УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8997 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Рубіо та Лаврова
7 281 51

Зустріч Рубіо та Лаврова перенесено, саміт Трампа і Путіна під питанням, - CNN

Рубіо не проведе зустріч із Лавровим

Переговори між Марко Рубіо та Сергієм Лавровим, заплановані на 23 жовтня, скасовано. Джерела зазначають розбіжності в очікуваннях щодо завершення війни та відсутність змін у позиції Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Як зазначив представник Білого дому, наразі не відомо, чому зустріч не відбудеться. Одне з джерел ЗМІ повідомило, що Рубіо та Лавров мають різні очікування щодо можливого завершення війни.

Після попередніх переговорів американські офіційні особи відзначили, що позиція Росії суттєво не змінилася. За словами джерела, Рубіо, ймовірно, не рекомендуватиме проведення зустрічі між президентами США та Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним наступного тижня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Замість Віткоффа: Рубіо стане ключовим переговірником з Росією перед самітом Трампа та Путіна, - WSJ

Зустріч Трампа та Путіна

Переговори між Росією та США щодо усунення "подразників" у двосторонніх відносинах мають відбутися до кінця осені, повідомив  заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков на початку жовтня.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що їхні дипломати ведуть "дуже глибоку і серйозну" роботу щодо підготовки майбутньої зустрічі між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом у Будапешті.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проведення переговорів Володимира Зеленського та диктатора Путіна у Будапешті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга запросив Рубіо відвідати Україну: запрошення було прийняте. ФОТОрепортаж

Видання El Pais. пише, що майбутня зустріч Трампа з Путіним в Будапешті ставить глав інституцій ЄС та НАТО "у незручне та неприємне становище", адже Путін і Трамп мають намір обговорити російсько-українську війну в країні Євросоюзу, але без участі самого ЄС.

Президент Володимир Зеленський намагався пояснити спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що Будапешт є не найкращим майданчиком для проведення потенційних мирних переговорів.

Автор: 

