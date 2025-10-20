Росіяни завдали удару по енергосистемі Чернігівщини: без світла 3000 людей
Російські окупанти завдали удару по енергооб’єкту у Чернігівській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, через атаку у Ніжинському районі близько 2,7 тисячі абонентів залишилися без електропостачання. Енергетики з вечора працюють над ліквідацією пошкоджень, однак вони виявилися дуже масштабними.
У повідомленні Чернігівобленерго зазначили:
"Ворог не припиняє масштабної атаки на енергосистему нашої області. Маємо ще одне влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі і 2700 абонентів без електропостачання. Енергетики з вечора посилено працюють над ліквідацією аварій, однак пошкодження дуже масштабні. Робимо усе, щоб заживити своїх абонентів якнайшвидше, хоч це і не просто".
Раніше, 19 жовтня, обстріли пошкодили енергетичний об’єкт у Корюківському районі. Тоді без світла залишилися майже 55 тисяч абонентів.
Нині енергетики працюють цілодобово, щоб відновити електропостачання у всіх постраждалих районах.
Також ми повідомляли, що пізно ввечері 19 жовтня росіяни обстріляли "Шахедами" та балістикою Одещину.
Скоріше миру захочуть.
Ось, що трапляється з областями, де місцеву владу замінили ЗЕленими ОВАшниками.
А в'їбати по Брянщині немає чим..
Отакий парадокс.