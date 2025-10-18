Росія намагається підірвати підтримку України з боку Заходу., - посол Латвії в НАТО Рієкстіньш

Президент РФ Володимир Путін готовий продовжувати війну в Україні стільки, скільки вважатиме за потрібне, і наразі немає жодних ознак готовності до серйозного мирного процесу. Оскільки він прагне послабити єдність Заходу та знизити підтримку України, створюючи нестабільність у демократичних країнах.

про це в коментарі агенству ЛЕТА заявив посол Латвії в НАТО Маріс Рієкстіньш.

"Москва не досягла своїх початкових цілей в Україні. Замість очікуваної триденної війни Росія загрузла в конфлікті більш ніж на три роки", - наголосив Рієкстіньш.

Посол додав, що напади Росії на населення та інфраструктуру є "відчайдушним кроком", адже такими методами неможливо досягти військового успіху. Російська економіка стикається зі зростаючими проблемами і стає залежною від військових замовлень, торгівлі нафтою та підтримки Китаю. Такий розвиток подій не входив у плани Кремля.

Росія втрачає вплив у регіонах, де раніше була великим гравцем

Рієкстіньш зазначив, що РФ втрачає вплив у Сирії, Азербайджані, Вірменії, Молдові та Центральній Азії. Стратегія Росії полягає в тому, щоб підірвати підтримку України з боку Заходу через провокації, що сприяють втомі суспільства та політичним потрясінням у європейських країнах.

"Мета - змусити людей замислитися: чи справді потрібно підтримувати Україну до такої міри, або нам самим потрібна більша зброя?" - сказав він.

Посол нагадав, що ще до початку війни Путін закликав російських дипломатів "продовжувати працювати над створенням небезпечної ситуації на Заході якомога довше". Він підкреслив, що політична нестабільність на Заході відволікає увагу від України. Рієкстіньш додав, що немає жодних підстав довіряти російському керівництву, яке протягом багатьох років порушує міжнародне право та свої зобов’язання, і що нормальний діалог та співпраця можливі лише тоді, коли Росія реально повернеться до цивілізованого життя.

Повернення РФ на міжнародну арену не виключено

Водночас посол визнав, що повернення Росії на міжнародну арену в майбутньому цілком можливе, але лише після припинення агресії на прийнятних для України умовах. Він підкреслив, що "агресор не може бути винагороджений", і додав, що РФ повинна компенсувати Україні завдані збитки та політично покаятися.

За його словами, наразі немає жодних ознак готовності Путіна до серйозного мирного процесу. Рієкстіньш посилався на промову Путіна в Санкт-Петербурзі на початку війни, де президент РФ розмірковував про 21-річну війну Петра Великого за Нарву, даючи зрозуміти: "якщо Путіну потрібно 21 рік в Україні, то він готовий до цього".

Посол Латвії в НАТО вважає, що два фактори можуть змусити Росію сісти за стіл переговорів: військовий провал і економічна неспроможність продовжувати війну. Інших способів переконати Путіна у проєктах економічного співробітництва не існує, оскільки він керується зовсім іншими пріоритетами.

"Тільки чітке усвідомлення того, що кожен день приносить все більше втрат для самої Росії, може змусити його почати якийсь процес примирення. Але, чесно кажучи, я не думаю, що у нього взагалі є бажання вести переговори з Україною", - зазначив Рієкстіньш.