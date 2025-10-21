Відмова України від територій під тиском Трампа є дуже небезпечною та порушує міжнародне право. - Каллас

Після заяви президента США Дональда Трампа про можливість поступок Києва Висока представниця ЄС Кая Каллас наголосила, що віддання територій означало б винагороду агресору та підрив міжнародного права.

про це пише Politico.

"Якщо ми просто віддамо ці території, це подасть сигнал усім, що можна застосовувати силу проти сусідів і отримувати бажане. Це дуже небезпечно. Саме тому існує міжнародне право - щоб ніхто не робив подібного", - сказала Каллас журналістам у Люксембурзі після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Каллас, колишній прем'єр-міністр Естонії, провела паралель з історією своєї країни.

"Питання в тому, що ви можете відвоювати - це одне, але є й інше питання: що ви визнаєте територією іншої держави?

Я з країни, яка була окупована 50 років. Але більшість держав світу ніколи не визнавала ці території російськими. І це мало величезне значення", - сказала Каллас.

Територіальні поступки

Під час зустрічі української та американської делегацій у Вашингтоні спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф тиснув на українських посадовців щодо передачі Донеччини під контроль РФ.

За словами посадовців, Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі Донецької області під контроль РФ, аргументуючи це тим, що регіон є "переважно російськомовним".

