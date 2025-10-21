Отказ Украины от территорий под давлением Трампа является очень опасным и нарушает международное право, - Каллас

После заявления президента США Дональда Трампа о возможности уступок Киева Высокая представительница ЕС Кая Каллас подчеркнула, что отдача территорий означала бы вознаграждение агрессору и подрыв международного права.

"Если мы просто отдадим эти территории, это подаст сигнал всем, что можно применять силу против соседей и получать желаемое. Это очень опасно. Именно поэтому существует международное право - чтобы никто не делал подобного", - сказала Каллас журналистам в Люксембурге после встречи министров иностранных дел стран ЕС.

Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, провела параллель с историей своей страны.

"Вопрос в том, что вы можете отвоевать - это одно, но есть и другой вопрос: что вы признаете территорией другого государства?

Я из страны, которая была оккупирована 50 лет. Но большинство государств мира никогда не признавало эти территории российскими. И это имело огромное значение", - сказала Каллас.

Территориальные уступки

Во время встречи украинской и американской делегаций в Вашингтоне спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф давил на украинских чиновников относительно передачи Донетчины под контроль РФ.

По словам чиновников, Уиткофф давил на украинскую делегацию о передаче Донецкой области под контроль РФ, аргументируя это тем, что регион является "преимущественно русскоязычным".

