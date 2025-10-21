Часть Одессы без света из-за аварии на подстанции

Вечером 21 октября часть Приморского и Киевского районов Одессы осталась без электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, причина - локальная авария на оборудовании компании ДТЭК.

О ситуации сообщил председатель Одесской ГВА Сергей Лысак. По его словам, авария произошла накануне вечером, и ремонтные бригады работают на месте.

Без света остаются потребители в нескольких кварталах этих районов. Для жителей, пострадавших от обесточивания, круглосуточно открыты пункты несокрушимости. Городские власти уверяют, что энергетики пытаются как можно скорее восстановить подачу электроэнергии.

Напомним, накануне, 19 октября, в Одесской области прогремели взрывы.

Российские войска нанесли комбинированный удар по региону, использовав ударные дроны типа "Шахед" и баллистическое вооружение.

