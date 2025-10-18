Зеленский рассказал о переговорах с Трампом европейским лидерам и генсеку НАТО: "Координируем наши позиции"
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с европейскими партнерами и генеральным секретарем НАТО по итогам своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Поговорил с нашими европейскими партнерами - лидерами Британии, Германии, Италии, Финляндии, Норвегии, Польши, также с руководителями Евросоюза и Генеральным секретарем НАТО. Рассказал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Обсудили много важных деталей",- рассказал президент.
Зеленский подчеркнул, что самое важное сейчас - это защитить как можно больше жизней, гарантировать безопасность для Украины и усилить всех в Европе.
"Именно для этого работаем. Наши советники по безопасности будут говорить о следующих шагах. Координируем наши позиции. Спасибо за разговор, всю поддержку и готовность быть с Украиной", - добавил украинский лидер.
Напомним, что в пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.
Лидеры сделали заявления для прессы, после чего общение продолжилось без присутствия журналистов.
По данным источников, встреча президентов длилась дольше запланированного.
Шахеди і іскандери.
Виродки атакували моє рідне місто😢
Президент США Дональд Трамп під час напруженої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю заявив, що поки не має наміру надавати Україні https://zn.ua/ukr/war/amerikantsi-dopomozhut-ukrajintsjam-zapuskati-tomahawk-skilki-raket-mozhut-peredati-i-chi-zminjat-voni-khid-vijni-ft.html далекобійні ракети Tomahawk. Про це https://www.axios.com/2025/10/17/trump-zelensky-tomahawk-missiles-white-house повідомляє Axios із посиланням на два джерела, обізнані з деталями переговорів.
Зеленський сподівався повернутися з Вашингтона з конкретними домовленостями щодо постачання нових видів озброєння, однак зіткнувся з іншим настроєм Трампа, який напередодні провів тривалу телефонну розмову з президентом росії Владіміром Путіним.
За словами джерел, Трамп дав зрозуміти, що тепер його головний пріоритет - дипломатія, а https://zn.ua/ukr/POLITICS/krashche-zavershiti-tsju-vijnu-bez-tomahavkiv-tramp.html передача Tomahawk може "зруйнувати мирний процес".
Одне з джерел охарактеризувало переговори як "непросту зустріч", інше - як "погану".
"Ніхто не підвищував голос, але Трамп був дуже жорстким", - розповів співрозмовник Axios.
"Президент зробив кілька різких заяв, і в певні моменти атмосфера ставала емоційною", - додало інше джерело.
https://zn.ua/ukr/usa/pislja-rozmovi-z-putinim-tramp-vzhe-ne-khoche-davati-ukrajini-tomahawk.html Після розмови з Путіним Трамп вже не хоче давати Україні Tomahawk
Зустріч тривала близько двох з половиною годин і завершилася доволі раптово.
"Гадаю, на сьогодні досить. Подивимося, що буде наступного тижня," - сказав Трамп на завершення, маючи на увазі https://zn.ua/ukr/europe/samit-tramp-putin-v-budapeshti-u-nimechchini-nahadali-shcho-uhorshchina-zobovjazana-vikonati-order-mks.html заплановані переговори між США та Росією.
Під час зустрічі Трамп розповів Зеленському про свою телефонну розмову з Путіним, що відбулася напередодні.
Він наголосив, що нинішня пропозиція США щодо дипломатичного врегулювання передбачає завершення війни із "заморожуванням" лінії фронту, що, безумовно, є складним варіантом для України.
Після переговорів Трамп https://zn.ua/ukr/usa/tramp-zvernuvsja-do-putina-ta-zelenskoho-zapiniti-vijnu-po-liniji-frontu-a-istorija-rozsudit.html натякнув на цю позицію у дописі на своїй платформі Truth Social:
"Сторони повинні зупинитися там, де знаходяться. Нехай обидві сторони проголосять перемогу, а історія вирішить, хто мав рацію".
Після зустрічі Трамп полетів до Мар-а-Лаго, не відповівши на запитання журналістів. Білий дім коментарів не надав.
Одразу після зустрічі Зеленський провів відеоконференцію з європейськими лідерами. За словами джерела, багатьох із них здивувала зміна позиції Трампа. Невдовзі після цього кілька європейських столиць опублікували синхронні заяви підтримки України, що свідчить - переговори у Вашингтоні не були успішними.
На пресбрифінгу Зеленський підтвердив, що обговорював із Трампом питання надання Tomahawk, але обидві сторони вирішили не коментувати тему публічно, щоб "уникнути ескалації".
"Я реаліст", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, чи сподівається він на отримання ракет.
Джерела зазначають, що Зеленський наполегливо просував питання Tomahawk'ів, однак Трамп твердо відмовив і не виявив жодної гнучкості.
Під час розмови з європейськими лідерами прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував працювати з адміністрацією Трампа над "планом миру для України", подібним до його 20-пунктного плану щодо Гази, повідомило джерело Axios.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте ініціював термінову нараду радників з національної безпеки країн ЄС на вихідних.
Раніше народний депутат Єгор Чернєв повідомив, що постачання Україні ракет Tomahawk https://zn.ua/ukr/war/rishennja-po-tomahawk-poki-postavleno-na-pauzu-deputat-chernjev-.html офіційно відкладено, але усі інші напрямки співпраці продовжують обговорюватися.