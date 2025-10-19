В ЕС хотят обучать украинских военных непосредственно на территории Украины
Европейский Союз готовится рассмотреть решение о переносе части тренировок украинских военных на территорию Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", этот вопрос обсуждается в рамках стратегических обзоров Консультативной миссии ЕС (EUAM) и Миссии военной помощи ЕС (EUMAM).
Сейчас EUMAM подготовила около 80 тысяч украинских бойцов в странах-членах ЕС, однако в Брюсселе все чаще говорят о необходимости проводить обучение ближе к фронту.
В западных регионах Украины уже созданы три учебных центра, но они работают не на полную мощность из-за недостатка инфраструктуры и иностранных инструкторов.
В ЕС также отмечают, что тренировки за пределами Украины создают логистические трудности и заставляют военных тратить время на дорогу вместо подготовки.
Кроме того, в странах ЕС невозможно в реальных условиях отрабатывать применение дронов и средств РЭБ, которые играют ключевую роль на поле боя.
В то же время Европейский Союз отмечает, что перенос миссии в Украину станет возможным только после по крайней мере частичного прекращения огня или достижения перемирия. Подобное решение также потребует участия США или гарантий безопасности с их стороны.
В стратегическом обзоре EUAM также предлагается расширить работу миссии - в частности помочь Украине усилить контроль на границах с Россией и Беларусью, а также обеспечить присутствие представителей ЕС на возможной линии разграничения после завершения активных боевых действий.
Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский Союз готов направить военных инструкторов на территорию Украины в рамках миссии EUMAM после установления перемирия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ваш поганий рот що може?
ти хоч на секундочку віддупляєш що таке блінчік?
що таке підарський штурм?
про яку, у сраку, базу виживання в полі, може навчити полігонний інструктор, українця, що два місяця в тому полі, обмежений в їжі воді та екіпіруванні?
фізичну підготовку підтягнути українцю, який або виживе, або загине?
про рот кажеш? так то у кацапів всі розмови про сраку та про рот!
Які бухають з ранку до ночі.
Наволоч ти тупарила.
і чому тупа?
взагалі, як "дирка" може бути тупа?
ви, якийсь нетолєрантний не європеєць!
а, от мар'янка оце заїбісь тьотя!
вони, всією авіацією нато збили чотири шахеди!
чотири з двадцяти....
як вас називати?
нєдоанглосакс?
тобі ж похер перед ким плазувати! меншовартість у тебе в роду.
смоктати у всіх на право та на ліво?
а, те що україна, як у хііі столітті україна береже оту грьобану європу не приходило на думку?
а те що доньки ярослава навчили "європейців" підтирати сраку, не приходило на думку?
а те що українці досі бережуть свої чорноземи, не приходило на думку?