Лавров Сергій (1662) Рубіо Марко (305)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
***** вирішило питання з Томагавками , все інше другорядне
показати весь коментар
21.10.2025 08:23 Відповісти
+14
показати весь коментар
21.10.2025 08:20 Відповісти
+11
Рубіо вам не Вітькоф. в команді Трампа,той хоть щось ,та розуміє.
показати весь коментар
21.10.2025 08:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кінь в пальто?
показати весь коментар
21.10.2025 08:20 Відповісти
Треба було Трампу чітко заявити: передача Тамагавків залежить від поведінки ***** - не погоджується на наші умови - Тамагавки їдуть в Україну! Видно Китай пуйлу не дозволив погоджуватися на перемир'я...
показати весь коментар
21.10.2025 09:41 Відповісти
На голе старече тіло. Пальто, до речі, гарне - тіло аже нууу дуже х*йове. 😊
показати весь коментар
21.10.2025 10:01 Відповісти
Трампу, вчергове, ****** поводив по губам, на очах усього Світу!
показати весь коментар
21.10.2025 10:21 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 08:20 Відповісти
А слабо знову зустрітись в Анкориджі? Та й, взагалі, зробити такі зустрічи регулярними.
показати весь коментар
21.10.2025 08:22 Відповісти
Зуструнуться, коли той вже буде руцьким. Бо при такому владному кловані, як трумп, скоро буде й не таке.
показати весь коментар
21.10.2025 08:30 Відповісти
👍
показати весь коментар
21.10.2025 08:42 Відповісти
Моржам не сподобається. Пінгвіни крилами закуярють.
показати весь коментар
21.10.2025 08:30 Відповісти
Не буде ніякого саміту. То все - марення.
показати весь коментар
21.10.2025 08:22 Відповісти
подружки цим та-а-ак засмучені
показати весь коментар
21.10.2025 08:39 Відповісти
***** вирішило питання з Томагавками , все інше другорядне
показати весь коментар
21.10.2025 08:23 Відповісти
Думаю що саме результат цього саміту, його "відбудеться чи не відбудеться", згода мордора на припинення вогню, і є ключем у питанні томагавків.
показати весь коментар
21.10.2025 08:30 Відповісти
для чого саміт ***** ? ту локшину яку навішав він унітазному йоржику по телефону старий маразматик буде мусолити пару місяців , а цей час можно далі знищувати Україну вбивати солдат в мирних кварталах і дитячих майданчиках.
показати весь коментар
21.10.2025 08:47 Відповісти
вОно чудово розуміє, що інакше, у разі відмови від саміту, Україна отримає зброю. "рюрики" більше не проканають.
показати весь коментар
21.10.2025 10:04 Відповісти
Кінець війні?
показати весь коментар
21.10.2025 08:32 Відповісти
я на Сумщині кінця війни не бачу обстріли щодня
показати весь коментар
21.10.2025 08:54 Відповісти
Рубіо вам не Вітькоф. в команді Трампа,той хоть щось ,та розуміє.
показати весь коментар
21.10.2025 08:26 Відповісти
В США ж не зовсім чокнуті - шо вони хочуть почути нового? - хотєлки путлєра не змінюються - захоплення України - на цьому етапі - капітуляція і захоплення чотирьох областей
показати весь коментар
21.10.2025 08:27 Відповісти
В США президент чокнутий і цього виявляється достатньо
показати весь коментар
21.10.2025 08:44 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 08:32 Відповісти
Не руйнує. Просто треба позбутися тих, хто не відповідає вимогам/цінностям Унії.
показати весь коментар
21.10.2025 08:43 Відповісти
Перемир'я до нового Року не буде. Слідкуйте новини, всі повторять з мною.
показати весь коментар
21.10.2025 08:36 Відповісти
Гордон, ти?
показати весь коментар
21.10.2025 09:26 Відповісти
Так а як інакше? У кацапів ніяких змін у своїх хотєлках. Просто ідіоту трампону ***** по вухах поїздило та й все. То для чого зустріч?
показати весь коментар
21.10.2025 08:36 Відповісти
Сам же сказав.
показати весь коментар
21.10.2025 08:38 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 08:37 Відповісти
А що написано?
показати весь коментар
21.10.2025 08:39 Відповісти
Я ходив до Вашингтону і все, що я отримав, це паршива футболка.
показати весь коментар
21.10.2025 08:47 Відповісти
Добрий вечір, дорогі українці
показати весь коментар
21.10.2025 09:18 Відповісти
Лаврушка, сиди пока дома. В Будапеште овёс закончился.
показати весь коментар
21.10.2025 08:40 Відповісти
Було зрозуміло з самого початку що куйло засцить.
показати весь коментар
21.10.2025 08:42 Відповісти
Тут навіть не в тому справа, що він засцить, у ху#ла "все йде по плану" - він тягне час. А Трамп йому в цьому допомагає.
показати весь коментар
21.10.2025 09:21 Відповісти
Просто Болгарія заявила, що готова пропустити літак путін у Будапешт, а про можливість повернення заяв не було.
показати весь коментар
21.10.2025 08:48 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/ros-yani-pochali-zrivati-budapesht-p-d-gaslom-nas-obmanuli---vadim-denisenko/105050#gsc.tab=0 Вадим Денисенко:
Після дводенної паузи офіційна Мосуква почала відкидати пропозиції Трампа про зупинку війни по лінії фронту. В понеділок одночасно виступили Пєсков, який заявив, що позиція РФ незмінна та заступник Лаврова Рябков, який заявив, що: «России сейчас главное донести до США, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать, альтернативного пути нет».
В перекладі на людську мову він сказав: в Анкоріджі ми домовилися, що Трамп тисне на Україну, щоб та вийшла з Донбасу. І на це погодився Путін. А зараз відбувається те, що Путін називає «нас обманули».
Схоже, це рамка переговорної і комунікаційної стратегії РФ перед Будапештом, якщо він відбудеться. Окремо варто звернути увагу на те, що в переговорах з Трампом, це доволі дивна стратегія, бо вона базується на тезі, що Трамп «кидалово» і дисонує з попередньою стратегією «не посваритися з Трампом за будь-яку ціну».
Тому напевно, слід чекати якихось довгих виснажливих переговорів, де Лавров, наче дятел, буде говорити Рубіо про те, що в дитячій приказці звучало «Первое слово дорожче второго». Рубіо, на жаль не знає, що «первое слово сьела корова».
Але якщо серйозно, поки виглядає так, що росіяни старатимуться акуратно зістрибнути з теми України. Саме тому Пєсков дістав, як чорт з табакерки, тему Ірану, яка ніби то ще не вичерпана. Напевно, зараз почнуть витягуватися і інші карти.
Зірвати зустріч в Будапешті Путін боїться. Підписуватися під лінією фронту, як кордоном - не хоче. Тому буде пропонувати якісь квазі рішення про ядерну зброю чи щось подібне.
Що на це скажуть в Вашингтоні, поки сказати складно. Із плюсів - Будапешт готує Рубіо, а не Віткоф. Поїхати в Будапешт без якогось результату Трампу не потрібно. Натиснути на Україну, щоб ми вийшли з Донбасу Трамп не може і не захоче.
Гойдалки починають свій рух. Ну а нам вкрай важливо добитися того, щоб американська сторона консультувалася з нами по ходу цих переговорів з росіянами. Поки, як я розумію, таких чітких домовленостей (про консультації) нема.
показати весь коментар
21.10.2025 08:50 Відповісти
Зустріч не відбувається, бо лаврову сказали, що Рубіо візьме ковбойський капелюх, лассо і батіг!
Кінь дав задню...
показати весь коментар
21.10.2025 08:51 Відповісти
Короче, ничего не будет. А вот опять обманутый трумп таки может психануть и дать топоры.
показати весь коментар
21.10.2025 09:01 Відповісти
Та нічого він не зробить. Почекає деякий час, щоб осадочєк ульогся й заведе стару платівку знову. Й так до закінчення свого строку.
показати весь коментар
21.10.2025 09:23 Відповісти
Джерела зазначають розбіжності в очікуваннях щодо завершення війни та відсутність змін у позиції Росії - європейці "американо- рашистських" "мироносців" за рахунок окупації частини України .післали, культурно ,"накуй"
показати весь коментар
21.10.2025 09:08 Відповісти
👍
показати весь коментар
21.10.2025 09:32 Відповісти
Отже вимальовується так собі примітивна схемка. тампон починає активно розкручувати тему томагавків, не маючи наміру передавати їх Україні. Після телефонної розмови з ****** він тисне на зеленського, щоб той віддав території. Розрахунок простий: зараз він прогнеться і я швиденько у будапешті пілпишу мирну угоду. Далі бурхливі овації, лаври дев'ятиразового миротворця, висунення на шнобєлівку і т.д.

