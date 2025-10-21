Зустріч Рубіо та Лаврова перенесено, саміт Трампа і Путіна під питанням, - CNN
Переговори між Марко Рубіо та Сергієм Лавровим, заплановані на 23 жовтня, скасовано. Джерела зазначають розбіжності в очікуваннях щодо завершення війни та відсутність змін у позиції Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
Як зазначив представник Білого дому, наразі не відомо, чому зустріч не відбудеться. Одне з джерел ЗМІ повідомило, що Рубіо та Лавров мають різні очікування щодо можливого завершення війни.
Після попередніх переговорів американські офіційні особи відзначили, що позиція Росії суттєво не змінилася. За словами джерела, Рубіо, ймовірно, не рекомендуватиме проведення зустрічі між президентами США та Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним наступного тижня.
Зустріч Трампа та Путіна
Переговори між Росією та США щодо усунення "подразників" у двосторонніх відносинах мають відбутися до кінця осені, повідомив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков на початку жовтня.
Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що їхні дипломати ведуть "дуже глибоку і серйозну" роботу щодо підготовки майбутньої зустрічі між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом у Будапешті.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проведення переговорів Володимира Зеленського та диктатора Путіна у Будапешті.
Видання El Pais. пише, що майбутня зустріч Трампа з Путіним в Будапешті ставить глав інституцій ЄС та НАТО "у незручне та неприємне становище", адже Путін і Трамп мають намір обговорити російсько-українську війну в країні Євросоюзу, але без участі самого ЄС.
Президент Володимир Зеленський намагався пояснити спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що Будапешт є не найкращим майданчиком для проведення потенційних мирних переговорів.
Після дводенної паузи офіційна Мосуква почала відкидати пропозиції Трампа про зупинку війни по лінії фронту. В понеділок одночасно виступили Пєсков, який заявив, що позиція РФ незмінна та заступник Лаврова Рябков, який заявив, що: «России сейчас главное донести до США, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать, альтернативного пути нет».
В перекладі на людську мову він сказав: в Анкоріджі ми домовилися, що Трамп тисне на Україну, щоб та вийшла з Донбасу. І на це погодився Путін. А зараз відбувається те, що Путін називає «нас обманули».
Схоже, це рамка переговорної і комунікаційної стратегії РФ перед Будапештом, якщо він відбудеться. Окремо варто звернути увагу на те, що в переговорах з Трампом, це доволі дивна стратегія, бо вона базується на тезі, що Трамп «кидалово» і дисонує з попередньою стратегією «не посваритися з Трампом за будь-яку ціну».
Тому напевно, слід чекати якихось довгих виснажливих переговорів, де Лавров, наче дятел, буде говорити Рубіо про те, що в дитячій приказці звучало «Первое слово дорожче второго». Рубіо, на жаль не знає, що «первое слово сьела корова».
Але якщо серйозно, поки виглядає так, що росіяни старатимуться акуратно зістрибнути з теми України. Саме тому Пєсков дістав, як чорт з табакерки, тему Ірану, яка ніби то ще не вичерпана. Напевно, зараз почнуть витягуватися і інші карти.
Зірвати зустріч в Будапешті Путін боїться. Підписуватися під лінією фронту, як кордоном - не хоче. Тому буде пропонувати якісь квазі рішення про ядерну зброю чи щось подібне.
Що на це скажуть в Вашингтоні, поки сказати складно. Із плюсів - Будапешт готує Рубіо, а не Віткоф. Поїхати в Будапешт без якогось результату Трампу не потрібно. Натиснути на Україну, щоб ми вийшли з Донбасу Трамп не може і не захоче.
Гойдалки починають свій рух. Ну а нам вкрай важливо добитися того, щоб американська сторона консультувалася з нами по ходу цих переговорів з росіянами. Поки, як я розумію, таких чітких домовленостей (про консультації) нема.
Кінь дав задню...
Ну а коли це все не спрацювало, тампон знов поинає тягнути час, дозволяючи ***** захопити ще більше територій і вибити інфраструктуру. Одночасно систем ППО ніхто не надаватиме, щоб ефект від повітряних атак був чутливішим.
Відосік з серливим прольотом виявився більш ніж пророчим, в карма негайною,- таке воно се-ля-ві буває😁
В полку голубів-миротворців прибуло - один був грайливий- хрипливий, прилетів ще й рудий, щоправда від голуба у нього відсутність мізків і такий же серливий😝😝😝😝😝😜🤪
