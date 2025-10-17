Еврокомиссия планирует привлечь 25 млрд евро с частных счетов россиян для "репарационного займа", - Politico
Европейская комиссия обсуждает идею расширения так называемого "репарационного займа" Украине. Кроме 140 млрд евро замороженных российских активов в финансовом репозитории Euroclear в Бельгии, предлагается привлечь еще 25 млрд евро из частных счетов подсанкционных россиян в разных странах ЕС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico со ссылкой на документ, который есть в распоряжении редакции.
Издание предполагает, что Еврокомиссия направила этот проект столицам перед встречей послов 17 октября. В документе отмечается, что юридические аспекты использования дополнительных замороженных активов еще требуют детальной оценки, но их важно рассмотреть перед началом реализации инициативы.
Также в документе изложены общие принципы репарационного займа для Украины, которые планируется обсудить на саммите ЕС в Брюсселе на следующей неделе. Ожидается, что лидеры стран Евросоюза детально рассмотрят предложение и поручат Еврокомиссии подготовить соответствующую законодательную инициативу.
Напомним, оборонная дорожная карта Европы содержит обещание предоставить Украине репарационный заем до конца 2025 года.
"з приватних рахунків підсанкційних росіян"
ну, если вы можете получить деньги как-то по-доугому, то на здоровье. зачем вам західні демократи? сначала сам вопрос изучите. возврат и проценты будут в случе выплаты репараций. не будет выплаты репараций - не будет возврата и процентов.