоставить Украине репарационный заем до конца 2025 года.

Тут не позика повинна бути, а конфіскація.
17.10.2025 10:03 Ответить
Державні гроші це одне, але красти гроші з приватних рахунків це занадто навіть для Європи.
17.10.2025 10:07 Ответить
в 3,14дерації все приватна власність сцаря-куйла .
17.10.2025 10:14 Ответить
"красти гроші з приватних рахунків"

"з приватних рахунків підсанкційних росіян"
17.10.2025 11:06 Ответить
Ох, уж ці західні демократи. Взяти чужі гроші й позичити їх під проценти. При цьому бити себе у груди й волати, як вони допомагають Україні. Гірші за жидів.
17.10.2025 10:15 Ответить
"Взяти чужі гроші й позичити їх під проценти"

ну, если вы можете получить деньги как-то по-доугому, то на здоровье. зачем вам західні демократи? сначала сам вопрос изучите. возврат и проценты будут в случе выплаты репараций. не будет выплаты репараций - не будет возврата и процентов.
17.10.2025 11:12 Ответить
 
 