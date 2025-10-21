Встреча Рубио и Лаврова перенесена, саммит Трампа и Путина под вопросом, - CNN

Переговоры между Марко Рубио и Сергеем Лавровым, запланированные на 23 октября, отменены. Источники отмечают расхождения в ожиданиях относительно завершения войны и отсутствие изменений в позиции России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Как отметил представитель Белого дома, пока не известно, почему встреча не состоится. Один из источников СМИ сообщил, что Рубио и Лавров имеют разные ожидания относительно возможного завершения войны.

После предыдущих переговоров американские официальные лица отметили, что позиция России существенно не изменилась. По словам источника, Рубио, вероятно, не будет рекомендовать проведение встречи между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на следующей неделе.

Встреча Трампа и Путина

Переговоры между Россией и США по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях должны состояться до конца осени, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в начале октября.

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что их дипломаты ведут "очень глубокую и серьезную" работу по подготовке предстоящей встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения переговоров Владимира Зеленского и диктатора Путина в Будапеште.

Издание El Pais. пишет, что предстоящая встреча Трампа с Путиным в Будапеште ставит глав институтов ЕС и НАТО "в неудобное и неприятное положение", ведь Путин и Трамп намерены обсудить российско-украинскую войну в стране Евросоюза, но без участия самого ЕС.

Президент Владимир Зеленский пытался объяснить спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, что Будапешт является не лучшей площадкой для проведения потенциальных мирных переговоров.