РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11150 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на Черниговщину Атака беспилотников на Черниговщину
1 309 7

Россияне нанесли удар по энергосистеме Черниговщины: без света 3000 человек

Войска РФ в ночь на 20 октября обстреляли энергосистему Черниговской области

Российские оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, из-за атаки в Нежинском районе около 2,7 тысячи абонентов остались без электроснабжения. Энергетики с вечера работают над ликвидацией повреждений, однако они оказались очень масштабными.

В сообщении Черниговоблэнерго отметили:

"Враг не прекращает масштабной атаки на энергосистему нашей области. Есть еще одно попадание в энергообъект в Нежинском районе и 2700 абонентов без электроснабжения. Энергетики с вечера усиленно работают над ликвидацией аварий, однако повреждения очень масштабные. Делаем все, чтобы заживить своих абонентов как можно быстрее, хотя это и не просто".

Читайте: Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Ранее, 19 октября, обстрелы повредили энергетический объект в Корюковском районе. Тогда без света остались почти 55 тысяч абонентов.

Сейчас энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить электроснабжение во всех пострадавших районах.

Также мы сообщали, что поздно вечером 19 октября россияне обстреляли "Шахедами" и баллистикой Одесскую область.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

обстрел (30091) энергетика (2701) атака (633) Черниговская область (1351)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дочекатись коли морози будуть більше -20С і завдали удару по енергосистемі Москви з усіх дальних безпілотників одночасно.
Скоріше миру захочуть.
показать весь комментарий
20.10.2025 02:36 Ответить
ЧИМ? Міндічем? Краснов томагавки не дасть. А своїх ракет як не було так і нема. БО ОПА - щоб мати ракети треба роками їх розробляти і не красти
показать весь комментарий
20.10.2025 02:39 Ответить
Одеситам на замітку.

Ось, що трапляється з областями, де місцеву владу замінили ЗЕленими ОВАшниками.
показать весь комментарий
20.10.2025 02:39 Ответить
Паляниця, Трембіта, Пекло, Лютий, Бобер, Рута, Барс, Нептун, Фламінго, FP-2 та ще там дох*я по списку.
А в'їбати по Брянщині немає чим..
показать весь комментарий
20.10.2025 02:47 Ответить
Довжилезний список "потужних ракет", що типу виробляють Міндічі з Єрмаками, а в'їбати можна тільки американськими Томагавками.

Отакий парадокс.
показать весь комментарий
20.10.2025 03:19 Ответить
Це назви криптогаманців опи і ко.
показать весь комментарий
20.10.2025 03:53 Ответить
Чауса с Брижинським коли вже нагородять всіма можливими орденами і медалями, щоб і на спині місця для них не вистачило?
Вони ж так старалися щодня захистити Чернігівщину і по великому рахунку Києв та Київщину.
Що ще треба зробити щоб президент про них згадав?
показать весь комментарий
20.10.2025 06:48 Ответить
 
 