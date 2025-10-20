УКР
Росіяни завдали удару по енергосистемі Чернігівщини: без світла 3000 людей
203 5

Росіяни завдали удару по енергосистемі Чернігівщини: без світла 3000 людей

Війська РФ в ніч на 20 жовтня обстріляли енергосистему Чернігівщини

Російські окупанти завдали удару по енергооб’єкту у Чернігівській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, через атаку у Ніжинському районі близько 2,7 тисячі абонентів залишилися без електропостачання. Енергетики з вечора працюють над ліквідацією пошкоджень, однак вони виявилися дуже масштабними.

У повідомленні Чернігівобленерго зазначили:

"Ворог не припиняє масштабної атаки на енергосистему нашої області. Маємо ще одне влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі і 2700 абонентів без електропостачання. Енергетики з вечора посилено працюють над ліквідацією аварій, однак пошкодження дуже масштабні. Робимо усе, щоб заживити своїх абонентів якнайшвидше, хоч це і не просто".

Читайте: Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Раніше, 19 жовтня, обстріли пошкодили енергетичний об’єкт у Корюківському районі. Тоді без світла залишилися майже 55 тисяч абонентів.

Нині енергетики працюють цілодобово, щоб відновити електропостачання у всіх постраждалих районах.

Також ми повідомляли, що пізно ввечері 19 жовтня росіяни обстріляли "Шахедами" та балістикою Одещину

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

обстріл (31438) енергетика (2796) атака (653) Чернігівська область (1130)
Дочекатись коли морози будуть більше -20С і завдали удару по енергосистемі Москви з усіх дальних безпілотників одночасно.
Скоріше миру захочуть.
показати весь коментар
20.10.2025 02:36 Відповісти
ЧИМ? Міндічем? Краснов томагавки не дасть. А своїх ракет як не було так і нема. БО ОПА - щоб мати ракети треба роками їх розробляти і не красти
показати весь коментар
20.10.2025 02:39 Відповісти
Одеситам на замітку.

Ось, що трапляється з областями, де місцеву владу замінили ЗЕленими ОВАшниками.
показати весь коментар
20.10.2025 02:39 Відповісти
Паляниця, Трембіта, Пекло, Лютий, Бобер, Рута, Барс, Нептун, Фламінго, FP-2 та ще там дох*я по списку.
А в'їбати по Брянщині немає чим..
показати весь коментар
20.10.2025 02:47 Відповісти
Довжилезний список "потужних ракет", що типу виробляють Міндічі з Єрмаками, а в'їбати можна тільки американськими Томагавками.

Отакий парадокс.
показати весь коментар
20.10.2025 03:19 Відповісти
 
 