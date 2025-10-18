УКР
Зустріч Зеленського з Трампом
532 5

Туск про зустріч Зеленського та Трампа: Солідарність ЄС з Україною сьогодні важливіша, ніж будь-коли

Туск про загрозу РФ для Заходу

Після вчорашньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом стало очевидно, що наразі вкрай важливою є солідарність Європи з Україною.

Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

"Після вчорашніх переговорів президента Зеленського у Білому домі та з європейськими лідерами одне стало абсолютно зрозумілим: солідарність Європи з Україною проти агресії Росії сьогодні важливіша, ніж будь-коли раніше", - зазначив Туск.

Що передувало?

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є". Також, за даними ЗМІ, Трамп не планує давати Tomahawk Україні, принаймні зараз.

У перекладі з дипломатичної: "З Трампона толку - ні×уя"!
показати весь коментар
18.10.2025 16:12 Відповісти
Но куй стоял на всякий случай!🤣
показати весь коментар
18.10.2025 16:31 Відповісти
Как только маячит призрачный мир, еврогеи беснуются со страшной силой.
показати весь коментар
18.10.2025 16:26 Відповісти
Так! Бо )(уйло із своім товаріщьем то кохаються, то сваряться.
показати весь коментар
18.10.2025 16:30 Відповісти
не забувайте тільки що Оманська Гнида - це не Україна
показати весь коментар
18.10.2025 17:35 Відповісти
 
 