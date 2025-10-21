Частина Одеси без світла через аварію на підстанції
Увечері 21 жовтня частина Приморського та Київського районів Одеси залишилася без електроенергії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, причина - локальна аварія на обладнанні компанії ДТЕК.
Про ситуацію повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак. За його словами, аварія сталася напередодні ввечері, і ремонтні бригади працюють на місці.
Без світла залишаються споживачі у кількох кварталах цих районів. Для мешканців, які постраждали від знеструмлення, цілодобово відкриті пункти незламності. Міська влада запевняє, що енергетики намагаються якомога швидше відновити подачу електроенергії.
Нагадаємо, напередодні, 19 жовтня, в Одеській області пролунали вибухи.
Російські війська завдали комбінованого удару по регіону, використавши ударні дрони типу "Шахед" та балістичне озброєння.
