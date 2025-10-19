УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10291 відвідувач онлайн
Новини Військові навчання в Україні
879 16

У ЄС хочуть навчати українських військових безпосередньо на території України

ЄС хоче навчати українських військових в Україні

Європейський Союз готується розглянути рішення щодо перенесення частини тренувань українських військових на територію України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", це питання обговорюється у межах стратегічних оглядів Консультативної місії ЄС (EUAM) та Місії військової допомоги ЄС (EUMAM).

Наразі EUMAM підготувала близько 80 тисяч українських бійців у країнах-членах ЄС, однак у Брюсселі дедалі частіше говорять про потребу проводити навчання ближче до фронту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські військові вперше беруть участь у навчаннях JEF як спостерігачі, - Залужний. ФОТО

У західних регіонах України вже створено три навчальні центри, але вони працюють не на повну потужність через нестачу інфраструктури та іноземних інструкторів.

У ЄС також зазначають, що тренування за межами України створюють логістичні труднощі та змушують військових витрачати час на дорогу замість підготовки.

Крім того, в країнах ЄС неможливо в реальних умовах відпрацьовувати застосування дронів та засобів РЕБ, які відіграють ключову роль на полі бою.

Водночас Європейський Союз наголошує, що перенесення місії в Україну стане можливим лише після принаймні часткового припинення вогню або досягнення перемир’я. Подібне рішення також потребуватиме участі США або безпекових гарантій з їхнього боку.

Читайте також: ЄС хоче розширити заходи щодо перевірки суден "тіньового флоту" РФ, - Politico

У стратегічному огляді EUAM також пропонується розширити роботу місії - зокрема допомогти Україні посилити контроль на кордонах з Росією та Білоруссю, а також забезпечити присутність представників ЄС на можливій лінії розмежування після завершення активних бойових дій.

Раніше висока представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас заявила, що Європейський Союз готовий направити військових інструкторів на територію України у межах місії EUMAM після встановлення перемир’я.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

військові навчання (2830) Євросоюз (14328) ЗСУ (8028)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
І чому ж можуть навчити ці жалюгідні, недолугі боягузи?!
показати весь коментар
19.10.2025 20:11 Відповісти
+5
Вони можуть навчити стріляти, користуватись планшетом, базову фізичну форму підтягнути, навчити управляти їхніми зразками озброєння, дати базу виживання в полі, дати екіпірування кожному бійцю.
А ваш поганий рот що може?
показати весь коментар
19.10.2025 20:32 Відповісти
+2
Дійсно. Якийсь маразм.
показати весь коментар
19.10.2025 20:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І чому ж можуть навчити ці жалюгідні, недолугі боягузи?!
показати весь коментар
19.10.2025 20:11 Відповісти
Дійсно. Якийсь маразм.
показати весь коментар
19.10.2025 20:15 Відповісти
озабочуваностям, та порядку не тримати руки в карманах.
показати весь коментар
19.10.2025 20:31 Відповісти
Вони можуть навчити стріляти, користуватись планшетом, базову фізичну форму підтягнути, навчити управляти їхніми зразками озброєння, дати базу виживання в полі, дати екіпірування кожному бійцю.
А ваш поганий рот що може?
показати весь коментар
19.10.2025 20:32 Відповісти
істота!
ти хоч на секундочку віддупляєш що таке блінчік?
що таке підарський штурм?

про яку, у сраку, базу виживання в полі, може навчити полігонний інструктор, українця, що два місяця в тому полі, обмежений в їжі воді та екіпіруванні?
фізичну підготовку підтягнути українцю, який або виживе, або загине?

про рот кажеш? так то у кацапів всі розмови про сраку та про рот!
показати весь коментар
19.10.2025 21:04 Відповісти
Тупа дирка.Жалюгідний,недолугий боягуз,це те чмо,за якого ти в 2019 проголосувало.
показати весь коментар
19.10.2025 20:38 Відповісти
а ти? ти за кого голосувало?
і чому тупа?
взагалі, як "дирка" може бути тупа?
показати весь коментар
19.10.2025 21:06 Відповісти
Під Іскандери. Вони що, не знають наших хенералів?
показати весь коментар
19.10.2025 20:16 Відповісти
Ще ті "вчителі". Ну що за треш?🥴
показати весь коментар
19.10.2025 20:17 Відповісти
ви що, проти трансгендерних квот в штабах родів військ?
ви, якийсь нетолєрантний не європеєць!
показати весь коментар
19.10.2025 20:33 Відповісти
А що, можна і на території України. Тут найголовніше, щоб Хламідія з білорусами в гості не завітала...
показати весь коментар
19.10.2025 20:17 Відповісти
хламідія друг міндіча. все більше на виробництві.
а, от мар'янка оце заїбісь тьотя!
показати весь коментар
19.10.2025 20:34 Відповісти
В обучении за границей главный плюс, шо не прилетит(как это уже много раз случалось). Хреновая новость.
показати весь коментар
19.10.2025 20:40 Відповісти
То хай навчать, як не померти від 500 кг. кабу, який безкарно скидають кацапи на передку по 1300 шт. в тиждень... для цього у вас є авіація, далекобійні ракети, а у нас, щоб не було ескалації, лише навчений загинути тракторист Микола))
показати весь коментар
19.10.2025 20:56 Відповісти
ну, чого ви?
вони, всією авіацією нато збили чотири шахеди!
чотири з двадцяти....
показати весь коментар
19.10.2025 21:07 Відповісти
Комедия! Чему Европа обучить четыре года воюющую армию Украины?
показати весь коментар
19.10.2025 21:11 Відповісти
 
 