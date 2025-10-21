Зустріч Рубіо та Лаврова перенесено, саміт Трампа і Путіна під питанням, - CNN

Переговори між Марко Рубіо та Сергієм Лавровим, заплановані на 23 жовтня, скасовано. Джерела зазначають розбіжності в очікуваннях щодо завершення війни та відсутність змін у позиції Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Як зазначив представник Білого дому, наразі не відомо, чому зустріч не відбудеться. Одне з джерел ЗМІ повідомило, що Рубіо та Лавров мають різні очікування щодо можливого завершення війни.

Після попередніх переговорів американські офіційні особи відзначили, що позиція Росії суттєво не змінилася. За словами джерела, Рубіо, ймовірно, не рекомендуватиме проведення зустрічі між президентами США та Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним наступного тижня.

Зустріч Трампа та Путіна

Переговори між Росією та США щодо усунення "подразників" у двосторонніх відносинах мають відбутися до кінця осені, повідомив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков на початку жовтня.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що їхні дипломати ведуть "дуже глибоку і серйозну" роботу щодо підготовки майбутньої зустрічі між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом у Будапешті.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проведення переговорів Володимира Зеленського та диктатора Путіна у Будапешті.

Видання El Pais. пише, що майбутня зустріч Трампа з Путіним в Будапешті ставить глав інституцій ЄС та НАТО "у незручне та неприємне становище", адже Путін і Трамп мають намір обговорити російсько-українську війну в країні Євросоюзу, але без участі самого ЄС.

Президент Володимир Зеленський намагався пояснити спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що Будапешт є не найкращим майданчиком для проведення потенційних мирних переговорів.