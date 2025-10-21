УКР
Частина Одеси без світла через аварію на підстанції

Частина Одеси без світла через аварію 21 жовтня

Увечері 21 жовтня частина Приморського та Київського районів Одеси залишилася без електроенергії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, причина - локальна аварія на обладнанні компанії ДТЕК.

Про ситуацію повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак. За його словами, аварія сталася напередодні ввечері, і ремонтні бригади працюють на місці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Графіки обмеження потужності для промисловості діятимуть з 16:00 по всій Україні, – "Укренерго"

Без світла залишаються споживачі у кількох кварталах цих районів. Для мешканців, які постраждали від знеструмлення, цілодобово відкриті пункти незламності. Міська влада запевняє, що енергетики намагаються якомога швидше відновити подачу електроенергії.

Нагадаємо, напередодні, 19 жовтня, в Одеській області пролунали вибухи.

Російські війська завдали комбінованого удару по регіону, використавши ударні дрони типу "Шахед" та балістичне озброєння.

