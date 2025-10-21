Сухачев ответил на обвинения одесского экс-военкома Борисова: ГБР действовало в пределах полномочий и выполняло решение суда.

В отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова ГБР действовало в пределах полномочий и выполняло решение суда о принудительном приводе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

"Дело в том, что фигурант сознательно использует любой привод, чтобы не появляться на судебные заседания. С момента, как Борисов вышел под залог, он присутствовал только на нескольких первых заседаниях, все остальные - проигнорировал. Поэтому считаю, что решение суда о принудительном приводе вполне обосновано", - отметил Сухачев.

Он рассказал, что было просмотрено видео, которое опубликовали адвокаты Борисова.

"Работники ГБР действовали в пределах полномочий и не реагировали на провокации со стороны представителей подсудимого", - подчеркнул он.

Напомним, бывший начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов на заседании по делу о самовольном оставлении части, которое проводилось 20 ноября, заявил, что работники ГБР вывезли его из киевской больницы силой.

Дело Евгения Борисова

Ранее сообщалось, что одесского экс-военкома Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО. Ему сообщено о новом подозрении - в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

В 2023 году Борисова задержали и поместили под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал информацию об имущественном состоянии семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.

Также, по данным ГБР, одесский экс-военком Борисов вместо службы отдыхал на Сейшелах и в Испании.