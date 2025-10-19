Знешкоджено 40 із 62 БпЛА, є влучання на 7 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 19 жовтня 2025 року війська РФ атакували Україну 62 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 40 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Також читайте: Ворог атакував Україну понад 160 БпЛА та ракетами С-300: ППО ліквідувала 136 безпілотників, - Повітряні сили

Чи є влучання?

"Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 7 локаціях", - йдеться у повідомленні.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують у Повітряних силах.

Що передувало?

Увечері 19 жовтня Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти атакують Україну ударними дронами. Зокрема, під ударами перебувала Синельниківщина та Нікопольщина Дніпропетровської області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі