РУС
Новости Разговор Рубио и Лаврова
Встреча Рубио и Лаврова перенесена, саммит Трампа и Путина под вопросом, - CNN

Рубио не проведет встречу с Лавровым

Переговоры между Марко Рубио и Сергеем Лавровым, запланированные на 23 октября, отменены. Источники отмечают расхождения в ожиданиях относительно завершения войны и отсутствие изменений в позиции России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Как отметил представитель Белого дома, пока не известно, почему встреча не состоится. Один из источников СМИ сообщил, что Рубио и Лавров имеют разные ожидания относительно возможного завершения войны.

После предыдущих переговоров американские официальные лица отметили, что позиция России существенно не изменилась. По словам источника, Рубио, вероятно, не будет рекомендовать проведение встречи между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на следующей неделе.

Встреча Трампа и Путина

Переговоры между Россией и США по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях должны состояться до конца осени, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в начале октября.

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что их дипломаты ведут "очень глубокую и серьезную" работу по подготовке предстоящей встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения переговоров Владимира Зеленского и диктатора Путина в Будапеште.

Издание El Pais. пишет, что предстоящая встреча Трампа с Путиным в Будапеште ставит глав институтов ЕС и НАТО "в неудобное и неприятное положение", ведь Путин и Трамп намерены обсудить российско-украинскую войну в стране Евросоюза, но без участия самого ЕС.

Президент Владимир Зеленский пытался объяснить спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, что Будапешт является не лучшей площадкой для проведения потенциальных мирных переговоров.

Лавров Сергей (2374) Рубио Марко (298)
Топ комментарии
+14
***** вирішило питання з Томагавками , все інше другорядне
21.10.2025 08:23 Ответить
+13
21.10.2025 08:20 Ответить
+8
Рубіо вам не Вітькоф. в команді Трампа,той хоть щось ,та розуміє.
21.10.2025 08:26 Ответить
Кінь в пальто?
21.10.2025 08:20 Ответить
21.10.2025 08:20 Ответить
А слабо знову зустрітись в Анкориджі? Та й, взагалі, зробити такі зустрічи регулярними.
21.10.2025 08:22 Ответить
Зуструнуться, коли той вже буде руцьким. Бо при такому владному кловані, як трумп, скоро буде й не таке.
21.10.2025 08:30 Ответить
👍
21.10.2025 08:42 Ответить
Моржам не сподобається. Пінгвіни крилами закуярють.
21.10.2025 08:30 Ответить
Не буде ніякого саміту. То все - марення.
21.10.2025 08:22 Ответить
подружки цим та-а-ак засмучені
21.10.2025 08:39 Ответить
21.10.2025 08:23 Ответить
Думаю що саме результат цього саміту, його "відбудеться чи не відбудеться", згода мордора на припинення вогню, і є ключем у питанні томагавків.
21.10.2025 08:30 Ответить
для чого саміт ***** ? ту локшину яку навішав він унітазному йоржику по телефону старий маразматик буде мусолити пару місяців , а цей час можно далі знищувати Україну вбивати солдат в мирних кварталах і дитячих майданчиках.
показать весь комментарий
Кінець війні?
показать весь комментарий
я на Сумщині кінця війни не бачу обстріли щодня
показать весь комментарий
21.10.2025 08:26 Ответить
В США ж не зовсім чокнуті - шо вони хочуть почути нового? - хотєлки путлєра не змінюються - захоплення України - на цьому етапі - капітуляція і захоплення чотирьох областей
21.10.2025 08:27 Ответить
В США президент чокнутий і цього виявляється достатньо
21.10.2025 08:44 Ответить
21.10.2025 08:32 Ответить
Не руйнує. Просто треба позбутися тих, хто не відповідає вимогам/цінностям Унії.
21.10.2025 08:43 Ответить
Перемир'я до нового Року не буде. Слідкуйте новини, всі повторять з мною.
21.10.2025 08:36 Ответить
Так а як інакше? У кацапів ніяких змін у своїх хотєлках. Просто ідіоту трампону ***** по вухах поїздило та й все. То для чого зустріч?
21.10.2025 08:36 Ответить
Сам же сказав.
21.10.2025 08:38 Ответить
показать весь комментарий
А що написано?
21.10.2025 08:39 Ответить
Я ходив до Вашингтону і все, що я отримав, це паршива футболка.
21.10.2025 08:47 Ответить
Добрий вечір, дорогі українці
21.10.2025 09:18 Ответить
Лаврушка, сиди пока дома. В Будапеште овёс закончился.
21.10.2025 08:40 Ответить
Було зрозуміло з самого початку що куйло засцить.
21.10.2025 08:42 Ответить
Просто Болгарія заявила, що готова пропустити літак путін у Будапешт, а про можливість повернення заяв не було.
21.10.2025 08:48 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/ros-yani-pochali-zrivati-budapesht-p-d-gaslom-nas-obmanuli---vadim-denisenko/105050#gsc.tab=0 Вадим Денисенко:
Після дводенної паузи офіційна Мосуква почала відкидати пропозиції Трампа про зупинку війни по лінії фронту. В понеділок одночасно виступили Пєсков, який заявив, що позиція РФ незмінна та заступник Лаврова Рябков, який заявив, що: «России сейчас главное донести до США, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать, альтернативного пути нет».
В перекладі на людську мову він сказав: в Анкоріджі ми домовилися, що Трамп тисне на Україну, щоб та вийшла з Донбасу. І на це погодився Путін. А зараз відбувається те, що Путін називає «нас обманули».
Схоже, це рамка переговорної і комунікаційної стратегії РФ перед Будапештом, якщо він відбудеться. Окремо варто звернути увагу на те, що в переговорах з Трампом, це доволі дивна стратегія, бо вона базується на тезі, що Трамп «кидалово» і дисонує з попередньою стратегією «не посваритися з Трампом за будь-яку ціну».
Тому напевно, слід чекати якихось довгих виснажливих переговорів, де Лавров, наче дятел, буде говорити Рубіо про те, що в дитячій приказці звучало «Первое слово дорожче второго». Рубіо, на жаль не знає, що «первое слово сьела корова».
Але якщо серйозно, поки виглядає так, що росіяни старатимуться акуратно зістрибнути з теми України. Саме тому Пєсков дістав, як чорт з табакерки, тему Ірану, яка ніби то ще не вичерпана. Напевно, зараз почнуть витягуватися і інші карти.
Зірвати зустріч в Будапешті Путін боїться. Підписуватися під лінією фронту, як кордоном - не хоче. Тому буде пропонувати якісь квазі рішення про ядерну зброю чи щось подібне.
Що на це скажуть в Вашингтоні, поки сказати складно. Із плюсів - Будапешт готує Рубіо, а не Віткоф. Поїхати в Будапешт без якогось результату Трампу не потрібно. Натиснути на Україну, щоб ми вийшли з Донбасу Трамп не може і не захоче.
Гойдалки починають свій рух. Ну а нам вкрай важливо добитися того, щоб американська сторона консультувалася з нами по ходу цих переговорів з росіянами. Поки, як я розумію, таких чітких домовленостей (про консультації) нема.
21.10.2025 08:50 Ответить
Зустріч не відбувається, бо лаврову сказали, що Рубіо візьме ковбойський капелюх, лассо і батіг!
Кінь дав задню...
21.10.2025 08:51 Ответить
Короче, ничего не будет. А вот опять обманутый трумп таки может психануть и дать топоры.
21.10.2025 09:01 Ответить
Джерела зазначають розбіжності в очікуваннях щодо завершення війни та відсутність змін у позиції Росії - європейці "американо- рашистських" "мироносців" за рахунок окупації частини України .післали, культурно ,"накуй"
21.10.2025 09:08 Ответить
Отже вимальовується так собі примітивна схемка. тампон починає активно розкручувати тему томагавків, не маючи наміру передавати їх Україні. Після телефонної розмови з ****** він тисне на зеленського, щоб той віддав території. Розрахунок простий: зараз він прогнеться і я швиденько у будапешті пілпишу мирну угоду. Далі бурхливі овації, лаври дев'ятиразового миротворця, висунення на шнобєлівку і т.д.

Ну а коли це все не спрацювало, тампон знов поинає тягнути час, дозволяючи ***** захопити ще більше територій і вибити інфраструктуру. Одночасно систем ППО ніхто не надаватиме, щоб ефект від повітряних атак був чутливішим.
21.10.2025 09:09 Ответить
І це дуже добре - Україна отримує можливість продовжувати боротьбу і додавити ледве дихаючу імперію, а не погоджуватися на ганебний мир. Це просто нам щастить, що путін не розуміє своєї слабкості й продовжує перти - так тільки краще, швидше розвалиться імперія й Україна отримає все і навіть більше. Треба просто триматися, тим більше Європа з нами.
21.10.2025 09:12 Ответить
 
 