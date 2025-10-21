Сухачов відповів на звинувачення одеського ексвійськкома Борисова: ДБР діяло у межах повноважень та виконувало ухвалу суду

Стосовно колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова ДБР діяло в межах повноважень та виконувало ухвалу суду про примусовий привід.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

"Справа в тому, що фігурант свідомо використовує будь-який привід, щоб не з’являтися на судові засідання. З моменту, як Борисов вийшов під заставу, він був присутній лише на кількох перших засіданнях, усі інші – проігнорував. Тому вважаю, що рішення суду про примусовий привід цілком обґрунтоване", – зазначив Сухачов.

Він розповів, що було переглянуто відео, яке опублікували адвокати Борисова.

"Працівники ДБР діяли в межах повноважень та не реагували на провокації з боку представників підсудного", - наголосив він.

Нагадаємо, колишній начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов на засіданні у справі про самовільне залишення частини, яке проводилося 20 листопада, заявив, що працівники ДБР вивезли його з київської лікарні силоміць.

Справа Євгена Борисова

Раніше повідомлялося, що одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру - в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

У 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову.

Також, за даними ДБР, одеський ексвійськком Борисов замість служби відпочивав на Сейшелах та в Іспанії.