Украинские военные впервые участвуют в учениях JEF в качестве наблюдателей, - Залужный. ФОТО

По приглашению британской стороны посол Украины в Великобритании Валерий Залужный принял участие в Дне почетных гостей комплекса учений Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Forces, JEF) под названием "TARASSIS - 2025".

По его словам, эти учения проходят с 1 сентября по 17 октября в северной части зоны ответственности НАТО, охватывая регионы Балтийского моря, Северной Европы, Арктики и Северной Атлантики. JEF начинают фазу приобретения полных оперативных возможностей.

"Это крупнейший с момента существования организации комплекс учений, куда в рамках усиленного партнерства приглашены представители ВСУ в качестве наблюдателей", - уточнил Залужный.

Участие Украины в "TARASSIS-2025" стало первым практическим вкладом на пути начала усиленного партнерства с JEF.

"Мы продолжаем работу по развитию взаимодействия и шаг за шагом идем к приобретению Украиной полноценного членства в этой коалиции", - добавил посол.

"TARASSIS-2025" проводятся в ответ на российско-белорусские маневры "Запад - 2025" и рассматриваются как один из ключевых инструментов повышения боеспособности в противодействии российской угрозе и обеспечения безопасности в регионе Северной Европы. До 2031 года запланирована серия командно-штабных и военных учений, направленных на предотвращение военных кризисов в регионе.

JEF - это уникальная военно-политическая коалиция 10 государств-членов НАТО Северной Европы. Она была создана в 2014 году по инициативе Великобритании как ответ на агрессию России против Украины.

