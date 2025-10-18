Туск про зустріч Зеленського та Трампа: Солідарність ЄС з Україною сьогодні важливіша, ніж будь-коли
Після вчорашньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом стало очевидно, що наразі вкрай важливою є солідарність Європи з Україною.
Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.
"Після вчорашніх переговорів президента Зеленського у Білому домі та з європейськими лідерами одне стало абсолютно зрозумілим: солідарність Європи з Україною проти агресії Росії сьогодні важливіша, ніж будь-коли раніше", - зазначив Туск.
Що передувало?
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є". Також, за даними ЗМІ, Трамп не планує давати Tomahawk Україні, принаймні зараз.
