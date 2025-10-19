УКР
Новини Результат роботи ППО
Знешкоджено 40 із 62 БпЛА, є влучання на 7 локаціях, - Повітряні сили

ппо збиває шахеди

У ніч на 19 жовтня 2025 року війська РФ атакували Україну 62 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 40 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Також читайте: Ворог атакував Україну понад 160 БпЛА та ракетами С-300: ППО ліквідувала 136 безпілотників, - Повітряні сили

Чи є влучання?

"Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 7 локаціях", - йдеться у повідомленні.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують у Повітряних силах.

Що передувало?

Увечері 19 жовтня Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти атакують Україну ударними дронами. Зокрема, під ударами перебувала Синельниківщина та Нікопольщина Дніпропетровської області.

Автор: 

безпілотник (5059) ППО (3646) Повітряні сили (3085) Шахед (1570)
Це ж не ****** хмара Шахедів - 500 - а 62 - і ми не можем відбитися - ше ж морозів немає а вони нас гасять
показати весь коментар
19.10.2025 08:55 Відповісти
У нас нічого не збивають,долітає майже все,або летить транзитом.Тільки у звітах потужо збивають 80-90%.Тотальна брехня.
показати весь коментар
19.10.2025 09:10 Відповісти
Менше знаєш - міцніше спиш.
показати весь коментар
19.10.2025 10:08 Відповісти
Якщо щось збивають то це відразу потрапляє у новинні стрічки,і це поодинокі випадки.Якби збивали дронами-перехоплювачами,як про це заявляють зелені гниди,то була б куча відео,адже на цих дронах встановлені відеокамери.Кілька відео підрозділу "Дикі шершні" це не показник,адже шахеди "збивають" щодня.
показати весь коментар
19.10.2025 12:11 Відповісти
А ти, кацапе, йди нах звідси за руЗьким корабльом!
показати весь коментар
19.10.2025 11:28 Відповісти
А де ж сотні збиття дронами-перехоплювачами? І ті у вирій слідом за Фламінго полетіли?
показати весь коментар
19.10.2025 14:24 Відповісти
 
 