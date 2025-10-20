Каллас про територіальні поступки України: Ми переоцінюємо силу Росії
Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас виступає проти територіальних поступок з боку України Росії з метою досягнення перемир'я, оскільки це дасть сигнал, що застосування сили для зміни кордонів є прийнятним у всьому світі.
Про це Каллас заявила на пресконференції після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми бачимо, що російська економіка справляється не найкращим чином. Війни завершуються, коли в однієї сторони закінчуються гроші, і саме тому ми запроваджуємо санкції. Насправді, якщо подивитися на певні ознаки, я думаю, що ми переоцінюємо силу Росії та недооцінюємо свою силу протриматися довше, ніж Росія", - зауважила вона.
Топдипломатка ЄС наголосила на важливості принципу територіальної цілісності.
"Я думаю, що ми повинні дотримуватися цього принципу, адже якщо ми просто віддамо території, це надішле усім сигнал, що можна просто застосувати силу проти сусідів і отримати те, що заманеться. Я вважаю, що це дуже небезпечно. Ось чому в нас діє міжнародне право", - пояснила Каллас.
Вона додала, що Україна готова до безумовного припинення вогню вже з лютого, але Росія не має справжнього інтересу до миру.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомили, що Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі Донеччини Росії: аргументував тим, що регіон "переважно російськомовний".
Нагадаємо, що також видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін захопив певну частину території України, тому "забере її".
