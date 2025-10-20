РУС
Каллас о территориальных уступках Украины: Мы переоцениваем силу России

каллас

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступает против территориальных уступок со стороны Украины России с целью достижения перемирия, поскольку это даст сигнал, что применение силы для изменения границ является приемлемым во всем мире.

Об этом Каллас заявила на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы видим, что российская экономика справляется не лучшим образом. Войны завершаются, когда у одной стороны заканчиваются деньги, и именно поэтому мы вводим санкции. На самом деле, если посмотреть на определенные признаки, я думаю, что мы переоцениваем силу России и недооцениваем свою силу продержаться дольше, чем Россия", - отметила она.

Топ-дипломат ЕС подчеркнула важность принципа территориальной целостности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о территориальных уступках: Если Украина "съест то, что положили на тарелку", - остальное решат без нас

"Я думаю, что мы должны придерживаться этого принципа, поскольку если мы просто отдадим территории, это пошлет всем сигнал, что можно просто применить силу против соседей и получить то, что захочется. Я считаю, что это очень опасно. Вот почему у нас действует международное право", - пояснила Каллас.

Она добавила, что Украина готова к безусловному прекращению огня уже с февраля, но Россия не имеет настоящего интереса к миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виткофф действительно говорил об отказе от Донетчины. США неправильно трактуют сигналы РФ относительно территорий, - Зеленский

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф давил на украинскую делегацию относительно передачи Донетчины России: аргументировал тем, что регион "преимущественно русскоязычный".

Напомним, что также издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин захватил определенную часть территории Украины, поэтому "заберет ее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас о приезде Путина: Неприятно видеть, что лицо, на которое МКС выдал ордер на арест, приезжает в страну ЕС

"ми переоцінюємо силу Росії та недооцінюємо свою силу протриматися довше, ніж Росія"

Ну ось бачите, той самий план перемоги над мордором, про який казали з 2022 року, а ви все "томагавки", "тауруси". Більше бусів і - тримайся, сталевий дикобраз)
>недооцінюємо свою силу протриматися довше, ніж Росія

Ми тримались - я і трактор.
>недооцінюємо свою силу протриматися довше, ніж Росія

Ми тримались - я і трактор.
Та вони, може, і протримаються. А чи протримається Україна...
"...застосування сили для зміни кордонів є прийнятним у всьому світі"
Трампон срать хотів ( насправді, він же у себе на твіті це підтвердив своїм відео, як Він Король з літака бомбить гівном демонстрантів акції НІ КОРОЛЯМ")- так він же зазіхав й на Гренландію й на Канаду...
Наташо, тікайте із тих трампонівських ненависних вам США! Чого ж там висиджуєте?
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=bqJUTyrwKQM В.Портников -- Кремль послав Трампа (8:43)
https://www.youtube.com/watch?v=54DgEkOL5zA

Лайка й погрози від розчервонілого від люті Трампа Зеленському . Але що характерно й трішки обнадійливо- - дуже з вузького кола владних ПРИТрампістських свідків витекла ця інфа на ЗМІ
"ми переоцінюємо силу Росії та недооцінюємо свою силу протриматися довше, ніж Росія"

Ну ось бачите, той самий план перемоги над мордором, про який казали з 2022 року, а ви все "томагавки", "тауруси". Більше бусів і - тримайся, сталевий дикобраз)
Та не мы а Трамп переоценивает...а может быть и нет, всё прекрасно понимает, но есть моменты о которых мы незнаем, возможно его действительно ***** за яйца держит а может быть он просто *******...
Гнилі, огидні лицеміри і боягузи. "Ми" недооцінюємо свою силу протриматись довше...
Зараз знову почнуть ставити палиці в колеса можливого миру.
"Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас виступає проти територіальних поступок з боку України Росії з метою досягнення перемир'я"

Звісно. Не в ЄС же війна, щоденні обстріли та блекаути і не громадяни ЄС щодня гинуть. Так можна безкінечно виступати...
Ну не можуть ельфи показати оркам місце. Не можуть чи не хочуть. Але показати всьому світу, шо "король голий", не хочуть. От поки війна йде, принаймні ніхто не може сказати, що ельфи слабкі. А силу показати не можуть. Але слабкість показати не хочуть. Так що тільки триматися до кінця)
Истерика на обочине фронта: царский трон греют холуи, но нефть остужает лысину
https://www.youtube.com/watch?v=pw1FyZiTibE

Ціна на російську нафту вперше з весни впала нижче $50
Двє-трі нєдєлі і перемога?
Навіть не знаю, як це ви там всім ЄСом до сих пір тримаєтесь майже без кацапського газу... Ну просто титани витримки!
