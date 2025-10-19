У ЄС хочуть навчати українських військових безпосередньо на території України

Європейський Союз готується розглянути рішення щодо перенесення частини тренувань українських військових на територію України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", це питання обговорюється у межах стратегічних оглядів Консультативної місії ЄС (EUAM) та Місії військової допомоги ЄС (EUMAM).

Наразі EUMAM підготувала близько 80 тисяч українських бійців у країнах-членах ЄС, однак у Брюсселі дедалі частіше говорять про потребу проводити навчання ближче до фронту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські військові вперше беруть участь у навчаннях JEF як спостерігачі, - Залужний. ФОТО

У західних регіонах України вже створено три навчальні центри, але вони працюють не на повну потужність через нестачу інфраструктури та іноземних інструкторів.

У ЄС також зазначають, що тренування за межами України створюють логістичні труднощі та змушують військових витрачати час на дорогу замість підготовки.

Крім того, в країнах ЄС неможливо в реальних умовах відпрацьовувати застосування дронів та засобів РЕБ, які відіграють ключову роль на полі бою.

Водночас Європейський Союз наголошує, що перенесення місії в Україну стане можливим лише після принаймні часткового припинення вогню або досягнення перемир’я. Подібне рішення також потребуватиме участі США або безпекових гарантій з їхнього боку.

Читайте також: ЄС хоче розширити заходи щодо перевірки суден "тіньового флоту" РФ, - Politico

У стратегічному огляді EUAM також пропонується розширити роботу місії - зокрема допомогти Україні посилити контроль на кордонах з Росією та Білоруссю, а також забезпечити присутність представників ЄС на можливій лінії розмежування після завершення активних бойових дій.

Раніше висока представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас заявила, що Європейський Союз готовий направити військових інструкторів на територію України у межах місії EUMAM після встановлення перемир’я.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі