Частина Одеси без світла через аварію на підстанції

Увечері 21 жовтня частина Приморського та Київського районів Одеси залишилася без електроенергії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, причина - локальна аварія на обладнанні компанії ДТЕК.

Про ситуацію повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак. За його словами, аварія сталася напередодні ввечері, і ремонтні бригади працюють на місці.

Без світла залишаються споживачі у кількох кварталах цих районів. Для мешканців, які постраждали від знеструмлення, цілодобово відкриті пункти незламності. Міська влада запевняє, що енергетики намагаються якомога швидше відновити подачу електроенергії.

Нагадаємо, напередодні, 19 жовтня, в Одеській області пролунали вибухи.

Російські війська завдали комбінованого удару по регіону, використавши ударні дрони типу "Шахед" та балістичне озброєння.

