Зеленский рассказал о переговорах с Трампом европейским лидерам и генсеку НАТО: "Координируем наши позиции"

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с европейскими партнерами и генеральным секретарем НАТО по итогам своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом глава государства сообщил в телеграм.

"Поговорил с нашими европейскими партнерами - лидерами Британии, Германии, Италии, Финляндии, Норвегии, Польши, также с руководителями Евросоюза и Генеральным секретарем НАТО. Рассказал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Обсудили много важных деталей",- рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что самое важное сейчас - это защитить как можно больше жизней, гарантировать безопасность для Украины и усилить всех в Европе.

"Именно для этого работаем. Наши советники по безопасности будут говорить о следующих шагах. Координируем наши позиции. Спасибо за разговор, всю поддержку и готовность быть с Украиной", - добавил украинский лидер.

Напомним, что в пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.

Лидеры сделали заявления для прессы, после чего общение продолжилось без присутствия журналистов.

По данным источников, встреча президентов длилась дольше запланированного.

