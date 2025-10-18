Зеленський розповів про перемовини з Трампом європейським лідерам та генсеку НАТО: "Координуємо наші позиції"

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з європейськими партнерами та генеральним секретарем НАТО за підсумками своєї зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це глава держави повідомив у телеграм.

"Поговорив з нашими європейськими партнерами – лідерами Британії, Німеччини, Італії, Фінляндії, Норвегії, Польщі, також з керівниками Євросоюзу та Генеральним секретарем НАТО. Розповів про розмову з президентом США Дональдом Трампом. Обговорили багато важливих деталей",- розповів президент.

Зеленський наголосив, що найважливіше зараз - це захистити якнайбільше життів, гарантувати безпеку для України й посилити всіх у Європі.

"Саме для цього працюємо. Наші безпекові радники говоритимуть щодо наступних кроків. Координуємо наші позиції. Дякую за розмову, всю підтримку і готовність бути з Україною", - додав український лідер.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.

Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.

За даними джерел, зустріч президентів тривала довше запланованого.

