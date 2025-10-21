УКР
Відмова України від територій під тиском Трампа є дуже небезпечною та порушує міжнародне право. - Каллас

Каллас про територіальні поступки

Після заяви президента США Дональда Трампа про можливість поступок Києва Висока представниця ЄС Кая Каллас наголосила, що віддання територій означало б винагороду агресору та підрив міжнародного права.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

"Якщо ми просто віддамо ці території, це подасть сигнал усім, що можна застосовувати силу проти сусідів і отримувати бажане. Це дуже небезпечно. Саме тому існує міжнародне право - щоб ніхто не робив подібного", - сказала Каллас журналістам у Люксембурзі після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Каллас, колишній прем'єр-міністр Естонії, провела паралель з історією своєї країни.

"Питання в тому, що ви можете відвоювати - це одне, але є й інше питання: що ви визнаєте територією іншої держави?
Я з країни, яка була окупована 50 років. Але більшість держав світу ніколи не визнавала ці території російськими. І це мало величезне значення", - сказала Каллас.

Територіальні поступки

Під час зустрічі української та американської делегацій у Вашингтоні спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф тиснув на українських посадовців щодо передачі Донеччини під контроль РФ.

За словами посадовців, Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі Донецької області під контроль РФ, аргументуючи це тим, що регіон є "переважно російськомовним".

Топ коментарі
+19
Трамп і міжнародне право - не сумісні поняття. Він злочинець у кріслі Президента
21.10.2025 07:17 Відповісти
+14
Красиво балаболить. Так нехай усім світом вже йдуть міжнародне право відстоювати, а не в кущах відсиджуватись.
21.10.2025 07:25 Відповісти
+12
О,ти диви про міжнародне право згадали,а як пукін Україну 11 років знищує то про право не згадували,і як купувати ресурси на сросії, спонсуючі тим самим вбивство Українців, теж про право не згадували.
21.10.2025 07:20 Відповісти
Трамп і міжнародне право - не сумісні поняття. Він злочинець у кріслі Президента
А до чого тут міжнародне право? Трампон вирішив бути і прокурором, і суддею і катом: все повинно бути так, як хоче руда мавпа, а усілякі договори, статути, домовленності - в утиль! І все це, як і у московитів, по "праву сильного".
до чого тут трамп? ти або воюєш, або здаєшся. конкретно ти. що ти вибрав?
показати весь коментар
О,ти диви про міжнародне право згадали,а як пукін Україну 11 років знищує то про право не згадували,і як купувати ресурси на сросії, спонсуючі тим самим вбивство Українців, теж про право не згадували.
Хто? Тобі Кая Каллас у штані насрала? Подивись у бороді чи не застрягла там капуста зі щщєй.
Ти спочатку в Україну приїдь,а потім будеш свій спермоприймач про капусту зі своїх щей відкривати.
Трампоном керують по телефону з кремля. Ось таке уй@бище американці вирішили обрати президентом.
а Зермаком звідки керують?
До чого це питання?
мені цікава ваша думка.
Але ж тема про те що трамп -мудак. В мене ще є думка звідки керують кім чен ином. Вам це не цікаво?
якщо сците відповідати на питання "а Зермаком звідки керують?" то просто не пишіть мені.
Не примушуйте вважати вас примітивним. Ну з луб'янки керують. Далі що? Це вже давно "секрет Полішинеля". Ні. От відповідай мені і все тут. Дитсадок.
якщо і трампом і зєрмаками керує кремль, то чому ми ще не програли?
показати весь коментар
21.10.2025 09:46 Відповісти
Поважаю.
Красиво балаболить. Так нехай усім світом вже йдуть міжнародне право відстоювати, а не в кущах відсиджуватись.
Слова, слова. А як би знав би ти колись...
Та естонська жіночка мусить воювати за тебе? Істоту у штанях?
Цілком згоден, а ще по-перше,- Поки ще про визнання Усіма! юридично! окупованих територій державою-мордором, мова не йшла взагалі, По- друге, питання до пані Каллас, а скільки протримається Європа, у своєї допомозі Україні, якщо у випадку нашої відмови, від цього так би мовити мирного плану рудого, той "грюкне дверима" і ВЗАГАЛІ! закриє повністю проект допомоги Україні! наглухо закриє! від розвідданих, до отої продажу зброї!(, Що тоді пані Каллас??? Наскільки ця їбуча війна, буде вашою??? Наскільки спроможна Європа з усякими там фіцамі-фріцамі, орбанамі, і іншими "тут можна - тут не можна, протистояти русні, пліч о пліч з Україною??? -- Відповіді не буде!!
Ти то вже точно не в кущах а на дивані.
ЕС ще не зрозуміли що зараз "махновщина"
Вона була ЗАВЖДИ.
Висока представниця ЄС Кая Каллас - це той випадок, коли Європу представляє достойний, порядний і розумний представник Естонії (блазень і близько не стоїть до її рівня, але крутить долею українців).
