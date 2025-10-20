Каллас о территориальных уступках Украины: Мы переоцениваем силу России
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступает против территориальных уступок со стороны Украины России с целью достижения перемирия, поскольку это даст сигнал, что применение силы для изменения границ является приемлемым во всем мире.
Об этом Каллас заявила на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы видим, что российская экономика справляется не лучшим образом. Войны завершаются, когда у одной стороны заканчиваются деньги, и именно поэтому мы вводим санкции. На самом деле, если посмотреть на определенные признаки, я думаю, что мы переоцениваем силу России и недооцениваем свою силу продержаться дольше, чем Россия", - отметила она.
Топ-дипломат ЕС подчеркнула важность принципа территориальной целостности.
"Я думаю, что мы должны придерживаться этого принципа, поскольку если мы просто отдадим территории, это пошлет всем сигнал, что можно просто применить силу против соседей и получить то, что захочется. Я считаю, что это очень опасно. Вот почему у нас действует международное право", - пояснила Каллас.
Она добавила, что Украина готова к безусловному прекращению огня уже с февраля, но Россия не имеет настоящего интереса к миру.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф давил на украинскую делегацию относительно передачи Донетчины России: аргументировал тем, что регион "преимущественно русскоязычный".
Напомним, что также издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин захватил определенную часть территории Украины, поэтому "заберет ее".
Ми тримались - я і трактор.
Трампон срать хотів ( насправді, він же у себе на твіті це підтвердив своїм відео, як Він Король з літака бомбить гівном демонстрантів акції НІ КОРОЛЯМ")- так він же зазіхав й на Гренландію й на Канаду...
Лайка й погрози від розчервонілого від люті Трампа Зеленському . Але що характерно й трішки обнадійливо- - дуже з вузького кола владних ПРИТрампістських свідків витекла ця інфа на ЗМІ
Ну ось бачите, той самий план перемоги над мордором, про який казали з 2022 року, а ви все "томагавки", "тауруси". Більше бусів і - тримайся, сталевий дикобраз)
Зараз знову почнуть ставити палиці в колеса можливого миру.
Звісно. Не в ЄС же війна, щоденні обстріли та блекаути і не громадяни ЄС щодня гинуть. Так можна безкінечно виступати...
