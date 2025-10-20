УКР
Новини Територіальні поступки
802 15

Каллас про територіальні поступки України: Ми переоцінюємо силу Росії

каллас

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас виступає проти територіальних поступок з боку України Росії з метою досягнення перемир'я, оскільки це дасть сигнал, що застосування сили для зміни кордонів є прийнятним у всьому світі.

Про це Каллас заявила на пресконференції після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Ми бачимо, що російська економіка справляється не найкращим чином. Війни завершуються, коли в однієї сторони закінчуються гроші, і саме тому ми запроваджуємо санкції. Насправді, якщо подивитися на певні ознаки, я думаю, що ми переоцінюємо силу Росії та недооцінюємо свою силу протриматися довше, ніж Росія", - зауважила вона.

Топдипломатка ЄС наголосила на важливості принципу територіальної цілісності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про територіальні поступки: Якщо Україна "з’їсть те, що поклали на тарілку", - решту вирішать без нас

"Я думаю, що ми повинні дотримуватися цього принципу, адже якщо ми просто віддамо території, це надішле усім сигнал, що можна просто застосувати силу проти сусідів і отримати те, що заманеться. Я вважаю, що це дуже небезпечно. Ось чому в нас діє міжнародне право", - пояснила Каллас. 

Вона додала, що Україна готова до безумовного припинення вогню вже з лютого, але Росія не має справжнього інтересу до миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віткофф дійсно говорив про відмову від Донеччини. США неправильно трактують сигнали РФ щодо територій, - Зеленський

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі Донеччини Росії: аргументував тим, що регіон "переважно російськомовний".

Нагадаємо, що також видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін захопив певну частину території України, тому "забере її".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас про приїзд Путіна: Неприємно бачити, що особа, на яку МКС видав ордер на арешт, приїжджає до країни ЄС

Автор: 

територіальні претензії (41) територіальна цілісність (234) Каллас Кая (367) війна в Україні (6631)
Топ коментарі
+4
показати весь коментар
20.10.2025 17:36 Відповісти
+3
>недооцінюємо свою силу протриматися довше, ніж Росія

Ми тримались - я і трактор.
показати весь коментар
20.10.2025 17:34 Відповісти
+3
"ми переоцінюємо силу Росії та недооцінюємо свою силу протриматися довше, ніж Росія"

Ну ось бачите, той самий план перемоги над мордором, про який казали з 2022 року, а ви все "томагавки", "тауруси". Більше бусів і - тримайся, сталевий дикобраз)
показати весь коментар
20.10.2025 17:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
>недооцінюємо свою силу протриматися довше, ніж Росія

Ми тримались - я і трактор.
показати весь коментар
20.10.2025 17:34 Відповісти
Та вони, може, і протримаються. А чи протримається Україна...
показати весь коментар
20.10.2025 17:57 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2025 17:36 Відповісти
"...застосування сили для зміни кордонів є прийнятним у всьому світі"
Трампон срать хотів ( насправді, він же у себе на твіті це підтвердив своїм відео, як Він Король з літака бомбить гівном демонстрантів акції НІ КОРОЛЯМ")- так він же зазіхав й на Гренландію й на Канаду...
показати весь коментар
20.10.2025 17:37 Відповісти
Наташо, тікайте із тих трампонівських ненависних вам США! Чого ж там висиджуєте?
показати весь коментар
20.10.2025 18:09 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=bqJUTyrwKQM В.Портников -- Кремль послав Трампа (8:43)
показати весь коментар
20.10.2025 17:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=54DgEkOL5zA

Лайка й погрози від розчервонілого від люті Трампа Зеленському . Але що характерно й трішки обнадійливо- - дуже з вузького кола владних ПРИТрампістських свідків витекла ця інфа на ЗМІ
показати весь коментар
20.10.2025 17:49 Відповісти
"ми переоцінюємо силу Росії та недооцінюємо свою силу протриматися довше, ніж Росія"

Ну ось бачите, той самий план перемоги над мордором, про який казали з 2022 року, а ви все "томагавки", "тауруси". Більше бусів і - тримайся, сталевий дикобраз)
показати весь коментар
20.10.2025 17:42 Відповісти
Та не мы а Трамп переоценивает...а может быть и нет, всё прекрасно понимает, но есть моменты о которых мы незнаем, возможно его действительно ***** за яйца держит а может быть он просто *******...
показати весь коментар
20.10.2025 17:45 Відповісти
Гнилі, огидні лицеміри і боягузи. "Ми" недооцінюємо свою силу протриматись довше...
Зараз знову почнуть ставити палиці в колеса можливого миру.
показати весь коментар
20.10.2025 17:54 Відповісти
"Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас виступає проти територіальних поступок з боку України Росії з метою досягнення перемир'я"

Звісно. Не в ЄС же війна, щоденні обстріли та блекаути і не громадяни ЄС щодня гинуть. Так можна безкінечно виступати...
показати весь коментар
20.10.2025 17:56 Відповісти
Ну не можуть ельфи показати оркам місце. Не можуть чи не хочуть. Але показати всьому світу, шо "король голий", не хочуть. От поки війна йде, принаймні ніхто не може сказати, що ельфи слабкі. А силу показати не можуть. Але слабкість показати не хочуть. Так що тільки триматися до кінця)
показати весь коментар
20.10.2025 18:05 Відповісти
Истерика на обочине фронта: царский трон греют холуи, но нефть остужает лысину
https://www.youtube.com/watch?v=pw1FyZiTibE

Ціна на російську нафту вперше з весни впала нижче $50
показати весь коментар
20.10.2025 18:04 Відповісти
Двє-трі нєдєлі і перемога?
показати весь коментар
20.10.2025 18:12 Відповісти
Навіть не знаю, як це ви там всім ЄСом до сих пір тримаєтесь майже без кацапського газу... Ну просто титани витримки!
показати весь коментар
20.10.2025 18:10 Відповісти
 
 