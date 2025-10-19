В ЕС хотят обучать украинских военных непосредственно на территории Украины

Европейский Союз готовится рассмотреть решение о переносе части тренировок украинских военных на территорию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", этот вопрос обсуждается в рамках стратегических обзоров Консультативной миссии ЕС (EUAM) и Миссии военной помощи ЕС (EUMAM).

Сейчас EUMAM подготовила около 80 тысяч украинских бойцов в странах-членах ЕС, однако в Брюсселе все чаще говорят о необходимости проводить обучение ближе к фронту.

В западных регионах Украины уже созданы три учебных центра, но они работают не на полную мощность из-за недостатка инфраструктуры и иностранных инструкторов.

В ЕС также отмечают, что тренировки за пределами Украины создают логистические трудности и заставляют военных тратить время на дорогу вместо подготовки.

Кроме того, в странах ЕС невозможно в реальных условиях отрабатывать применение дронов и средств РЭБ, которые играют ключевую роль на поле боя.

В то же время Европейский Союз отмечает, что перенос миссии в Украину станет возможным только после по крайней мере частичного прекращения огня или достижения перемирия. Подобное решение также потребует участия США или гарантий безопасности с их стороны.

В стратегическом обзоре EUAM также предлагается расширить работу миссии - в частности помочь Украине усилить контроль на границах с Россией и Беларусью, а также обеспечить присутствие представителей ЕС на возможной линии разграничения после завершения активных боевых действий.

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский Союз готов направить военных инструкторов на территорию Украины в рамках миссии EUMAM после установления перемирия.

