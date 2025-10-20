Каллас о территориальных уступках Украины: Мы переоцениваем силу России

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступает против территориальных уступок со стороны Украины России с целью достижения перемирия, поскольку это даст сигнал, что применение силы для изменения границ является приемлемым во всем мире.

Об этом Каллас заявила на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы видим, что российская экономика справляется не лучшим образом. Войны завершаются, когда у одной стороны заканчиваются деньги, и именно поэтому мы вводим санкции. На самом деле, если посмотреть на определенные признаки, я думаю, что мы переоцениваем силу России и недооцениваем свою силу продержаться дольше, чем Россия", - отметила она.

Топ-дипломат ЕС подчеркнула важность принципа территориальной целостности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о территориальных уступках: Если Украина "съест то, что положили на тарелку", - остальное решат без нас

"Я думаю, что мы должны придерживаться этого принципа, поскольку если мы просто отдадим территории, это пошлет всем сигнал, что можно просто применить силу против соседей и получить то, что захочется. Я считаю, что это очень опасно. Вот почему у нас действует международное право", - пояснила Каллас.

Она добавила, что Украина готова к безусловному прекращению огня уже с февраля, но Россия не имеет настоящего интереса к миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виткофф действительно говорил об отказе от Донетчины. США неправильно трактуют сигналы РФ относительно территорий, - Зеленский

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф давил на украинскую делегацию относительно передачи Донетчины России: аргументировал тем, что регион "преимущественно русскоязычный".

Напомним, что также издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин захватил определенную часть территории Украины, поэтому "заберет ее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас о приезде Путина: Неприятно видеть, что лицо, на которое МКС выдал ордер на арест, приезжает в страну ЕС