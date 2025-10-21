РУС
Новости
2 092 22

Отказ Украины от территорий под давлением Трампа является очень опасным и нарушает международное право, - Каллас

Каллас о территориальных уступках

После заявления президента США Дональда Трампа о возможности уступок Киева Высокая представительница ЕС Кая Каллас подчеркнула, что отдача территорий означала бы вознаграждение агрессору и подрыв международного права.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"Если мы просто отдадим эти территории, это подаст сигнал всем, что можно применять силу против соседей и получать желаемое. Это очень опасно. Именно поэтому существует международное право - чтобы никто не делал подобного", - сказала Каллас журналистам в Люксембурге после встречи министров иностранных дел стран ЕС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, провела параллель с историей своей страны.

"Вопрос в том, что вы можете отвоевать - это одно, но есть и другой вопрос: что вы признаете территорией другого государства?
Я из страны, которая была оккупирована 50 лет. Но большинство государств мира никогда не признавало эти территории российскими. И это имело огромное значение", - сказала Каллас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каллас о территориальных уступках Украины: Мы переоцениваем силу России

Территориальные уступки

Во время встречи украинской и американской делегаций в Вашингтоне спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф давил на украинских чиновников относительно передачи Донетчины под контроль РФ.

По словам чиновников, Уиткофф давил на украинскую делегацию о передаче Донецкой области под контроль РФ, аргументируя это тем, что регион является "преимущественно русскоязычным".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о территориальных уступках: Если Украина "съест то, что положили на тарелку", - остальное решат без нас

Автор: 

Топ комментарии
+12
Трамп і міжнародне право - не сумісні поняття. Він злочинець у кріслі Президента
21.10.2025 07:17
+11
Красиво балаболить. Так нехай усім світом вже йдуть міжнародне право відстоювати, а не в кущах відсиджуватись.
21.10.2025 07:25
+9
О,ти диви про міжнародне право згадали,а як пукін Україну 11 років знищує то про право не згадували,і як купувати ресурси на сросії, спонсуючі тим самим вбивство Українців, теж про право не згадували.
21.10.2025 07:20
Трамп і міжнародне право - не сумісні поняття. Він злочинець у кріслі Президента
21.10.2025 07:17
А до чого тут міжнародне право? Трампон вирішив бути і прокурором, і суддею і катом: все повинно бути так, як хоче руда мавпа, а усілякі договори, статути, домовленності - в утиль! І все це, як і у московитів, по "праву сильного".
21.10.2025 07:20
до чого тут трамп? ти або воюєш, або здаєшся. конкретно ти. що ти вибрав?
21.10.2025 08:07
О,ти диви про міжнародне право згадали,а як пукін Україну 11 років знищує то про право не згадували,і як купувати ресурси на сросії, спонсуючі тим самим вбивство Українців, теж про право не згадували.
21.10.2025 07:20
Хто? Тобі Кая Каллас у штані насрала? Подивись у бороді чи не застрягла там капуста зі щщєй.
21.10.2025 07:47
Ти спочатку в Україну приїдь,а потім будеш свій спермоприймач про капусту зі своїх щей відкривати.
21.10.2025 09:06
Трампоном керують по телефону з кремля. Ось таке уй@бище американці вирішили обрати президентом.
21.10.2025 07:20
а Зермаком звідки керують?
21.10.2025 08:09
До чого це питання?
21.10.2025 08:33
мені цікава ваша думка.
21.10.2025 08:49
Але ж тема про те що трамп -мудак. В мене ще є думка звідки керують кім чен ином. Вам це не цікаво?
21.10.2025 08:51
якщо сците відповідати на питання "а Зермаком звідки керують?" то просто не пишіть мені.
21.10.2025 08:58
Не примушуйте вважати вас примітивним. Ну з луб'янки керують. Далі що? Це вже давно "секрет Полішинеля". Ні. От відповідай мені і все тут. Дитсадок.
21.10.2025 09:11
21.10.2025 07:25
Поважаю.
21.10.2025 07:27
Красиво балаболить. Так нехай усім світом вже йдуть міжнародне право відстоювати, а не в кущах відсиджуватись.
21.10.2025 07:25
Слова, слова. А як би знав би ти колись...
21.10.2025 07:28
Та естонська жіночка мусить воювати за тебе? Істоту у штанях?
21.10.2025 07:48
Цілком згоден, а ще по-перше,- Поки ще про визнання Усіма! юридично! окупованих територій державою-мордором, мова не йшла взагалі, По- друге, питання до пані Каллас, а скільки протримається Європа, у своєї допомозі Україні, якщо у випадку нашої відмови, від цього так би мовити мирного плану рудого, той "грюкне дверима" і ВЗАГАЛІ! закриє повністю проект допомоги Україні! наглухо закриє! від розвідданих, до отої продажу зброї!(, Що тоді пані Каллас??? Наскільки ця їбуча війна, буде вашою??? Наскільки спроможна Європа з усякими там фіцамі-фріцамі, орбанамі, і іншими "тут можна - тут не можна, протистояти русні, пліч о пліч з Україною??? -- Відповіді не буде!!
21.10.2025 07:52
ЕС ще не зрозуміли що зараз "махновщина"
21.10.2025 07:45
Вона була ЗАВЖДИ.
21.10.2025 08:15
Висока представниця ЄС Кая Каллас - це той випадок, коли Європу представляє достойний, порядний і розумний представник Естонії (блазень і близько не стоїть до її рівня, але крутить долею українців).
21.10.2025 08:27
 
 