Українські військові вперше беруть участь у навчаннях JEF як спостерігачі, - Залужний. ФОТО

На запрошення британської сторони посол України у Великій Британії Валерій Залужний взяв участь у Дні почесних гостей комплексу навчань Об’єднаних експедиційних сил (Joint Expeditionary Forces, JEF) під назвою "TARASSIS – 2025".

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.







За його словами, ці навчання тривають з 1 вересня по 17 жовтня у північній частині зони відповідальності НАТО, охоплюючи регіони Балтійського моря, Північної Європи, Арктики та Північної Атлантики. JEF розпочинають фазу набуття повних оперативних спроможностей.

"Це найбільший з моменту існування організації комплекс навчань, куди в рамках посиленого партнерства запрошені представники ЗСУ в якості спостерігачів", - уточнив Залужний.

Участь України у "TARASSIS-2025" стала першим практичним внеском на шляху започаткування посиленого партнерства з JEF.

"Ми продовжуємо роботу з розвитку взаємодії та крок за кроком йдемо до набуття Україною повноцінного членства в цій коаліції", - додав посол.

"TARASSIS-2025" проводяться у відповідь на російсько-білоруські маневри "Запад - 2025" і розглядаються як один з ключових інструментів підвищення боєздатності у протидії російській загрозі та забезпечення безпеки у регіоні Північної Європи. До 2031 року запланована серія командно-штабних та військових навчань, спрямованих на запобігання військовим кризам у регіоні.

JEF - це унікальна військово-політична коаліція 10 держав-членів НАТО Північної Європи. Вона була створена у 2014 році за ініціативи Великої Британії як відповідь на агресію Росії проти України.

