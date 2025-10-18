Зеленський розповів про перемовини з Трампом європейським лідерам та генсеку НАТО: "Координуємо наші позиції"
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з європейськими партнерами та генеральним секретарем НАТО за підсумками своєї зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
"Поговорив з нашими європейськими партнерами – лідерами Британії, Німеччини, Італії, Фінляндії, Норвегії, Польщі, також з керівниками Євросоюзу та Генеральним секретарем НАТО. Розповів про розмову з президентом США Дональдом Трампом. Обговорили багато важливих деталей",- розповів президент.
Зеленський наголосив, що найважливіше зараз - це захистити якнайбільше життів, гарантувати безпеку для України й посилити всіх у Європі.
"Саме для цього працюємо. Наші безпекові радники говоритимуть щодо наступних кроків. Координуємо наші позиції. Дякую за розмову, всю підтримку і готовність бути з Україною", - додав український лідер.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.
Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.
За даними джерел, зустріч президентів тривала довше запланованого.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль