Россия пытается подорвать поддержку Украины со стороны Запада, - посол Латвии в НАТО Риекстиньш

Президент РФ Владимир Путин готов продолжать войну в Украине столько, сколько посчитает нужным, и пока нет никаких признаков готовности к серьезному мирному процессу. Он стремится ослабить единство Запада и снизить поддержку Украины, создавая нестабильность в демократических странах.

"Москва не достигла своих первоначальных целей в Украине. Вместо ожидаемой трехдневной войны Россия погрязла в конфликте более чем на три года", - подчеркнул Риекстиньш.

Посол добавил, что нападения России на население и инфраструктуру являются "отчаянным шагом", поскольку такими методами невозможно достичь военного успеха. Российская экономика сталкивается с растущими проблемами и становится зависимой от военных заказов, торговли нефтью и поддержки Китая. Такое развитие событий не входило в планы Кремля.

Россия теряет влияние в регионах, где раньше была крупным игроком

Риекстиньш отметил, что РФ теряет влияние в Сирии, Азербайджане, Армении, Молдове и Центральной Азии. Стратегия России заключается в том, чтобы подорвать поддержку Украины со стороны Запада через провокации, способствующие усталости общества и политическим потрясениям в европейских странах.

"Цель - заставить людей задуматься: действительно ли нужно поддерживать Украину до такой степени, или нам самим нужно большее оружие?" - сказал он.

Посол напомнил, что еще до начала войны Путин призвал российских дипломатов "продолжать работать над созданием опасной ситуации на Западе как можно дольше". Он подчеркнул, что политическая нестабильность на Западе отвлекает внимание от Украины. Риекстиньш добавил, что нет никаких оснований доверять российскому руководству, которое в течение многих лет нарушает международное право и свои обязательства, и что нормальный диалог и сотрудничество возможны только тогда, когда Россия реально вернется к цивилизованной жизни.

Возвращение РФ на международную арену не исключено

В то же время посол признал, что возвращение России на международную арену в будущем вполне возможно, но только после прекращения агрессии на приемлемых для Украины условиях. Он подчеркнул, что "агрессор не может быть вознагражден", и добавил, что РФ должна компенсировать Украине нанесенный ущерб и политически покаяться.

По его словам, пока нет никаких признаков готовности Путина к серьезному мирному процессу. Риекстиньш ссылался на речь Путина в Санкт-Петербурге в начале войны, где президент РФ рассуждал о 21-летней войне Петра Великого за Нарву, давая понять: "если Путину нужно 21 год в Украине, то он готов к этому".

Посол Латвии в НАТО считает, что два фактора могут заставить Россию сесть за стол переговоров: военный провал и экономическая несостоятельность продолжать войну. Других способов убедить Путина в проектах экономического сотрудничества не существует, поскольку он руководствуется совсем другими приоритетами.

"Только четкое осознание того, что каждый день приносит все больше потерь для самой России, может заставить его начать какой-то процесс примирения. Но, честно говоря, я не думаю, что у него вообще есть желание вести переговоры с Украиной", - отметил Риекстиньш.