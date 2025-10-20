Россияне нанесли удар по энергосистеме Черниговщины: без света 3000 человек

Российские оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, из-за атаки в Нежинском районе около 2,7 тысячи абонентов остались без электроснабжения. Энергетики с вечера работают над ликвидацией повреждений, однако они оказались очень масштабными.

В сообщении Черниговоблэнерго отметили:

"Враг не прекращает масштабной атаки на энергосистему нашей области. Есть еще одно попадание в энергообъект в Нежинском районе и 2700 абонентов без электроснабжения. Энергетики с вечера усиленно работают над ликвидацией аварий, однако повреждения очень масштабные. Делаем все, чтобы заживить своих абонентов как можно быстрее, хотя это и не просто".

Ранее, 19 октября, обстрелы повредили энергетический объект в Корюковском районе. Тогда без света остались почти 55 тысяч абонентов.

Сейчас энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить электроснабжение во всех пострадавших районах.

Также мы сообщали, что поздно вечером 19 октября россияне обстреляли "Шахедами" и баллистикой Одесскую область.