Ну а коли це все не спрацювало, тампон знов поинає тягнути час, дозволяючи ***** захопити ще більше територій і вибити інфраструктуру. Одночасно систем ППО ніхто не надаватиме, щоб ефект від повітряних атак був чутливішим.
показати весь коментар
21.10.2025 09:09 Відповісти
І це дуже добре - Україна отримує можливість продовжувати боротьбу і додавити ледве дихаючу імперію, а не погоджуватися на ганебний мир. Це просто нам щастить, що путін не розуміє своєї слабкості й продовжує перти - так тільки краще, швидше розвалиться імперія й Україна отримає все і навіть більше. Треба просто триматися, тим більше Європа з нами.
показати весь коментар
21.10.2025 09:12 Відповісти
А вище вашого допису, ....все пропало
показати весь коментар
21.10.2025 09:40 Відповісти
Аха-ха! Прогнозовано й, навіть швидше ніж я сподівався )
показати весь коментар
21.10.2025 09:20 Відповісти
Страшилки з томагавками не стало - русня знову відчула себе великим геополітиком і Трамп був посланий
показати весь коментар
21.10.2025 09:21 Відповісти
Одному мені здається, що Трамп черговий раз епічно всрався🤔🧐😁
Відосік з серливим прольотом виявився більш ніж пророчим, в карма негайною,- таке воно се-ля-ві буває😁
В полку голубів-миротворців прибуло - один був грайливий- хрипливий, прилетів ще й рудий, щоправда від голуба у нього відсутність мізків і такий же серливий😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
21.10.2025 09:50 Відповісти
Русня теж готується.
На фронті за добу 202 боєзіткнення, інтенсивність боїв не спадає. Найгарячіші напрямки - Покровський та Олександрівський Джерело: https://censor.net/ua/n3580760
показати весь коментар
21.10.2025 09:50 Відповісти
Для пуйла головне виграти час, відтягнути зустріч під різними приводами і лупити та знищувати інфрастуктуру України і самих українців. А що Боневтік? На міжнародній арені воно нуль, це ж не за Порошенко ганятися всіма спецслужбами України, та не знищувати НАБУ та САП, замість ловити ворога. Та навіть і тут жиденько обкакався. Таке воно Потужне і Незламне. Всі дипломати мають працювати не на Україну, а виключно на рейтинг однієї бородатої і гундосної, ворожої до України людини.
показати весь коментар
21.10.2025 10:20 Відповісти
тРампон, і знову тебе твоєю рудою мордою тикнули в гівно, продовжуй в тому ж дусі!!!
показати весь коментар
21.10.2025 10:20 Відповісти
 
 